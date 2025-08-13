Банки маркетплейсов — насколько безопасно доверять им деньги?

Маркетплейсы активно развивают собственные банковские системы, хотя ещё несколько лет назад они предлагали своим клиентам только завести виртуальную карту и оплачивать ею покупки на торговой площадке — по сниженным ценам и с возвратом части суммы в виде бонусов. Сейчас в банках маркетплейсов можно открывать вклады и накопительные счета, брать кредитные карты, оформлять рассрочку и получать кешбэк при оплате вне маркетплейсов. Мы проанализировали, так ли безопасны эти кредитные организации и насколько выгодно пользоваться их продуктами.

Как у маркетплейсов появились банки

Крупные российские маркетплейсы начали активно интегрировать банкинг в свои сервисы в 2021 году. Купить работающий бизнес и использовать его как базу для развития собственного банковского направления было дешевле и быстрее, чем с нуля создавать свой банк. Ozon приобрёл небольшую кредитную организацию Оней Банк, Wildberries — «Стандарт-кредит», Яндекс — «Акрополь». Сейчас эти банки известны клиентам как Ozon Банк, Wildberries Банк и Яндекс Банк.

В 2025 году банки маркетплейсов фактически предоставляют стандартный набор банковских услуг: выпуск дебетовых и кредитных карт, оформление рассрочек и займов.

Расширение спектра финансовых сервисов при маркетплейсах — логичное продолжение их эволюции, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. Помимо покупателей, платформы начали обслуживать и продавцов, что подразумевает расчётно-кассовое обслуживание, факторинг и другие финансовые инструменты, сказала она.

Клиентская база банков маркетплейсов активно увеличивается. По итогам 2024 года именно банки e-commerce стали лидерами роста в банковском секторе. Несмотря на это, доля таких кредитных организаций в активах банковского сектора остается невысокой — около 0,2% на 1 января 2025 года, по оценкам «Эксперт РА».

Насколько безопасны банки маркетплейсов

Банки маркетплейсов имеют лицензии Банка России и работают в рамках тех же законов, что и другие банки, отметила директор департамента правового сопровождения «Банки.ру» Мария Князева. Прежде всего это законы — «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке РФ». Кредитные организации маркетплейсов, как и традиционные банки, обязаны соблюдать нормативы по достаточности капитала, резервированию и защите клиентских средств, проходить регулярные проверки ЦБ и соблюдать правила выдачи кредитов или привлечения вкладов, пояснила эксперт.

Подход к регулированию для банков остаётся единым. При этом банки данного сегмента нельзя рассматривать в отрыве от бизнеса маркетплейсов, которым они принадлежат, поэтому мы продолжим наблюдать за ними, — сказали «Рамблеру» в пресс-службе Банка России.

Банки маркетплейсов являются участниками системы страхования вкладов, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Это означает, что деньги на депозитах защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В случае отзыва лицензии у банка вкладчику возместят до 1,4 миллиона рублей.

Оценить надёжность банков маркетплейсов можно также по их кредитным рейтингам, присвоенным рейтинговыми агентствами из реестра ЦБ, отметила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Мы проверили рейтинги банков маркетплейсов на август 2025 года.

Ozon Банк:

«Эксперт РА» — ruBBB+ (средний), стабильный прогноз.

НРА — A-|ru| (надёжный), стабильный прогноз.

Wildberries Банк:

«Эксперт РА» — ruBBB (средний), стабильный прогноз.

Яндекс Банк:

АКРА — A(RU) (надёжный), стабильный прогноз.

Согласно этим оценкам, банки маркетплейсов не представляют дополнительных рисков для клиентов.

Почему такие банки могут предлагать более выгодные условия

Собственные платёжные инфраструктуры позволяют маркетплейсам проводить операции за меньшую стоимость, в частности сокращать расходы на эквайринг, пояснил Игорь Додонов. Поэтому торговые площадки могут предоставлять клиентам более выгодные условия, например уменьшать стоимость товара при оплате через банк экосистемы. Это помогает покупателю экономить.

Банки маркетплейсов могут предлагать более выгодные условия по своим накопительным и кредитным продуктам, говорит юрист Илья Русяев. Это могут быть дебетовые карты с увеличенным кешбэком и расширенным выбором его категорий, вклады с доходностью выше средней по рынку, возможность оплаты частями без процентов.

Условия по кредитам часто зависят от активности пользователя на платформе: регулярные покупки повышают вероятность увеличения кредитного лимита или улучшения условий рассрочки, пояснил эксперт. По его мнению, банки маркетплейсов являются частью маркетинговой политики торговых площадок. С юридической точки зрения это допустимо, но клиенту стоит быть внимательнее и чаще проверять условия обслуживания, предупреждает Русяев.

Юрист также не рекомендует открывать много продуктов в разных банках. Так пользователь повышает риск потерять контроль над своими финансами и не заметить вовремя утечки данных, считает Русяев.

Сколько банковских карт может открыть один человек

Главное

Банки маркетплейсов подчиняются тем же законам, что и любые другие кредитные организации. Они обязаны получить для работы лицензию Банка России, соответствовать требованиям к капиталу и ликвидности. Их надёжность можно оценить с помощью кредитных рейтингов от рейтинговых агентств из реестра ЦБ.

Деньги на вкладах в банках маркетплейсов застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей. Расплачиваться картой банка экосистемы при покупках на маркетплейсе может быть выгодно, так как торговая площадка экономит на эквайринге.

Банки маркетплейсов могут переманивать клиентов у традиционных банков за счёт повышенных процентных ставок по накопительным счетам и вкладам. Регулярно проверяйте условия обслуживания, они могут меняться в зависимости от вашей активности на маркетплейсе.

