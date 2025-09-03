Топ-10 виртуальных карт с выгодными условиями

Современную жизнь трудно представить без онлайн-шопинга. Это быстро и удобно, но не всегда безопасно. Чтобы уберечь свои деньги от мошенников, для покупок в интернете лучше использовать виртуальные карты. От обычных их отличает отсутствие физического носителя. Одни карты можно выпустить как самостоятельное платёжное средство, другие — как дополнение к уже имеющемуся «пластику». Собрали для вас 10 виртуальных карт с кешбэком на покупки.

Виртуальная Сберкарта от Сбербанка

Сбер предоставляет клиентам возможность оформить виртуальный вариант любой карты из своей линейки. Услуга доступна действующим клиентам банка. К тому же к цифровой карте в любой момент можно выпустить физическую.

Удобной функцией виртуальной карты от Сбера является то, что с неё можно снимать не только в банкоматах с NFC, но и по QR-коду через приложение банка. Благодаря этому значительно расширяется сеть доступных банкоматов. Подробные условия можно посмотреть здесь.

Кроме того, владельцы смартфонов на Android могут привязать карту к Mir Pay или Samsung Pay, а пользователи айфонов — подключить её к новому сервису бесконтактной оплаты «Вжух».

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: до 10% от суммы покупки за каждые 100 рублей в выбранных категориях, выплачивается бонусами Спасибо (не более 2000 бонусов в месяц без подписки). До 30% за покупки в партнёрских магазинах.

Снятие денег: в банкоматах Сбера — до 1 миллиона в месяц бесплатно, в других банкоматах — с комиссией 2% от суммы.

Лимиты на платежи: отсутствуют по умолчанию, но могут быть настроены владельцем.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, SberPay, «Вжух».

Цифровая «Карта для жизни» от ВТБ

Действующие клиенты могут оформить карту моментально, а новым сначала придётся открыть счёт. Выпуск и обслуживание осуществляются бесплатно, причём клиент может выпустить до 5 карт.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: от 2 до 100% от суммы покупки в категориях, но не более 3 тысяч рублей. Снятие денег: бесплатно до 350 тысяч рублей в сутки в своих банкоматах с NFC и у партнёров, но не более 2 миллионов в месяц.

Лимиты на платежи: в первые два дня после выпуска по карте можно сделать максимум 10 покупок на сумму не более 50 тысяч рублей.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, ВТБ Пэй.

«Карту для жизни» можно бесплатно пополнять со счетов других банков через приложение ВТБ Онлайн, но возможны комиссии со стороны эмитента «донорской» карты. За «стягивание» средств с самой Карты для жизни через сервисы сторонних банков комиссия составляет 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей.

Виртуальная Ozon Карта от Ozon Банка

Для использования карты необходимо открыть счёт в Ozon Банке. Это можно сделать через мобильное приложение, официальный сайт банка или в приложении самого маркетплейса.

Доступно три типа счетов, которые отличаются лимитами и функционалом:

Анонимный. C ним на карте можно хранить до 15 тысяч рублей, тратить не более 40 тысяч в месяц, а платежи вне Ozon не могут превышать 15 тысяч за один раз. Расширенный. Можно хранить и тратить до 600 тысяч рублей в месяц. Чтобы его открыть, нужно подтвердить личность через сотового оператора, портал «Госуслуги» или по фото паспорта. Максимальный. Это полноценный банковский счёт для хранения любой суммы. Для его открытия нужно пройти идентификацию в пункте выдачи заказов.

Ваши средства защищены агентством страхования вкладов (АСВ) только на максимальном счёте. На остальных двух нет, потому что они классифицируются как электронные средства платежей.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Кешбэк: до 25% рублями на покупки вне маркетплейса, но не более 3 тысяч рублей. Также действует скидка до 30% внутри Ozon.

Мультивалютная: нет.

Снятие денег: бесплатно в банкоматах партнёров.

