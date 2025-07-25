Что делать с наличными, которые не принимает банкомат
Вам срочно потребовалось внести наличные на карту, но банкомат отказался принимать купюры. Причины возврата банкнот могут быть разные: плохое состояние самой купюры, перегруженность или неисправность банкомата. Рассказываем, почему терминал может не принять деньги и как пополнить счёт в такой ситуации.
Почему банкомат вернул купюры
Причины, по которым банкомат может отказать в приёме наличных, могут быть как технические, так и связанные с самими купюрами.
Что могло произойти:
- Банкнота имеет физические повреждения: порвана, помята, сильно изношена, заклеена скотчем или имеет посторонние отметки. Аппарат может вернуть купюру даже при незначительных загрязнениях, например при наличии следов жира или разлитого напитка.
- Вы положили в купюроприёмник слишком много банкнот. У каждого банкомата есть ограничения по количеству купюр, которые он может обработать за один раз. Чаще всего это 30–50 банкнот за операцию.
- Вы пытаетесь внести сумму сверх дневного лимита пополнения карты. Такие ограничения устанавливает каждый банк. Например, в Сбере суточный лимит — 10 миллионов рублей.
- Банкомат не принимает купюры определённого номинала. Чаще всего аппараты не берут банкноты номиналом 10, 50 и 5000 рублей. Также могут возникнуть сложности с внесением купюр нового образца, которые вошли в массовый оборот в конце 2024 года.
- Кассеты банкомата переполнены наличными. Обычно у банкомата 4–6 кассет, в каждую поступают купюры определённого номинала. Если кассеты переполнены, банкомат не сможет принять деньги.
- Произошёл технический сбой. Например, обновляется ПО банкомата.
Техническое обслуживание банкоматов проводится по графику, и нередко встречаются аппараты, у которых загрязнено считывающее окно или неисправен сенсор, сказал «Рамблеру» основатель сервиса оплаты Yagoda Игорь Язев. По его словам, такие банкоматы начинают отказывать в приёме денег без причины. Устройства, оснащённые сканерами нового поколения, также могут быть более требовательными к состоянию купюр, добавил Язев.
Что делать, если банкомат не принимает деньги
Главное — не отходите от устройства до завершения операции, подчеркнула аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина. Заберите из лотка купюры, обязательно пересчитайте их. Возьмите чек об операции, если терминал его выдал.
Перепроверьте состояние банкнот и правила конкретного банкомата относительно допустимых номиналов и максимальной суммы внесения. Попробуйте внести деньги ещё раз — возможно, ошибка была случайной.
Если банкомат снова «выплюнул» купюру:
- Попробуйте распрямить банкноту. Иногда помогает разглаживание купюры на ладони или на твёрдой поверхности, чтобы улучшить прохождение через валики купюроприёмника, отметил Игорь Язев.
- Воспользуйтесь другим банкоматом. Это поможет решить проблему, если причиной отказа стала неисправность или переполненность терминала. Лучше выбрать аппарат, который находится в менее проходимом месте. Банкоматы в торговых центрах и метро работают на износ, с высокой ежедневной нагрузкой, и в них вероятность отказа выше. Можете попробовать воспользоваться банкоматом менее популярного банка. Такими терминалами пользуется меньшее число клиентов, и они нередко принимают те купюры, которые отвергают устройства топовых сетей, поделился советом Язев.
- Зайдите в магазин и разменяйте купюру — если она не повреждена радикально, ею можно расплатиться на кассе. Совершите покупку на небольшую сумму, а полученные на сдачу купюры положите на карту.
- Обменяйте купюру в кассе банка. Если купюра повреждена, её можно бесплатно заменить на новую в отделении банка. Убедитесь, что в офисе финансовой организации есть касса, и приходите в часы работы с паспортом.
Что делать с повреждёнными купюрами и монетами
В каких банкоматах чаще всего возникают проблемы с приёмом наличных
Чтобы меньше сталкиваться с отказами, старайтесь избегать:
- Банкоматов в перегруженных локациях: в ТЦ, метро, на вокзалах.
- Старых устройств. Перед использованием оценивайте внешний вид аппарата. Чистота экрана и клавиатуры свидетельствуют о регулярном обслуживании.
- Аппаратов, у которых уже были сбои. Если видите сообщение об ошибке или отказ в операции предыдущему пользователю, лучше не рисковать.
Коротко
Банкомат может вернуть купюры по разным причинам: из-за повреждений на банкноте, превышения лимита на пополнение, неподходящего номинала купюры, переполненных кассет или технического сбоя.
Если аппарат вернул деньги, заберите и пересчитайте их, а также возьмите чек, если его выдали. Проверьте состояние банкнот и попробуйте повторить операцию — возможно, ошибка была случайной.
Если банкомат повторно вернул купюру, попробуйте разгладить её или воспользоваться другим банкоматом. Эксперты советуют выбирать менее популярные банкоматы, расположенные не в самых проходимых местах, так как нагрузка на них меньше. Альтернативные варианты: разменять купюру в магазине или обменять повреждённую банкноту на новую в кассе банка.
Чтобы снизить риск отказа в приёме наличных, старайтесь избегать банкоматов, расположенных в торговых центрах, на вокзалах и в метро. Такие аппараты работают на износ и больше подвержены поломкам. Также можно попробовать банкоматы менее известных банков, которые могут быть не столь придирчивыми к состоянию купюр.
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