Как перевести деньги, если нет банковской карты: все способы
По данным Банка России на начало апреля 2025 года, в стране было выдано 525,6 миллиона платёжных карт, в среднем — 3,6 карты на каждого жителя. Однако кто-то оформляет сразу по несколько платёжных средств, а у кого-то нет ни одного. Как переводить деньги, если по каким-то причинам у вас нет карты или она заблокирована, расскажем в этой статье.
Через отделение «Почты России»
Через «Почту России» можно переводить деньги как по России, так и за рубеж — в Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие государства. Их актуальный список можно уточнить по телефону 8 800 100-00-00.
Данный способ не требует наличия банковского счета ни у отправителя, ни у получателя. Он доступен везде, где есть почтовые отделения, поддерживающие данную функцию. Найти их можно на сайте почты, выбрав фильтр «Денежные переводы».
Чтобы отправить деньги, нужно прийти в отделение с паспортом. Перевод отправляется в отделение получателя по индексу. После доставки в пункт назначения почтальон приносит адресату извещение. Выдача денег производится по паспорту получателя.
Международные транзакции осуществляются в партнёрстве с иностранными почтовыми и платёжными сервисами.
Особенности и тарифы:
- Стоимость внутрироссийского перевода — 2,5% + 100 рублей, тарифы на международные отправления можно посмотреть здесь.
- Есть возможность заказать услугу доставки денег на дом, она стоит дополнительно 1,77% от суммы транзакции.
- Максимальная сумма перевода — 500 тысяч рублей, а при доставке на дом — 120 тысяч рублей.
- Средний срок доставки отправления — 2 суток.
- Вместе с деньгами можно послать бесплатное сообщение до 70 символов.
Почта России предоставляет возможность совершить ускоренный перевод по тарифу «Форсаж». Время его доставки — в течение часа. Максимальная сумма — 300 тысяч рублей. Комиссия за операцию внутри страны — 99 рублей за перевод до 3 тысяч рублей, при превышении этой суммы — 1,2%, но не более 1 тысячи и не менее 149 рублей. Тарифы на международные отправления опубликованы на странице сервиса.
Через системы денежных переводов
«Юнистрим»
«Юнистрим» позволяет переводить деньги по России и за рубеж — в Армению, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Молдавию, Сербию, Белоруссию, Абхазию.
Отправить средства можно наличными в офисе сервиса или онлайн с карты кредитной организации. Получателю отправления нужно посетить пункт выдачи денежных средств. Адреса отделений можно найти на карте, если выбрать страну и нужную функцию: отправка или выдача.
В некоторые страны можно отправить перевод с зачислением на счёт получателя. Узнать о такой возможности и ознакомиться с тарифами можно по ссылке.
Чтобы отправить перевод наличными:
- выберите и посетите пункт «Юнистрим»;
- сообщите специалисту Ф. И. О. адресата, сумму перечисления, страну назначения;
- покажите документ, удостоверяющий вашу личность;
- получите вашу копию заявления на перевод с указанием контрольного номера;
- сообщите адресату контрольный номер.
Срок доставки зависит от страны получения, он составляет от 10 минут. Отследить статус отправления можно онлайн. Для этого на главной странице сервиса нужно нажать «Статус перевода» и ввести контрольный номер.
На переводы с отправкой и выдачей наличными по России действуют следующие тарифы:
- до 100 тысяч рублей — 1,1%, минимум 100 рублей;
- от 100 до 500 тысяч рублей — 990 рублей;
- от 500 тысяч рублей — 1990 рублей.
Ограничения по сумме отправления: не более 1,5 миллиона рублей в день, не более 7,5 миллиона рублей в месяц. Тарифы и ограничения на другие перечисления опубликованы на сайте сервиса.
«Золотая корона»
«Золотая корона» отправляет деньги в 15 стран. Через сервис можно перевести средства получателям из Таиланда, Вьетнама, Турции, Израиля и многих стран СНГ. Полный список размещён на сайте.
Про переводы по России на сайте сервиса ничего не сказано. Но при обращении в компанию мы выяснили, что отправка денежных средств внутри страны возможна через отделения торговых сетей.
Найти ближайший пункт отправки можно на карте. Для этого в фильтрах выберите «Отправить перевод». В фильтре «Все пункты» вы можете выбрать торговую сеть, оператора связи или банк.
Сервис предлагает отправлять деньги наличными через офисы партнёров или удалённо с карты. Чтобы сделать перевод наличными:
- Выберите подходящий пункт.
- Сообщите сотруднику свой телефон, предъявите паспорт.
- Назовите Ф. И. О. получателя, номер его телефона, страну, сумму транзакции.
