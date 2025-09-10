За что можно не платить по чеку в кафе

Вам принесли счёт на оплату в ресторане, а итоговая сумма отличается от той, на которую вы рассчитывали? Неприятная ситуация, которая может возникнуть из-за включения в чек сервисного сбора, дополнительных услуг или чаевых. Рассказываем, законно ли добавлять в счёт проценты за обслуживание и можно ли отказаться от их оплаты.

Законно ли включать чаевые в счёт

Рестораны и кафе не имеют права включать в счёт чаевые, сервисные сборы за обслуживание или плату за дополнительные услуги, если она не была заранее озвучена потребителю, сказал «Рамблеру» адвокат МКА «Клишин и партнёры» Виталий Богомолов.

Клиент самостоятельно решает, хочет ли он оставить чаевые и в каком размере, исполнитель может включить оплату чаевых в чек только с согласия потребителя. Это закреплено в статье 16 закона «О защите прав потребителей» и постановлении «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания».

Если сотрудник заведения предлагает вам дополнительные услуги, например: караоке или детского аниматора, он обязан однозначно указать — это бесплатно или оплачивается дополнительно, отметил Богомолов. Если услуги платные, вам должны предоставить подробную информацию об условиях их оказания и ценах.

Каких пунктов не должно быть в счёте:

Можно ли отказаться от оплаты включённых в счёт чаевых

Если вы обнаружили в счёте чаевые или дополнительные услуги, о которых вас не предупреждали, вы вправе их не оплачивать и потребовать другой счёт, сказал Богомолов.

Адвокат рекомендовал обращать внимание на наличие пункта «сервисный сбор». Рестораны и кафе могут автоматически включать в счёт сбор в размере 10–15% от общей суммы заказа. Посетители часто ошибочно полагают, что это стандартная процедура и отказаться от такой надбавки невозможно, однако это заблуждение, подчеркнул Богомолов. Клиент вправе требовать исключить «сервисный сбор» из счёта и оплатить только фактически потреблённые блюда и напитки.

Если вы заметили лишние пункты в счёте после оплаты, вы имеете право потребовать возврат средств за навязанные услуги.

Как правильно попросить исключить чаевые из счёта

По словам Виталия Богомолова, в таких ситуациях достаточно напомнить сотрудникам заведения о том, что обязательная плата за обслуживание противоречит закону о защите прав потребителей.

Если официант или администратор игнорирует просьбу исключить чаевые или дополнительные услуги из счёта, адвокат рекомендует составить письменную претензию на имя руководителя заведения. Рестораторы, как правило, не хотят портить свою репутацию и соглашаются на возврат средств, отметил Богомолов.

Если руководство ресторана вам не ответило или снова отказало в возврате, можно обратиться в Роспотребнадзор. Составьте письменное заявление с подробным описанием ситуации.

В заявлении должно быть:

Ваши Ф. И. О.

Контактные данные.

Полное название и адрес заведения.

Дата и время посещения.

Подробное описание нарушения. Приложите доказательства: фото чека, копию претензии, ответ ресторана.

Направить заявление в Роспотребнадзор можно тремя способами:

Через сайт ведомства. В одном из территориальных отделений. «Почтой России» на адрес территориального органа.

Главное

Сотрудники ресторана не вправе обязывать клиента платить за обслуживание против его воли, игнорировать требования посетителя об изменении счёта или удерживать принадлежащие клиенту деньги. Это противозаконно.

Если в счёт включили проценты за обслуживание, чаевые или «сервисный сбор», вы можете потребовать исключить эти пункты из счёта и оплатить только еду и напитки.

Если вы обнаружили лишние пункты в счёте уже после оплаты, вы вправе потребовать возврат средств за навязанные услуги.

