Что скрывают условия вашей дебетовой карты

Дебетовая карта — не просто средство платежа, но и финансовый инструмент, который может приносить выгоду. Но если неправильно её выбрать, то вместо бонусов можно получить дополнительные затраты. Рассказываем, какие условия по дебетовым картам невыгодны для клиентов.

© Deagreez/iStock.com

Нельзя выбрать категории кешбэка

Большинство банков предоставляют небольшой кешбэк за все покупки, а в отдельных категориях выплачивают повышенный. Некоторые кредитные организации не дают пользователям права выбора и самостоятельно определяют, за какие покупки делать возврат в увеличенном размере. Это ограничивает возможности владельца банковской карты и может нивелировать выгоду от использования продукта.

Допустим, кредитная организация установила повышенный кешбэк в категориях «АЗС», «Рестораны и кафе», «Развлечения». Однако вы не пользуетесь этими услугами или используете их редко. Зато могли бы воспользоваться «Общественным транспортом», «Аптеками» или «Супермаркетами», если бы устанавливали категории сами.

Чтобы получать максимум выгоды, выбирайте карты с кешбэком в нужных категориях, а ещё лучше — когда банк предоставляет клиенту возможность самостоятельно определить, за что ему получать повышенный бонус.

Маленький выбор категорий кешбэка

Каждый банк самостоятельно устанавливает категории кешбэка, среди которых клиент может сделать выбор. Чем больше вариантов — тем больше шансов каждому пользователю найти что-то подходящее.

Количество выбираемых клиентом категорий также варьируется от банка к банку. Обычно предлагается 3–5 категорий. Чем их больше, тем большую сумму возврата вы можете получить.

Как получать больше кешбэка от Сбера

Дополнительные условия получения кешбэка

Некоторые банки вводят дополнительные ограничения и условия для получения кешбэка. Среди них:

Минимальный объём операций по карте для начисления возврата . Например, не менее 5–15 тысяч рублей в месяц.

. Например, не менее 5–15 тысяч рублей в месяц. Минимальная сумма оплаты, на которую начисляется возврат . Например, кешбэк могут не начислять на покупки до 100 рублей.

. Например, кешбэк могут не начислять на покупки до 100 рублей. Максимальная сумма кешбэка . Некоторые банки возвращают не более 1–3 тысяч рублей в месяц.

. Некоторые банки возвращают не более 1–3 тысяч рублей в месяц. Ежемесячное подтверждение категорий. В большинстве банков категории нужно выбирать ежемесячно, иначе кешбэк не начисляется.

Совет: не выбирайте дебетовую карту, по которой действуют перечисленные условия.

Банк берёт деньги за обслуживание карты

Из-за конкуренции многие банки отказались от взимания комиссии за обслуживание карты либо перестали взимать деньги за эту услугу при выполнении определённых условий: наличии депозита, неснижаемого остатка или оборотов по счёту.

Выбирать карту с ежемесячной или ежегодной комиссией за обслуживание целесообразно, когда прочие условия по карте приносят ощутимую выгоду. Например, если вы получаете высокий кешбэк, повышенный процент по накопительному счёту или проценты на остаток.

Маленькие лимиты на переводы и обналичивание денег

Банки устанавливают лимиты на переводы и снятие наличных — в их пределах данные операции бесплатны для пользователей. При превышении установленной суммы за каждую транзакцию взимают плату. Поэтому при выборе дебетовой карты исходите из своих потребностей:

если вы часто переводите деньги, например помогаете своим близким, то подбирайте карточку с большим лимитом на переводы;

если вам регулярно требуются наличные, то смотрите на лимит снятий, а также на то, в банкоматах каких банков можно снимать деньги без комиссии.

Совет: если ваш банк подключён к Системе быстрых платежей (СБП), то через неё можно бесплатно переводить другим людям до 100 тысяч рублей в месяц. Список кредитных организаций — участников СБП можно посмотреть здесь.

СБП: что такое Система быстрых платежей и для чего она нужна

Отсутствие дополнительных преимуществ

Многие банки предлагают пользователям своих продуктов дополнительные преимущества:

повышенный процент по накопительному счёту;

проценты на остаток по карте;

кешбэк дня;

бесплатные уведомления об операциях.

Иногда, чтобы получать дополнительные преимущества, банки просят оформить подписку. В таком случае нужно подсчитать, будет ли её подключение приносить вам выгоду.

Дебетовые карты для путешествий: сравниваем лучшие предложения

Главное

Правильно выбранная дебетовая карта — удобное средство платежа и инструмент, приносящий выгоду.

Задумайтесь о смене банка, если по вашей карте нет возможности выбрать кешбэк, маленький выбор категорий или необходимо выполнять условия, чтобы получить кешбэк.

Проанализируйте стоимость обслуживания по вашей карте, лимиты на переводы и обналичивание средств. Обратите внимание, какие дополнительные преимущества вы можете использовать.

5 ошибок при использовании банковской карты, которые могут стоить вам денег