- Подтвердите отправку денег.
Получить перевод через «Золотую корону» можно на карту или наличными. Статус отправления можно отслеживать онлайн — для этого на главной странице сервиса нажмите «Статус операции» и введите её номер.
Узнать, сколько будет стоить перевод, можно здесь. Для этого введите страну отправления и место назначения.
Через отделение банка
Этот способ можно использовать, если у получателя средств есть счёт в банке. Тогда для отправки денег нужно обратиться в отделение любого банка с паспортом и реквизитами адресата.
Лимиты и тарифы на подобные операции кредитные организации устанавливают самостоятельно. Обычно транзакция обходится дешевле и происходит быстрее, если обратиться в банк, на счёт которого переводятся деньги.
Через электронный кошелёк «ЮMoney»
С помощью электронного кошелька можно переводить деньги на кошельки других пользователей, на карты и банковские счета. Такие функции доступны тем, кто открыл именной или идентифицированный кошелёк:
- для оформления именного кошелька необходимо предоставить свои паспортные данные;
- пройти идентификацию можно через Госуслуги, SberID или очно, обратившись в офисы «ЮMoney», салоны связи МТС, «Билайн» или «Мегафон».
За переводы между кошельками комиссия не взимается. При отправке на банковскую карту она составляет 3% + 45 рублей. Подробности — на странице про денежные переводы.
На переводы действуют ограничения: на банковские карты можно перечислять не более 75 тысяч рублей за раз и не более 600 тысяч рублей в месяц, на счета — не больше 100 тысяч рублей за операцию и 3 миллионов рублей в месяц.
Пополнить кошелёк можно как безналичным, так и наличным способом. Наличные можно положить в терминалах банков, в салонах связи, а также пунктах «Юнистрим».
Со счёта мобильного телефона
Абоненты мобильных операторов могут переводить деньги на банковские карты. Стоимость переводов в каждой компании различается:
- «Билайн». Комиссия за перевод до 923,07 рубля — 60 рублей, свыше этой суммы — 6,5%.
- МТС. Не публикует комиссии на сайте. По данным оператора, сумма сбора рассчитывается на этапе оформления перевода и отражается на экране.
- «Мегафон». Оператор берёт комиссию 7,35% + 95 рублей за переводы до 2,5 тысячи рублей, 7,5% + 259 рублей за операции свыше этой суммы. При отправлении денег через СМС комиссия составляет 3,75% + 25 рублей.
- T2. Комиссии Т2, в зависимости от суммы операции: 1–250 рублей — 50 рублей, 251–700 рублей — 70 рублей, 701–1400 рублей — 90 рублей, 1401–2000 рублей — 120 рублей, 2001–3500 рублей — 200 рублей, 3501–5000 рублей — 300 рублей, свыше — 500 рублей.
Операторы предлагают пользователям переводить средства через приложения, личные кабинеты на сайтах и с помощью СМС. Инструкции, как отправить деньги, вы найдёте по ссылкам: «Билайн», МТС, «Мегафон», Т2.
Как перевести деньги, если есть банковский счёт, но нет карты
Бывают ситуации, когда у человека есть счёт, но нет карты: например, она могла потеряться, её заблокировали и перевыпускают новую. Однако это не значит, что в таком случае нельзя делать денежные переводы.
Если у вас нет банковской карты, вы всё равно можете воспользоваться возможностью перевода средств со своего счёта. Осуществить такой перевод можно через банковское приложение, а также при личном обращении в офис своего банка.Игорь Комаровэксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»
Стоит учитывать, что с 30 мая этого года разовые операции без оформления банковского счёта при упрощённой идентификации личности (только по паспорту) ограничены лимитом в 100 тысяч рублей, напоминает Комаров. Ограничения касаются банковских переводов без открытия счёта, перечислений через платёжные системы и электронные кошельки.
Для перевода более крупных сумм нужен банковский счёт или расширенная идентификация — помимо паспортных данных, понадобится адрес регистрации и проживания, данные ИНН (при наличии).
С 30 мая введены лимиты на переводы денег без открытия счёта: что нужно знать
Главное
Отсутствие банковской карты не мешает совершать денежные переводы. Отправлять деньги можно через «Почту России», системы денежных переводов, электронный кошелёк, отделения банков и даже с баланса мобильного телефона.
В каждом случае действуют свои ограничения и комиссии. Узнать их можно на сайте организации — посредника перевода.
С конца мая 2025 года на денежные отправления без открытия счёта действуют ограничения: по паспортным данным можно перевести не более 100 тысяч рублей. Для более крупного перевода понадобится пройти расширенную идентификацию.