Сбер вернул оплату айфоном

Владельцы айфонов опять смогут бесконтактно платить за покупки: для этого Сбер запустил новую технологию «Вжух», работающую на базе «Bluetooth Low Energy». Она доступна в Сбербанк Онлайн версии 16.13. Для использования сервиса необходимо скачать приложение «Активы онлайн» из App Store. Оплата айфоном работает даже без интернета — если нет сети оплачивать покупки можно с экрана входа. Корреспондент «Рамблера» уже протестировал новую технологию и подтвердил, что оплата айфоном работает.

© kolesnikovsergii/Freepik

Чтобы оплачивать покупки айфоном, нужно в Сбербанк Онлайн дать разрешение на использование Bluetooth. Применять новую технологию можно на современных терминалах магазинов, на которых доступна оплата биометрией. Они оснащены сенсорными экранами и не имеют кнопок.

Как происходит оплата:

откройте Сбербанк Онлайн, когда на экране высвечивается сумма к оплате;

поднесите телефон к терминалу;

подтвердите оплату.

Для проведения транзакции смартфон нужно держать на расстоянии не более 10-15 сантиметров от терминала.

Корреспондент «Рамблера» проверил, как работает новый сервис. Оплата с помощью айфона прошла успешно.

© Рамблер

Оплату айфоном можно проводить с любых счетов и типов банковских карт: МИР, Visa, Mastercard. За покупки участникам бонусной программы начисляются бонусы Спасибо.

«Вжух» доступен на устройствах с операционной системой iOS. Для устройств с операционной системой Android используйте оплату с помощью SberPay.

Новая технология доступна всем банкам. В тестовом режиме ее уже используют Т-Банк и Альфа-Банк.

Напомним, что владельцы iPhone потеряли возможность бесконтактной оплаты телефоном в 2022 году, когда Apple прекратила работу Apple Pay в России. Google Pay и Samsung Pay также ушли с нашего рынка, но держатели смартфонов на Android используют для оплаты приложения Mir Pay, SberPay и СБПэй, потому что операционная система имеет доступ к NFC-модулю.

