Как перевести деньги, если нет банковской карты: все способы

По данным Банка России на начало апреля 2025 года, в стране было выдано 525,6 миллиона платёжных карт, в среднем — 3,6 карты на каждого жителя. Однако кто-то оформляет сразу по несколько платёжных средств, а у кого-то нет ни одного. Как переводить деньги, если по каким-то причинам у вас нет карты или она заблокирована, расскажем в этой статье.

© gutaper/Freepik

Через «Почту России» можно переводить деньги как по России, так и за рубеж — в Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие государства. Их актуальный список можно уточнить по телефону 8 800 100-00-00.

Данный способ не требует наличия банковского счета ни у отправителя, ни у получателя. Он доступен везде, где есть почтовые отделения, поддерживающие данную функцию. Найти их можно на сайте почты, выбрав фильтр «Денежные переводы».

© pochta.ru

Чтобы отправить деньги, нужно прийти в отделение с паспортом. Перевод отправляется в отделение получателя по индексу. После доставки в пункт назначения почтальон приносит адресату извещение. Выдача денег производится по паспорту получателя.

Международные транзакции осуществляются в партнёрстве с иностранными почтовыми и платёжными сервисами.

Особенности и тарифы:

Стоимость внутрироссийского перевода — 2,5% + 100 рублей , тарифы на международные отправления можно посмотреть здесь.

, тарифы на международные отправления можно посмотреть здесь. Есть возможность заказать услугу доставки денег на дом, она стоит дополнительно 1,77% от суммы транзакции.

от суммы транзакции. Максимальная сумма перевода — 500 тысяч рублей , а при доставке на дом — 120 тысяч рублей .

, а при доставке на дом — . Средний срок доставки отправления — 2 суток .

. Вместе с деньгами можно послать бесплатное сообщение до 70 символов.

Почта России предоставляет возможность совершить ускоренный перевод по тарифу «Форсаж». Время его доставки — в течение часа. Максимальная сумма — 300 тысяч рублей. Комиссия за операцию внутри страны — 99 рублей за перевод до 3 тысяч рублей, при превышении этой суммы — 1,2%, но не более 1 тысячи и не менее 149 рублей. Тарифы на международные отправления опубликованы на странице сервиса.

Через системы денежных переводов

«Юнистрим» позволяет переводить деньги по России и за рубеж — в Армению, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Молдавию, Сербию, Белоруссию, Абхазию.

Отправить средства можно наличными в офисе сервиса или онлайн с карты кредитной организации. Получателю отправления нужно посетить пункт выдачи денежных средств. Адреса отделений можно найти на карте, если выбрать страну и нужную функцию: отправка или выдача.

© unistream.ru

В некоторые страны можно отправить перевод с зачислением на счёт получателя. Узнать о такой возможности и ознакомиться с тарифами можно по ссылке.

Чтобы отправить перевод наличными:

выберите и посетите пункт «Юнистрим»;

сообщите специалисту Ф. И. О. адресата, сумму перечисления, страну назначения;

покажите документ, удостоверяющий вашу личность;

получите вашу копию заявления на перевод с указанием контрольного номера;

сообщите адресату контрольный номер.

Срок доставки зависит от страны получения, он составляет от 10 минут. Отследить статус отправления можно онлайн. Для этого на главной странице сервиса нужно нажать «Статус перевода» и ввести контрольный номер.

На переводы с отправкой и выдачей наличными по России действуют следующие тарифы:

до 100 тысяч рублей — 1,1% , минимум 100 рублей;

, минимум 100 рублей; от 100 до 500 тысяч рублей — 990 рублей ;

; от 500 тысяч рублей — 1990 рублей.

Ограничения по сумме отправления: не более 1,5 миллиона рублей в день, не более 7,5 миллиона рублей в месяц. Тарифы и ограничения на другие перечисления опубликованы на сайте сервиса.

«Золотая корона»

«Золотая корона» отправляет деньги в 15 стран. Через сервис можно перевести средства получателям из Таиланда, Вьетнама, Турции, Израиля и многих стран СНГ. Полный список размещён на сайте.

Про переводы по России на сайте сервиса ничего не сказано. Но при обращении в компанию мы выяснили, что отправка денежных средств внутри страны возможна через отделения торговых сетей.

Найти ближайший пункт отправки можно на карте. Для этого в фильтрах выберите «Отправить перевод». В фильтре «Все пункты» вы можете выбрать торговую сеть, оператора связи или банк.

© koronapay.com

Сервис предлагает отправлять деньги наличными через офисы партнёров или удалённо с карты. Чтобы сделать перевод наличными:

Выберите подходящий пункт. Сообщите сотруднику свой телефон, предъявите паспорт. Назовите Ф. И. О. получателя, номер его телефона, страну, сумму транзакции. Подтвердите отправку денег.

Получить перевод через «Золотую корону» можно на карту или наличными. Статус отправления можно отслеживать онлайн — для этого на главной странице сервиса нажмите «Статус операции» и введите её номер.

