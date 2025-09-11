Сколько наличных можно брать с собой за границу в 2025 году

Большинство путешествий за границу в 2025 году не обходятся без наличных денег. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на таможне, необходимо знать правила вывоза наличных за рубеж. Мы спросили экспертов, сколько денег можно провозить через границу России и как это правильно делать, чтобы не получить штраф.

© Sab0tag8/iStock.com

Сколько наличных можно брать с собой за рубеж

С марта 2022 года действует временное ограничение на вывоз из России наличной иностранной валюты. Лимит — сумма в эквиваленте 10 тысяч долларов. Расчёт ведётся по официальному курсу Банка России на дату вывоза.

Рубли можно вывозить без ограничений, сказал «Рамблеру» доктор права НИУ ВШЭ Вячеслав Плахотнюк. Но если общая сумма вывозимой наличной валюты превысит эквивалент 10 тысяч долларов по официальному курсу ЦБ, её необходимо задекларировать, предупредил он.

Пример расчёта:

Допустим, вы хотите взять с собой наличными 70 тысяч рублей и 3 тысячи евро. Чтобы проверить, нужно ли их декларировать, необходимо перевести всю сумму в доллары.

Расчёт вывозимой суммы при прохождении границы производится по официальным курсам Банка России на дату выезда. Чтобы получить наиболее точный результат при подсчётах, переведите иностранную валюту в рубли по актуальному курсу ЦБ и сложите это значение с суммой в рублях. Далее переведите общую сумму в доллары по официальному курсу.

На 5 сентября официальный курс евро составляет 94,77 рубля. Переведём 3 тысячи евро в рубли:

3000 х 94,77 = 284 310 рублей.

Прибавим сумму в рублях:

284 310 + 70 000 = 354 310 рублей.

Теперь переведём эту сумму в доллары по официальному курсу ЦБ:

354 310 : 81,3 = 4358 долларов.

Общая сумма меньше 10 000 долларов, вам не нужно её декларировать.

Обратите внимание. Деньги на банковских счетах декларировать не нужно, подчеркнул юрист Александр Хаминский. Ограничения на сумму вывоза касаются только наличных и дорожных чеков.

Как правильно декларировать наличные

Для декларации наличных необходимо оформить пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах, сказала адвокат Марина Мастинская. Один документ передается таможенному органу, второй остаётся у путешественника, пояснила она. Это можно сделать прямо в аэропорту в «Красном коридоре».

Три способа оформления декларации:

Заполнить бумажную декларацию на пункте пропуска через границу. Скачать бланк на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) и заполнить его заранее. Подать электронную декларацию через личный кабинет на сайте ФТС. Чтобы подписать документ, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Её можно оформить через приложение «Госключ», в отделении налоговой или в офисе доверенных банков (Сбер, ВТБ). Сохраните УИН (уникальный идентификатор начисления), который присвоят вашей декларации. Его нужно показать сотруднику таможни.

Что необходимо указать в декларации:

Ф. И. О.

Паспортные данные.

Страну отправления и назначения.

Сведения о наличных: банкноты, монеты или дорожные чеки, сумма, наименование валюты.

Информация о происхождении наличных.

Сведения о предполагаемом использовании наличных.

Сведения о маршруте и способе перевозки наличных.

Что будет, если не задекларировать деньги

Мера наказания за вывоз наличной иностранной валюты из России на сумму свыше 10 тысяч рублей зависит от суммы превышения, отметила Мастинская.

превышение до 20 тысяч долларов — штраф от 50 до 200% от незадекларированной суммы либо конфискация излишков;

— штраф от 50 до 200% от незадекларированной суммы либо конфискация излишков; больше 20 тысяч долларов — квалифицируется как контрабанда, за что предусмотрены уголовная ответственность и штраф размером от 300 до 1000% от суммы превышения.

Главное

В сентябре 2025 года нельзя вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов по официальному курсу ЦБ на дату выезда.

Лимита на вывоз наличных рублей нет. Но если общая сумма вывозимых наличных в рублях и валюте превысит 10 тысяч долларов, вам необходимо её задекларировать. Деньги на банковских счетах декларировать не нужно.

Бумажную декларацию можно оформить на пункте пропуска или скачать бланк с сайта ФТС и заполнить его заранее. Электронную декларацию можно подать на сайте ФТС, для этого потребуется электронная подпись.

