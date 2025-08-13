Как платить онлайн без банковской карты

Почему оплачивать онлайн со SberPay удобно и безопасно
Онлайн-шопинг может быть простым, быстрым и абсолютно безопасным. И всё — благодаря возможностям, которые открывает технология бесконтактных платежей SberPay. Рассказываем, как пользоваться сервисом и защитить себя от мошенников всего за пару кликов.
Особенности онлайн-оплаты
Онлайн-оплата — способ платить за товары и услуги на сайтах или в мобильных приложениях. Традиционно для этого используются банковские карты, реквизиты которых нужно указывать в платёжной форме. Однако такой вариант имеет несколько серьёзных минусов: вы должны держать карту под рукой, ввод данных занимает много времени, информацию о карте могут перехватить мошенники.
Платёжный сервис SberPay от Сбербанка позволяет платить онлайн без ввода реквизитов карты — достаточно выбрать её из ряда предложенных и подтвердить платёж в приложении.
Онлайн-оплата через SberPay имеет следующие преимущества:
- не нужно иметь при себе карту или запоминать её реквизиты;
- оплата осуществляется быстро — за несколько секунд, в пару кликов;
- данные карты надежно защищены;
- не возможно ошибиться в реквизитах или перепутать счета.
Какие покупки можно оплачивать онлайн
Оплачивать онлайн-покупки с помощью SberPay можно в любых магазинах, подключивших данный способ оплаты. Сейчас сервис доступен на большинстве интернет-площадок и маркетплейсов.
С помощью SberPay можно покупать:
- продукты питания;
- одежду и обувь;
- электронику;
- бытовую технику;
- мебель;
- товары для дома.
Платёжный сервис от Сбера используют многие доставки еды, турагентства, страховые компании, учебные центры и другие организации.
Проверять доступность оплаты по SberPay заранее необязательно: в процессе оформления заказа вам будут предложены все доступные способы. Если SberPay подключён к онлайн-магазину, вы увидите его в списке.
Почему платить онлайн безопасно
Оплата через SberPay осуществляется в приложении Сбербанк Онлайн. Вам не нужно указывать данные банковской карты — они не передаются в магазин, в котором вы делаете покупку. Это обеспечивает защиту конфиденциальной информации и защищает деньги, хранящиеся на вашем счёте.
Какие бонусы можно получать, если платить через SberPay
SberPay интегрирован с программой лояльности «СберСпасибо». Поэтому при использовании этого способа оплаты вы можете получать кешбэк бонусами и затем тратить его на покупку разных товаров и услуг.
Бонусы СберСпасибо начисляются автоматически за оплату покупок, если клиент зарегистрирован в программе лояльности. Владельцы карт Сбербанка ежемесячно получают от 2 до 5 тысяч бонусных баллов. А с подпиской СберПрайм они могут рассчитывать на ещё больший объём вознаграждений — от 5 до 15 тысяч бонусов каждый месяц.
Как оплачивать покупки со SberPay
С телефона
Шаг 1. Положите нужные товары в корзину и перейдите к оформлению покупки.
Шаг 2. Среди способов оплаты выберите SberPay.
Шаг 3. Подтвердите платёж в Сбербанк Онлайн. Вы будете перенаправлены в приложение автоматически.
С компьютера
Шаг 1. Выберите товары, добавьте их в корзину и перейдите к оформлению покупки.
Шаг 2. Среди способов оплаты выберите SberPay.
Шаг 3. Выберите один из вариантов оплаты:
1 вариант. Отсканируйте QR-код с помощью приложения Сбербанк Онлайн и подтвердите оплату.
2-й вариант. Нажмите «Оплатить через пуш», введите номер телефона, привязанный к Сбербанк Онлайн, и подтвердите платёж.
Можно ли через SberPay платить картой другого банка
Онлайн-оплата с помощью SberPay доступна только владельцам карт Сбербанка. Перед подтверждением платежа в Сбербанк Онлайн выберите любую удобную карту Сбера для списания средств.
Коротко
Технология SberPay позволяет расплачиваться в интернет-магазинах без ввода реквизитов карты. Это безопасно, поскольку ваши данные не передаются продавцу, и быстро — для оплаты достаточно сделать пару кликов.
Сервис доступен в большинстве интернет-магазинов и маркетплейсов. При оплате через SberPay участникам программы лояльности начисляются бонусы СберСпасибо.
