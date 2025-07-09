Какое количество денежных переводов считается подозрительным

Банки следят за операциями по клиентским счетам и блокируют переводы, имеющие признаки подозрительных. Одним из ключевых критериев оценки является частота совершения транзакций. Рассказываем, какое количество переводов может насторожить банк и стать причиной разбирательства.

© Freepik

Какое количество переводов привлекает внимание

В соответствии с рекомендациями Центробанка, кредитные организации должны обращать внимание на счета клиентов, по которым проходит от 30 переводов в день. Учитываются все операции: и по списанию, и по зачислению денег.

Банки отслеживают переводы, чтобы противодействовать отмыванию преступных доходов, ведению незаконной предпринимательской деятельности и другим противоправным действиям.

С 1 июня 2025 года право приостанавливать денежные переводы граждан получил и Росфинмониторинг. Он может заблокировать перевод на срок до 10 дней, если возникнет подозрение в финансировании экстремизма или легализации средств, добытых преступным путём.

Число операций — не единственный показатель, который привлекает внимание. Переводы считаются подозрительными при совпадении хотя бы двух признаков из списка ЦБ.

Помимо количества транзакций, среди них:

большое число контрагентов — от 10 в сутки или от 50 в месяц;

— от 10 в сутки или от 50 в месяц; крупные объёмы переводов — от 100 тысяч рублей в сутки или от 1 миллиона рублей в месяц;

— от 100 тысяч рублей в сутки или от 1 миллиона рублей в месяц; менее минуты между поступлением и списанием денег.

Для банка подозрительными считаются неожиданные изменения в поведении клиента, например резкое увеличение суммы и количества операций. Это могут быть многократные переводы от третьих лиц или в их пользу, частые возвраты средств от различных продавцов. Также подозрительным является отсутствие явного экономического смысла операций — платежи, которые не имеют очевидной цели и никак не соотносятся с общим профилем клиента. Сергей Игошин Руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк»

Кроме того, банки проверяют операции на признаки их осуществления без согласия владельца счёта. Подозрения вызывают переводы получателям, которые находятся в чёрном списке ЦБ или в отношении которых ведётся уголовное дело, а также транзакции, носящие нетипичный для клиента характер, — на большую сумму, в необычное время и так далее.

Что будет, если операции вызовут подозрение

Если та или иная операция вызывает подозрение, банк может приостановить её до выяснения обстоятельств. Также кредитные организации могут на время полностью заблокировать доступ к счёту.

Банк может временно заблокировать счета, чтобы предотвратить дальнейшие подозрительные операции, и запросить документы, подтверждающие происхождение денежных средств, а также пояснения относительно экономического смысла операций. Сергей Игошин Руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк»

При выявлении подозрительных операций банки действуют по следующему алгоритму:

Уведомление клиента. Банк информирует клиента о приостановке операции до получения необходимых разъяснений. Чаще всего — с помощью пуш-уведомления в банковском приложении или СМС-сообщения. Расследование. Банк запрашивает документы, подтверждающие законность операции. В каждом случае их перечень может быть разным. Клиента могут попросить предоставить договоры купли-продажи, чеки, счета, справки о доходах и другие бумаги. На рассмотрение документов может уйти до 7 дней, но обычно этот срок меньше. Принятие решения. Если клиент предоставил необходимые доказательства, банк проводит операцию. Если доказать правомерность транзакции не удалось, блокировка продолжает действовать дальше.

Сведения о блокировке банки передают в Росфинмониторинг. По решению ведомства приостановка операций по счёту может быть продлена на период до 30 суток.

Если клиент не согласен с принятым решением, он может написать жалобу в межведомственную комиссию (МВК) ЦБ. Обращение подают через интернет-приёмную Банка России. МВК рассматривает заявления в течение 20 дней.

Как избежать блокировки

Чтобы не вызывать подозрений у банка и избежать лишних проблем:

подробно указывайте назначение платежей ;

; не соглашайтесь переводить деньги незнакомым людям или компаниям по просьбе третьих лиц;

или компаниям по просьбе третьих лиц; не используйте счёт для неофициальной предпринимательской деятельности ;

; избегайте транзита денежных средств;

денежных средств; не передавайте банковскую карту третьим лицам, даже знакомым;

третьим лицам, даже знакомым; если нужно совершить нетипичную для вас операцию (снять или перевести большую сумму денег), предупредите об этом кредитную организацию или обратитесь в её офис;

или обратитесь в её офис; вовремя отвечайте на запросы банка, предоставляйте подтверждающие документы.

Коротко

Признаки сомнительных транзакций включают в себя аномально высокую активность по счёту. Особое внимание привлекают случаи, когда за 24 часа совершается свыше 30 операций по поступлению и списанию денег.

Оценка подозрительности не основывается исключительно на частоте транзакций. Чтобы перевод попал в категорию сомнительных, необходимо наличие минимум двух признаков из списка ЦБ РФ: превышение «тревожных» лимитов по количеству контрагентов, объёму и скорости переводов.

Кроме того, банки выявляют транзакции, совершаемые без ведома владельцев счетов. Их внимание привлекают операции, не соответствующие привычному для клиента паттерну поведения.

Если финансовая организация приостановила проведение платежа или заморозила счёт отправителя, клиенту потребуется подтвердить легитимность операции или то, что она проводится с его согласия.

Новые правила снятия наличных: что изменится с 1 сентября