Оплата проезда банковской картой: насколько это безопасно и как сэкономить

Система бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте развивается во многих городах. Пассажирам она позволяет экономить время, а транспортным компаниям — контролировать поступление средств. Однако оплата проезда банковской картой связана с некоторыми рисками. Расскажем по них и разберемся, на чём можно сэкономить.

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Как оплачивать проезд банковской картой

Оплачивать проезд в общественном транспорте можно по карте с функцией бесконтактной оплаты. Узнать о её наличии можно по значку в виде радиоволны. Такой же значок находится на принимающем оплату устройстве, если оно поддерживает данный метод приёма платежей.

Для оплаты проезда достаточно приложить свою карту к терминалу кондуктора и получить чек, который лучше сохранить на время поездки. В бескондукторном транспорте оплата производится самостоятельно через стационарные валидаторы, расположенные в салоне или турникетах на входе в метро. Ольга Дайнеко Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

При оплате проезда через валидатор карту нужно поднести к нему и подождать, пока не прозвучит звуковой сигнал или не загорится световой индикатор. Информация об оплате также обычно отражается на мониторе устройства.

Если карту валидатор по каким-то причинам не считал и оплата не прошла, можно использовать и средства бесконтактной оплаты. По словам Дайнеко, это может быть приложение для бесконтактных платежей, платёжный стикер, оплата по QR-коду, биометрией — в зависимости от того, какие альтернативные способы оплаты доступны.

Например, в трамваях и электробусах Москвы QR-коды для бесконтактной оплаты расположены на экране валидаторов. Если навести камеру телефона на такой код, вас переведёт на мобильное приложение «Метро Москвы». В нём нужно авторизоваться и пополнить кошелёк, чтобы оплатить проезд.

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Безопасно ли оплачивать проезд картой

В процессе оплаты по карте данные с неё передаются в банк в зашифрованном виде, защищёнными от несанкционированного доступа. Для каждой операции передаваемые сведения уникальны, поэтому перехватывать их или пробовать скопировать бессмысленно.

Многих беспокоит вопрос, может ли мошенник списать деньги с карты, если в транспорте близко подойдёт к потенциальной жертве и поднесёт терминал для оплаты. В теории такое возможно, но на практике очень сложно для реализации.

Карта срабатывает на расстоянии до 5–6 сантиметров от терминала. При условии, что между ними нет никаких препятствий.

от терминала. При условии, что между ними нет никаких препятствий. Когда она находится в кошельке, сумке или кармане, дистанция должна быть ещё меньше .

. Чтобы злоумышленник списал средства, он должен плотно прижаться к жертве, сделав так, чтобы считыватель и карта совместились.

Без подтверждения владельца карты обычно проводятся только мелкие операции — в размере до 1 тысячи рублей. Это не слишком привлекательный куш для мошенников.

Использовать для оплаты проезда в общественном транспорте банковскую карту также безопасно, как и совершать оплату картой в любой точке продаж, например магазине или кафе, подводит итог Дайнеко.

Риски при оплате проезда банковской картой

Двойное списание оплаты. При использовании пригородных маршрутов общественного транспорта карта прикладывается к валидатору дважды: на входе и на выходе. В этом случае стоимость проезда зависит от протяжённости поездки. На городских маршрутах карту нужно прикладывать только один раз. Если сделать это повторно, с неё может еще раз списаться оплата.

Попадание карты в транспортный стоп-лист. Стоп-лист — перечень банковских карт, которыми нельзя оплатить проезд. В него попадают карты, с которых не удалось списать оплату. После погашения задолженности ограничения снимаются.

Переплата. Многие транспортные компании устанавливают более высокие тарифы при оплате банковской картой. Например, стоимость проезда в Москве по карте «Тройка» составляет 67 рублей, а по банковской карте — 74 рубля. При использовании транспортных карт обычно предусмотрены скидки, которые зависят от количества поездок. По банковским картам они не действуют.

Безопасно ли давать карту контролёру

Оплачивать проезд — обязанность пассажиров. За безбилетный проезд региональными нормативными актами предусмотрены штрафы. Например, в Москве безбилетников штрафуют на 2 тысячи рублей (ст. 10.1 закона города Москвы № 45), а в Санкт-Петербурге — на 1,5 тысячи рублей (ст. 41 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях). Оплату транспортных услуг проверяют контролёры.

В рамках контрольно-ревизионных мероприятий на транспорте пассажир должен самостоятельно приложить своё средство платежа к контрольному валидатору для проверки оплаты проезда. При этом устройство не считывает конфиденциальные банковские данные и не списывает с карты деньги. Ольга Дайнеко Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Однако передавать свою карту контролеру нельзя, поскольку правила использования банковской карты запрещают передачу этого личного инструмента платежа посторонним, говорит эксперт. Контролер не вправе требовать банковскую карту в свои руки.

Дайнеко подчёркивает, что контролер должен иметь брендированную униформу и удостоверение транспортного предприятия. При выявлении безбилетного проезда он не имеет права взимать штраф на месте, а может лишь зафиксировать нарушение.

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Как экономить при оплате проезда в транспорте

Есть несколько способов экономии на оплате проезда, о которых «Рамблеру» рассказала Ольга Дайнеко. Среди них:

1. Банковские программы лояльности. Некоторые банки предлагают повышенный кешбэк в категории «Транспорт». Например, Сбербанк в такой категории предлагает кешбэк до 10%.

© приложение Сбербанк Онлайн

2. Оплата через СБП или по карте «Мир». При оплате этими способами иногда можно получить скидку. Подробнее об акциях в своём регионе можно узнать на официальном сайте программ лояльности национальной платёжной системы.

© vamprivet.ru

3. Региональные транспортные карты или проездные билеты. Они дают выгоду, если вы часто пользуетесь общественным транспортом.

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4. Льготные проездные. Льготный проезд обычно предусмотрен для школьников, студентов, пенсионеров и других категорий граждан. В каждом регионе условия различаются. Узнать о них можно в региональном отделении МФЦ, на региональных сайтах Госуслуг или в кассах метро и электричек.

Коротко

Банковская карта — платёжное средство, при помощи которого можно оплачивать проезд в транспорте. Использовать её для оплаты проезда так же безопасно, как и платить за покупки в магазине.

Однако при оплате транспортных услуг по банковской карте возникают другие риски: двойного списания, попадания карты в стоп-лист, переплаты. Чтобы избежать их, нужно соблюдать правила оплаты, следить за балансом счёта и ознакомиться с действующими в регионе тарифами.

При проверке оплаты проезда контролёром нужно самостоятельно приложить карту к считывателю. Передавать её третьим лицам небезопасно.

Сэкономить на проезде можно при помощи программ лояльности банков, скидок от СБП и системы «Мир», использования транспортных карт и льготных проездных.

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