Узнать, сколько будет стоить перевод, можно здесь. Для этого введите страну отправления и место назначения.

Через отделение банка

Этот способ можно использовать, если у получателя средств есть счёт в банке. Тогда для отправки денег нужно обратиться в отделение любого банка с паспортом и реквизитами адресата.

Лимиты и тарифы на подобные операции кредитные организации устанавливают самостоятельно. Обычно транзакция обходится дешевле и происходит быстрее, если обратиться в банк, на счёт которого переводятся деньги.

Через электронный кошелёк «ЮMoney»

С помощью электронного кошелька можно переводить деньги на кошельки других пользователей, на карты и банковские счета. Такие функции доступны тем, кто открыл именной или идентифицированный кошелёк:

для оформления именного кошелька необходимо предоставить свои паспортные данные;

пройти идентификацию можно через Госуслуги, SberID или очно, обратившись в офисы «ЮMoney», салоны связи МТС, «Билайн» или «Мегафон».

За переводы между кошельками комиссия не взимается. При отправке на банковскую карту она составляет 3% + 45 рублей. Подробности — на странице про денежные переводы.

На переводы действуют ограничения: на банковские карты можно перечислять не более 75 тысяч рублей за раз и не более 600 тысяч рублей в месяц, на счета — не больше 100 тысяч рублей за операцию и 3 миллионов рублей в месяц.

Пополнить кошелёк можно как безналичным, так и наличным способом. Наличные можно положить в терминалах банков, в салонах связи, а также пунктах «Юнистрим».

Со счёта мобильного телефона

Абоненты мобильных операторов могут переводить деньги на банковские карты. Стоимость переводов в каждой компании различается:

«Билайн» . Комиссия за перевод до 923,07 рубля — 60 рублей, свыше этой суммы — 6,5%.

. Комиссия за перевод до 923,07 рубля — 60 рублей, свыше этой суммы — 6,5%. МТС . Не публикует комиссии на сайте. По данным оператора, сумма сбора рассчитывается на этапе оформления перевода и отражается на экране.

Не публикует комиссии на сайте. По данным оператора, сумма сбора рассчитывается на этапе оформления перевода и отражается на экране. «Мегафон» . Оператор берёт комиссию 7,35% + 95 рублей за переводы до 2,5 тысячи рублей, 7,5% + 259 рублей за операции свыше этой суммы. При отправлении денег через СМС комиссия составляет 3,75% + 25 рублей.

Оператор берёт комиссию 7,35% + 95 рублей за переводы до 2,5 тысячи рублей, 7,5% + 259 рублей за операции свыше этой суммы. При отправлении денег через СМС комиссия составляет 3,75% + 25 рублей. T2. Комиссии Т2, в зависимости от суммы операции: 1–250 рублей — 50 рублей, 251–700 рублей — 70 рублей, 701–1400 рублей — 90 рублей, 1401–2000 рублей — 120 рублей, 2001–3500 рублей — 200 рублей, 3501–5000 рублей — 300 рублей, свыше — 500 рублей.

Операторы предлагают пользователям переводить средства через приложения, личные кабинеты на сайтах и с помощью СМС. Инструкции, как отправить деньги, вы найдёте по ссылкам: «Билайн», МТС, «Мегафон», Т2.

Как перевести деньги, если есть банковский счёт, но нет карты

Бывают ситуации, когда у человека есть счёт, но нет карты: например, она могла потеряться, её заблокировали и перевыпускают новую. Однако это не значит, что в таком случае нельзя делать денежные переводы.

Если у вас нет банковской карты, вы всё равно можете воспользоваться возможностью перевода средств со своего счёта. Осуществить такой перевод можно через банковское приложение, а также при личном обращении в офис своего банка. Игорь Комаров эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Стоит учитывать, что с 30 мая этого года разовые операции без оформления банковского счёта при упрощённой идентификации личности (только по паспорту) ограничены лимитом в 100 тысяч рублей, напоминает Комаров. Ограничения касаются банковских переводов без открытия счёта, перечислений через платёжные системы и электронные кошельки.

Для перевода более крупных сумм нужен банковский счёт или расширенная идентификация — помимо паспортных данных, понадобится адрес регистрации и проживания, данные ИНН (при наличии).

С 30 мая введены лимиты на переводы денег без открытия счёта: что нужно знать

Главное

Отсутствие банковской карты не мешает совершать денежные переводы. Отправлять деньги можно через «Почту России», системы денежных переводов, электронный кошелёк, отделения банков и даже с баланса мобильного телефона.

В каждом случае действуют свои ограничения и комиссии. Узнать их можно на сайте организации — посредника перевода.

С конца мая 2025 года на денежные отправления без открытия счёта действуют ограничения: по паспортным данным можно перевести не более 100 тысяч рублей. Для более крупного перевода понадобится пройти расширенную идентификацию.

Как переводить деньги с карты Сбера: все способы