Лимиты на платежи: до 40 тысяч в месяц на анонимном счёте, до 600 тысяч на расширенном и без лимитов на максимальном.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй.

Виртуальная карта Black от Т-Банка

Выпуск виртуальной карты в Т-Банке доступен действующим клиентам. Карта оформляется моментально как дополнение к основному пластику. Это можно сделать бесплатно в приложении банка. К минусам карты относятся условно-бесплатное обслуживание, а также необходимость подключать платную подписку Pro для получения более выгодных условий.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно при балансе от 50 тысяч рублей на карте, накопительном, инвестиционном счёте или при оформлении кредита. В остальных случаях — до 1188 рублей в месяц.

Мультивалютная: да.

Кешбэк: до 15% в рублях за покупки в категориях, но не более 3 тысяч рублей. До 30% на покупки у партнёров.

Снятие денег: только в своих банкоматах, без комиссии — до 500 тысяч рублей в месяц.

Лимиты на платежи: нет.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, T-Пэй.

Умная карта «Мир» от ГПБ

Эта виртуальная карта с бесплатным обслуживанием является аналогом дебетовой карты Газпромбанка. Её владелец может выбрать одну из нескольких программ лояльности для получения кешбэка.

Но по карте предусмотрена комиссия за неактивность: 300 рублей списываются, если на счёте есть деньги, но в течение 12 месяцев не было операций. При переводе средств с карты через сервисы других банков взимается 2% от суммы (не менее 30 рублей).

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: до 5% баллами за каждые 100 рублей, но не более 5 тысяч баллов в месяц.

Снятие денег: бесплатно — до 300 тысяч рублей в месяц в своих банкоматах, в банкоматах других банков — до 100 тысяч рублей. Покупка платной подписки увеличивает эти лимиты.

Лимиты на платежи: не более 250 тысяч рублей в месяц при оплате покупок.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, Газпром Пэй.

Карта «MTS Cashback Lite Мир» от МТС Банка

Оформить эту карту могут как действующие, так и новые клиенты банка. Те, кто уже зарегистрирован в мобильном приложении, могут сделать это моментально, без посещения офиса. Платы за обслуживание не предусмотрено.

К минусам карты можно отнести невысокие лимиты на снятие денег и на платежи. Кешбэк, полученный в рамках программы MTS Cashback, нельзя потратить без премиум-подписки, а также вывести на другую карту. Также карту нельзя заказать в пластике.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: 1–3% рублями за покупки в категориях, до 20% за покупки у партнёров системы «Мир», до 25% — в системе MTS Cashback. Размер кешбэка ограничен 10 тысячами рублей в месяц. При оформлении премиальной подписки также можно получать кешбэк бонусами.

Снятие денег: бесплатно в любых банкоматах с NFC — до 40 тысяч рублей в месяц, но не более 5 тысяч в день.

Лимиты на платежи: максимальный разовый платёж — 60 тысяч рублей, максимальная сумма платежей в месяц — 200 тысяч рублей, максимальный ежедневный остаток по карте — 60 тысяч рублей.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, МТС-Пэй.

Виртуальная «Ак Барс карта» с коробкой «Ничего лишнего» от Ак Барс Банка

Коробка услуг «Ничего лишнего» предоставляет клиентам базовый функционал: бесплатный выпуск карты и обслуживание при соблюдении условий, кешбэк за покупки. Также по карте начисляется процент на остаток — 11% годовых на суммы от 20 до 100 тысяч рублей.

Слабыми сторонами карты являются низкий кешбэк и невысокие лимиты на бесплатное снятие денег, однако к ней можно подключить другую коробку услуг с более выгодными условиями.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно для зарплатных и пенсионных клиентов, при совершении одной покупки по карте в месяц или среднедневном остатке на всех видах счетов от 10 тысяч рублей. В остальных случаях — до 1188 рублей в месяц.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: 1–3% баллами (конвертируются в рубли) или милями за покупки в категориях, но не более 2 тысяч баллов / 5 тысяч миль в месяц. Кешбэк до 45,5% за покупки в партнёрских магазинах.

