Что делать, если вы нашли банковскую карту

Вы нашли чужую банковскую карту — что делать дальше? Главное правило: не пользуйтесь картой, это может привести к штрафу и даже к уголовной ответственности. Размещать посты в социальных сетях в попытке найти владельца тоже не следует — так вы можете скомпрометировать данные карты. Как правильно сообщить о находке и вернуть карту владельцу, «Рамблеру» рассказали эксперты.

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Вы нашли карту в банкомате

Если вы заметили, что предыдущий клиент оставил свою карту в банкомате, — не нужно ничего делать, сказала «Рамблеру» аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина. Банкомат через короткое время автоматически втянет оставленную карту, впоследствии её достанут специалисты, обслуживающие устройство, пояснила она.

Аналогичный совет дал адвокат Игорь Ким. По его словам, лучшее решение в такой ситуации — бездействие. Можно обратить на этот факт внимание сотрудника банка, если терминал расположен в отделении банка и рядом с ним присутствует специалист, добавил эксперт.

Вы нашли карту на улице

Если вы нашли карту на улице, в магазине или другом общественном месте, сразу звоните на горячую линию банка, который выпустил карту, рекомендовали эксперты. Номер телефона для связи обычно указан на обороте карты.

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Операторы заблокируют карту. Нашедшему необходимо будет её уничтожить: разрезать на мелкие кусочки — так, чтобы повредить читаемость данных, и выбросить. Эряния Бочкина Аналитик Банки.ру

Если рядом есть отделение выпустившего карту банка, можно отнести находку туда, отметил Игорь Ким. «Пластик» является собственностью банка, владельцу принадлежат только счёт и деньги на нём, пояснил адвокат.

Если поблизости нет офиса банка, отнесите карту в ближайшее отделение полиции. Там вас попросят заполнить анкету и указать Ф. И. О., телефон и адрес проживания, а также описать обстоятельства, при которых была обнаружена карта.

Почему нельзя использовать найденную карту

По закону использование чужой банковской карты без ведома владельца подпадает под определение «кража» или «мошенничество». За это предусмотрены административные или уголовные меры ответственности в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы. Наказание будет зависеть от того, сколько денег вы потратите.

За мелкое хищение (до 2,5 тысячи рублей) могут назначить штраф в размере пятикратной стоимости украденного, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Максимальное наказание за крупную кражу — штраф 500 тысяч рублей или лишение свободы до 6 лет.

Что ещё не стоит делать

Пытаться вставлять карту в банкомат, чтобы проверить баланс или совершить любую другую операцию. Это квалифицируется как несанкционированный доступ к финансовой информации и возможное мошенничество.

Это квалифицируется как несанкционированный доступ к финансовой информации и возможное мошенничество. Выкладывать фото или данные карты в интернет в надежде найти владельца. Так вы компрометируете данные карты и подвергаете владельца риску мошенничества.

Так вы компрометируете данные карты и подвергаете владельца риску мошенничества. Сдавать карту в магазины, кафе или киоски, где она найдена. Она может быть использована недобросовестным сотрудником.

Любая попытка самостоятельного расследования может обернуться неприятностями. Действуйте официально: свяжитесь с банком, отнесите карту в его отделение или в полицию. Игорь Ким Адвокат

Коротко

Если вы нашли карту в банкомате, не предпринимайте никаких действий. Карта будет автоматически изъята банком. Если банкомат находится в отделении, можете сообщить о находке сотруднику.

Если вы нашли карту в другом месте, первым делом свяжитесь с банком. Номер горячей линии обычно указан на самом «пластике». Операторы заблокируют карту, а вам потребуется её уничтожить. Вы можете сделать это самостоятельно, разрезав на мелкие кусочки, или сдать «пластик» для утилизации в банк или отделение полиции.

Избегайте самостоятельных действий: не пытайтесь проверить баланс, выкладывать данные карты в интернет или сдавать её в магазин или кафе, где вы обнаружили «пластик».

Какое количество денежных переводов считается подозрительным