Банкомат забрал деньги, но не зачислил на счёт: что делать

Причины, по которым банкомат забрал деньги, но не зачислил их на клиентский счёт, могут быть разными. Однако в любом случае не стоит паниковать, поскольку обычно решить проблему можно оперативно. Как это сделать, «Рамблеру» рассказали эксперты.

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Почему деньги не приходят на счёт

Есть несколько основных причин такой ситуации:

1. Потеря связи с сервером. Транзакция может прерваться из-за проблем с интернет-соединением. Данные о внесении в этом случае просто не успевают дойти до процессингового центра.

В таких случаях банкомат во избежание ошибок деньги не возвращает, но зачисление по счёту может проходить после обработки транзакции в ручном режиме, часто на следующие сутки после совершения операции. Сергей Плисканос Директор департамента платёжных карт Ингосстрах Банка

2. Проблема с купюрой. Рваные или сильно мятые банкноты могут быть приняты, но не зачислены. Иногда купюры просто заминаются в механизме.

3. Ошибка клиента. Когда банкомат по какой-то причине возвращает купюры, их нужно забрать из купюроприёмника в течение 45 секунд. Если не уложиться в отведённое время, система заберёт деньги.

4. Сбой в момент обработки транзакции. В данном случае после восстановления работоспособности система должна вернуть полученные деньги. В банкоматах заложены алгоритмы, принудительно перезагружающие их при сбоях, поясняет Плисканос. Если в процессе приёма купюр банкомат завис или стал вести себя неадекватно, то ближайшие 10 минут лучше не отходить от него.

Как вернуть деньги

Если в течение нескольких минут после внесения денег в банкомат они так и не поступили на счёт, не стоит волноваться. Средства, находящиеся внутри устройства, подлежат строгому учёту. Поэтому, если действовать правильно, их вам обязательно вернут.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно вскрыть хранилище устройства. Помните: банкомат — собственность банка. Попытки взломать его уголовно наказуемы. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Вместо этого предпримите следующие действия:

Не отходите от банкомата. Снимите экран на фото или видео, сохраните чек, если устройство его выдало. Если банкомат установлен в помещении банка, обратитесь к сотруднику операционного зала. Если банкомат находится вне банка, позвоните в кредитную организацию. Её телефон указан на банкомате и на банковской карте. Сообщите сотруднику о проблеме, продиктуйте номер банкомата, время и сумму операции, номер карты, на которую вносили деньги. Напишите заявление в банк. Обратитесь в банк с письменным заявлением о незачислении денежных средств. В нём укажите все детали (дату, время, сумму операции, номер банкомата). Потребуйте провести сверку по журналу операций. При личном посещении отделения составьте заявление в двух экземплярах, один из них — с отметкой о дате принятия — сохраните у себя.

После этого остаётся дождаться результатов проверки, продолжает Земсков. По вашему обращению банк обязан провести инкассацию и сверку денежных средств, находящихся в банкомате. Обычно деньги возвращают в течение 5–30 дней, в зависимости от политики банка и того, через какой банкомат вы вносили средства: своего или чужого банка.

Если прошло тридцать дней, а результата нет, подавайте жалобу в интернет-приёмную Банка России, финансовому уполномоченному или в суд по закону о защите прав потребителей. Но обычно решить проблему удаётся на этапе обращения в банк. Дмитрий Григориади Глава московской коллегии адвокатов «Григориадис Групп»

Как избежать неприятностей, связанных с зачислением

Избежать возможных проблем при внесении денег в банкомат поможет соблюдение простых правил:

Для внесения средств по возможности выбирайте банкоматы, расположенные в банковских отделениях .

. Не кладите в устройство повреждённые или мятые купюры .

. Не размещайте в купюроприёмнике большие пачки денег, ограничивайтесь порциями из 20–30 банкнот .

. Для пополнения карты отдавайте предпочтение банкомату своего банка .

. Не отходите от устройства, пока не получите подтверждение того, что средства зачислены.

Коротко

Банкомат может принять деньги, но не зачислить их получателю из-за сбоев в работе интернета, ошибок системы или проблем с купюрами.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не отходите от устройства и позвоните на горячую линию банка.

Если ситуацию не удаётся решить по телефону, обратитесь в отделение с письменным заявлением.

После инкассации и проведения проверки банк зачислит ваши средства на счёт. Обычно на это требуется 5–30 дней.

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