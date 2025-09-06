Обзор пенсионных карт: виды и преимущества каждой

Получить пенсию можно двумя способами: наличными или переводом на банковскую карту. Многие российские банки предлагают пенсионерам открыть специальные дебетовые карты, по которым начисляются бонусы клиентам пенсионного возраста. Мы подготовили список пенсионных карт, проанализировав их особенности и условия. Это не рейтинг, поэтому место в подборке не имеет значения.

Пенсионная СберКарта

Специально для пенсионеров Сбербанк предлагает оплату квартплаты без комиссии, а также повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо во многих аптеках. Ими вы сможете оплатить до 99% от стоимости дальнейших покупок. Пенсионные клиенты Сбера могут одалживать у банка деньги до пенсии — до 30 тысяч рублей в месяц. Средства поступят на вашу карту после подачи заявки, а после зачисления пособия долг спишется автоматически. Подробнее о преимуществах пенсионной СберКарты — здесь.

Обслуживание: бесплатно для клиентов, получающих пенсию.

СМС/пуш-оповещения: 59 рублей в месяц, если вы получаете на карту пособия или пенсию, иначе — 99 рублей в месяц.

Снятие наличных: без комиссии в банкоматах Сбера до 300 тысяч рублей в сутки. За снятие в других банках взимается комиссия 2% от суммы операции (минимум 200 рублей).

Процент на остаток: 3,5% годовых на ежедневный остаток (приходят на карту один раз в три месяца).

Кешбэк: до пяти категорий на выбор клиента, до 15% стоимости покупок бонусами СберСпасибо.

Дополнительно: бесплатное подключение защиты от звонков мошенников, повышенная ставка по накопительному счёту.

Пенсионная карта от Т-Банка

Обслуживание: бесплатно при получении пенсии на дебетовую карту Т‑Банка.

СМС/пуш-оповещения: 99 рублей в месяц.

Снятие в банкоматах: без комиссии, до 500 тысяч рублей в месяц в банкоматах Т‑Банка, от 3 до 100 тысяч рублей в других банкоматах. При превышении лимита комиссия составит 2% (минимум 90 рублей).

Кешбэк: 1–15% рублями в четырёх категориях на выбор клиента.

Процент на остаток: нет.

Карта для пенсионеров ВТБ

Обслуживание: бесплатное.

СМС/пуш-оповещения: стоимость СМС в базовом тарифе — 0 рублей, в других случаях — 79 рублей в месяц.

Снятие наличных: без комиссии в любых банкоматах. Лимит снятия — 350 тысяч рублей в день, 2 миллиона рублей в месяц.

Кешбэк: рублями до 15%, 3 категории на выбор. Категория «Аптеки» всегда доступна к выбору при получении пенсии в ВТБ.

Процент на остаток: 7% годовых на сумму остатка до 100 тысяч рублей (начисляется ежемесячно).

Дебетовая карта для пенсионеров от Альфа-Банка

Обслуживание: бесплатно.

СМС/пуш-оповещения: пуш-уведомления — 0 рублей, СМС и пуш — 99 рублей в месяц.

Снятие в банкоматах: бесплатное снятие в банкоматах банка и партнёров. В банкоматах других организаций бесплатно можно снимать до 200 тысяч рублей в месяц. Комиссия при превышении лимита — 1,99%, минимум 199 рублей.

Кешбэк: до 30% кешбэка рублями в категориях на выбор, каждый месяц доступен кешбэк 5% на аптеки.

Процент на остаток: нет.

Дополнительно: бесплатная защита от звонков мошенников.

Дебетовая пенсионная карта ПСБ

Обслуживание: бесплатно.

СМС/пуш-оповещения: бесплатное оповещение о зачислении пенсии, в остальных случаях — 79 рублей в месяц.

Снятие наличных: без комиссии до 125 тысяч рублей в день в банкоматах ПСБ и банков-партнёров (Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР, МИнБанк). Лимит — до 300 тысяч рублей в месяц или комиссия 2% от суммы превышения.

Снятие в других банкоматах — без комиссии до 30 тысяч рублей в месяц. Свыше — 1% от суммы (минимум 299 рублей) при отсутствии зачисления пенсии.

Кешбэк: 3% в категориях «Аптеки», 1% в категории «Супермаркеты», 5% в категории «Сад/огород» (действует сезонно).

Процент на остаток: нет.

Пенсионная карта СВОЯ Россельхозбанка

Обслуживание: бесплатно.

СМС-оповещения: бесплатно.

Снятие в банкоматах: без комиссии в банкоматах банка и партнёров. 1% от суммы — в других банкоматах (минимум 199 рублей).

Кешбэк: до 15% в пяти категориях, всегда предлагается кешбэк в аптеках.

Процент на остаток: 3% годовых при остатке на счёте от 1 тысячи рублей.

«Мудрость» от МКБ

Обслуживание: бесплатно.

СМС/пуш-оповещения: бесплатно.

Снятие в банкоматах: без комиссии во всех банкоматах.

Минимальная сумма одного снятия — 3 тысячи рублей. Всего в месяц — до 30 тысяч рублей.

Кешбэк: до 5% в выбранных категориях. Для клиентов, которые получают пенсию в МКБ, всегда доступна категория «Аптеки». В аптеках «Горздрав» действует кешбэк 10%.

Процент на остаток: 7% годовых на остаток по карте при зачислении пенсии. Максимальная сумма, на которую начисляются проценты, — 300 тысяч рублей.

Дополнительно: информационный сервис «Забота» с бесплатными консультациями по медицинским, юридическим и социально-бытовым вопросам.

Пенсионная карта Газпромбанка

Обслуживание: бесплатно.

СМС/пуш-оповещения: бесплатно.

Снятие в банкоматах: без комиссии в любых банкоматах.

Кешбэк: единый кешбэк 1,5% рублями.

Процент на остаток: нет.

