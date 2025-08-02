Как дебетовая карта помогает экономить на билетах и отелях

Всё больше банков предлагают так называемые дебетовые карты для путешествий. Но что на самом деле стоит за этим названием? Какие преимущества дают такие продукты и насколько они действительно выгодны? Мы разобрали условия шести популярных карт, чтобы понять их суть.

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Зачем вообще нужны тревел-карты?

Если вы часто бываете в поездках — по работе или для удовольствия, — логично получать с этого дополнительную пользу. Специальные дебетовые карты с бонусными программами помогают экономить, возвращать часть расходов милями или баллами, а иногда — открывают доступ к дополнительным сервисам.

Что обычно дают такие карты:

Кешбэк в милях или баллах, которые можно потратить на билеты, отели, аренду авто.

Повышенные бонусы за покупки у туристических партнёров.

Скидки на туры, страховки и другие услуги.

Бесплатное или льготное снятие наличных.

Удобство — бонусы накапливаются автоматически, без участия пользователя.

СберКарта Тревел

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Универсальный вариант для тех, кто ищет баланс между выгодой и простотой. Карта подключена к бонусной программе «СберСпасибо» и позволяет накапливать СберМили за повседневные траты — до 2% за обычные покупки и до 9% у партнёров. Использовать мили можно легко: билеты на поезд и самолёт оплачиваются прямо в приложении или на сайте СберСпасибо, при этом курс — честный, 1 миля = 1 рубль.

Выпуск и оформление: бесплатно.

Обслуживание: 200 рублей в месяц.

Снятие наличных в банкоматах: бесплатно в банкоматах Сбера, а также в любых банкоматах с подпиской СберПрайм+.

Уведомления об операциях: бесплатно с любой подпиской СберПрайм, иначе 99 рублей в месяц.

Если вы уже пользуетесь экосистемой Сбера, путешествуете хотя бы несколько раз в год и оплачиваете билеты или гостиницы онлайн, Сберкарта Тревел станет хорошим инструментом.

Дебетовая карта All Airlines от Т-Банка

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Дебетовая карта от Т-Банка обладает множеством полезных функций и преимуществ, делая путешествия комфортнее и экономичнее. Т-Банк предлагает кешбэк милями по карте All Airlines в размере до 1,5% за обычные покупки. Более значительный размер бонусов — до 10% — можно получить при бронировании и покупке билетов в сервисе «Путешествия» в приложении банка.

Накопленные мили позволяют частично возместить стоимость авиабилетов ценой от 6 тысяч рублей (1 миля = 1 уплаченный рубль). Кроме бонусов держатели карт All Airlines могут оформить страховку для визы и путешествий по миру. Она действует в течение года, продление на новый период бесплатно.

Выпуск и оформление карты: бесплатно.

Обслуживание: 299 рублей в месяц. Бесплатно при наличии кредита, выданного на карт-счёт, или при неснижаемом остатке от 100 тысяч рублей за расчётный период.

Снятие наличных в банкоматах: в банкомате своего банка — бесплатно, в банкомате стороннего банка — бесплатно при сумме операции от 3 тысяч рублей, но не более 100 тысяч рублей за расчётный период. Если более этой суммы, то взимается комиссия 2%, минимум 90 рублей.

Уведомления об операциях: 59 рублей в месяц с Т-Мобайлом, 99 рублей в месяц — в прочих случаях.

Alfa Travel от Альфа-Банка

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За каждые потраченные 100 рублей по карте Alfa Travel начисляются мили, которые можно потратить на сайте Альфа-Тревел на авиарейсы, гостиницы, аренду автомобилей и другие туристические сервисы (1 миля = 1 рубль). Кешбэк милями начисляется до 3% за обычные покупки, до 5% за покупки ж/д билетов и туров и до 20% за покупку авиабилетов и бронирование отелей.

Выпуск и оформление: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Снятие наличных в банкоматах: в банкомате своего банка и банков-партнёров — бесплатно, в банкоматах других банков — бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц. Если снимать более этой суммы, будет комиссия 1,99%, минимум 199 рублей.

Уведомления об операциях: 99 рублей в месяц.

Карта Путешествий от ВБРР

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Партнёрские предложения и акции по карте путешествий от Всероссийского банка развития регионов позволяет сэкономить на билетах, проживании и аренде транспорта. За покупки по карте авиабилетов банк начисляет кешбэк баллами до 2%, за оплату аренды авто и билетов на автобусы — до 4%, за оплату ж/д билетов и экскурсий — до 5% и за бронирование отелей — до 9%. Максимальная сумма кешбэка — 6 тысяч в месяц. 1 балл = 1 рубль.

Выпуск и оформление: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Снятие наличных в банкоматах: своего банка — бесплатно, в других банках — 1% от суммы транзакции, минимум 150 рублей.

Уведомления об операциях: 90 рублей в месяц.

Умная карта «Мир» от Газпромбанка

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Газпромбанк позволяет подключить разные программы лояльности на выбор. От них будет зависеть размер кешбэка. Если вы хотите получать максимальную выгоду с каждого путешествия, вам подойдёт программа «Газпромбанк-Travel».

При её использовании кешбэк начисляется милями в размере до 4% за все покупки. Дополнительные мили начисляются при оплате через сайт «Газпромбанк-Travel»: до 2% — за покупку авиабилетов, до 4% — за оплату аренды авто и билетов на автобусы, до 5% — за оплату ж/д билетов и до 6% — за бронирование отелей. Милями можно расплатиться за покупку авиабилетов, отелей, аренды авто, экскурсий, ж/д билетов и билетов на автобусы только на сайте программы. 1 миля = 1 рубль.

Выпуск и оформление: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Снятие наличных в банкоматах: в банкомате своего банка — бесплатно до 300 тысяч рублей в месяц, в банкоматах других банков — до 100 тысяч рублей в месяц — бесплатно, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц — 1%, минимум 300 рублей.

Уведомления об операциях: первый месяц — бесплатно, со второго месяца — 99 рублей в месяц.

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Банк «Приморье» совместно с «Аэрофлотом» запустили собственную карту для путешественников — «Аэрофлот Бонус». По этой карте за каждые потраченные на покупки 100 рублей начисляется кешбэк милями. Размер будет зависеть от суммы покупок:

1 миля при сумме покупок по карте в месяц от 10 тысяч до 75 тысяч рублей.

2 мили при сумме покупок по карте в месяц от 75 тысяч до 150 тысяч рублей.

3 мили при сумме покупок по карте в месяц от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Максимальная сумма миль — 9 тысяч в месяц. При открытии карты начисляется 500 приветственных миль. Бонусы можно тратить при покупке билетов на рейсы «Аэрофлота» на сайте «Аэрофлот Бонус».

Выпуск и оформление: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно — для зарплатных клиентов или при сумме покупок от 20 тысяч рублей, 100 рублей в месяц — в остальных случаях.

Снятие наличных в банкоматах: в банкомате своего банка — бесплатно до 600 тысяч рублей в месяц и для зарплатных клиентов, в остальных случаях — 1%, максимум 1000 рублей. В банкоматах других банков — бесплатно до 120 тысяч рублей в месяц, в остальных случаях 1%, максимум 1000 рублей.

Уведомления об операциях: бесплатно.

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