Снятие денег: в своих банкоматах — бесплатно без ограничений, в других банках — до 50 тысяч рублей в месяц. Лимит на снятие: 100 тысяч рублей в сутки и 400 тысяч в месяц.

Лимиты на платежи: нет.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй.

Цифровая карта «Прибыль» от Банка Уралсиб

Виртуальная карта «Прибыль» — цифровой аналог флагманского пластика Уралсиба с бесплатным обслуживанием и возможностью получать кешбэк за любые покупки. На остаток по карте до 1 миллиона рублей начисляется процент — до 16%. Обязательное условия для этого — траты от 10 тысяч рублей. К недостаткам карты можно отнести низкую базовую ставку кешбэка и то, что проценты на остаток начисляются только при выполнении требований к месячному обороту.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: 1% баллами за любые покупки, но не более 3 тысяч баллов в месяц. До 30% за покупки у партнёров.

Снятие денег: в своих банкоматах — бесплатно, в других банках — бесплатно до 300 тысяч рублей.

Лимиты на платежи: 5 миллионов рублей в месяц.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй.

Карта «Яндекс Пэй» от Яндекс Банка

Виртуальная карта Яндекса предлагает: моментальный выпуск, бесплатное обслуживание, повышенный кешбэк в сервисах экосистемы, удобное управление через приложение Яндекс Go и лёгкую интеграцию с другими продуктами компании. По карте выплачивается процент на остаток баллами при балансе от 10 тысяч рублей.

Слабые стороны карты: для получения и использования кешбэка обязательна подписка Яндекс Плюс, а накопленные баллы можно потратить только в сервисах Яндекса. Выпуск физической карты недоступен. Кроме того, АСВ защищены только деньги на картах пользователей, которые прошли максимально возможную идентификацию.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: до 50% баллами за покупки в категориях и до 100% — в сервисах Яндекса, но не более 10 тысяч баллов в месяц.

Снятие денег: комиссия — 2%.

Лимиты на платежи: в стартовом варианте карта является анонимной и имеет лимиты: на счёте можно хранить не более 15 тысяч рублей, а тратить — не более 40 тысяч в месяц. При желании можно пройти три ступени идентификации, каждая из которых увеличивает лимиты.

Бесконтактная оплата: Яндекс Пэй.

Карта «Виртуальная Мир» от ЮMoney

ЮMoney (ранее Яндекс Деньги) — это небанковская кредитная организация, входящая в экосистему Сбербанка. Сервис позволяет создавать электронные кошельки и выпускать к ним виртуальные карты. Для оформления базовой карты достаточно зарегистрироваться на сайте по номеру телефона, однако в анонимном статусе нельзя совершать покупки дороже 15 тысяч рублей.

Анонимную карту ЮMoney можно пополнить только с другой своей карты. После подтверждения личности пополнение возможно с любой карты и через банкомат. Для анонимных карт есть и другие ограничения, поэтому для полноценного использования сервиса лучше пройти хотя бы базовое подтверждение личности. Кроме того, деньги в кошельках ЮMoney не защищены АСВ.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: да.

Кешбэк: 1% баллами на все покупки, до 5% за покупки в категориях, но не более 3 тысяч баллов в месяц. Их можно тратить в партнёрских интернет-магазинах. Кешбэк до 30% в партнёрских магазинах.

Снятие денег: 3% от суммы в любом банкомате (минимум 100 рублей). С анонимных карт снять деньги нельзя.

Лимиты на платежи: анонимной картой нельзя оплатить покупки дороже 15 тысяч рублей. После предоставления паспортных данных можно открыть именную карту с лимитом 100 тысяч. После полной идентификации на счёте можно хранить до 500 тысяч рублей и совершать покупки стоимостью до 250 тысяч.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй.

Условия выпуска и использования виртуальных карт представлены исключительно в ознакомительных целях. Эмитенты могут менять их на своё усмотрение.

