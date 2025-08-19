Почему вы не получаете кешбэк при оплате по СБП
Вы рассчитывали на большой кешбэк по итогам месяца, но получили значительно меньше? Возможно, вы оплачивали товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП). Объясняем, почему банки не начисляют кешбэк за такие платежи и в каких случаях использование системы всё же выгодно.
Почему не приходит кешбэк при оплате через СБП
Причина отсутствия кешбэка при оплате по СБП объясняется экономикой самих платежей, сказал «Рамблеру» налоговый юрист Александр Хаминский. При оплате картой банк-эмитент получает от эквайера комиссию в размере 1–2% от суммы платежа — часть этих денег он возвращает клиенту как кешбэк, пояснил эксперт.
Комиссия при оплате через СБП для торговых точек значительно ниже — 0,2–0,7% в зависимости от вида деятельности, отметил Хаминский. А при оплате госуслуг с помощью этой системы платежи проводятся бесплатно, добавил он. Банкам невыгодно делиться с клиентом столь небольшим доходом, поэтому кешбэка при операциях по СБП нет, пояснил юрист.
Ещё одна причина отсутствия кешбэка заключается в том, что операции через СБП считаются переводами, а не покупками, следовательно, они исключаются из банковских программ лояльности, подчеркнул Хаминский.
Один способ получать кешбэк за оплату по СБП
Оператором СБП является Банк России, а клиринговым центром — Национальная система платёжных карт (НСПК). У последней есть собственная программа лояльности «Привет!». Её участники могут получать кешбэк за оплату через СБП в партнёрских магазинах и сервисах. Например, за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), проезда в метро или покупки в аптеках и супермаркетах можно вернуть до 10–30%.
Проверить список партнёров можно на сайте программы.
В карточке каждой акции прописаны условия для получения кешбэка. Обычно это регистрация в программе «Привет!» и использование промокода при оплате на сайте сервиса-партнёра. Кешбэк может зачисляться деньгами на счёт, баллами или промокодами.
Когда оплата через СБП выгодна даже без кешбэка
СБП выгодно пользоваться для оплаты государственных услуг: налогов, штрафов, счетов ЖКУ, говорит Александр Хаминский. Так вы экономите на комиссии за транзакцию, пояснил он.
Пример:
Я зашла в мобильное приложение МосОблЕИРЦ (для оплаты ЖКУ в Московской области), через которое оплачиваю счётчики горячей и холодной воды и попробовала внести на счёт 1000 рублей. По СБП это можно сделать без комиссии.
Другие сервисы также могут предлагать оплату по СБП без комиссии.
Пример:
Пополнить Мой МТС через СБП можно без комиссии. При оплате картой ВТБ сервис берёт дополнительно 1% от суммы платежа.
Главное
Комиссия банков за эквайринг при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) ниже, чем при оплате картой, — 0,2–0,7% вместо 1–2%. Поэтому банкам невыгодно начислять кешбэк за оплату товаров и услуг через СБП.
Получать кешбэк деньгами, баллами или промокодами за оплату СБП можно, если зарегистрироваться в программе лояльности «Привет!» от Национальной системы платёжных карт (НСПК).
СБП выгодно использовать для оплаты госуслуг — такие платежи проходят без комиссии. Некоторые сервисы также позволяют вносить платежи через СБП без комиссии, что позволяет экономить.