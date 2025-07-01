Почему выгодно получать зарплату на карту Сбербанка

Получать зарплату на банковскую карту — привычно и удобно. Но немногие знают: если вы выберете «свой» банк, то вместе с зарплатой сможете получать и целый список финансовых преимуществ. Для своих зарплатных клиентов банки создают особые условия — сниженные ставки по кредитам, повышенные проценты по вкладам, бонусы, кешбэк, скидки. Разбираемся, какие привилегии даёт статус зарплатного клиента и почему его особенно выгодно оформить в Сбербанке.

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Кто такой зарплатный клиент

Зарплатный клиент — это человек, который получает зарплату на карту определённого банка. Обычно работодатель подключает сотрудников к зарплатному проекту, но по закону вы можете выбрать банк самостоятельно.

Согласно нормам Трудового Кодекса РФ (ТК РФ) работник вправе сам решать, в каком банке ему получать зарплату. Если вы хотите изменить банк — просто предупредите об этом работодателя за 15 дней до ближайшей выплаты.

Важно знать: отказ перевести зарплату в другой банк — нарушение, за которое работодателю грозят штрафы: от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 1 до 5 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей (ИП) и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Привилегии для зарплатных клиентов в Сбербанке

Повышенный процент по вкладам

Зарплатные клиенты получают надбавку 1% к ставке по вкладам. Это реальная возможность зарабатывать больше на сбережениях. Кроме того, вам доступен накопительный счёт: его можно пополнять и снимать деньги без потери процентов — начисление идёт на ежедневный остаток.

Снижение ставок по кредитам

Если вы получаете зарплату в Сбере, то:

вам не нужно подтверждать доход при оформлении кредита;

вы получаете скидку до 2% по потребительским займам;

при оформлении ипотеки действует сниженная ставка — на 1% меньше стандартной.

Деньги до зарплаты

Иногда нужно немного «дожить» до получки. Зарплатным клиентам Сбер предлагает краткосрочный заём «Деньги до зарплаты» — от 3 000 рублей сроком на месяц. Стоимость — от 23 рублей за тысячу. При досрочном погашении переплата уменьшается.

Пример: если взять 10 000 рублей, через месяц вернёте всего 10 370 рублей.

Бесплатное обслуживание

Для зарплатных клиентов:

обслуживание карты — бесплатное;

переводы внутри Сбера — без комиссии до 50 000 ₽ в месяц;

снятие наличных — до 300 000 ₽ в сутки в банкоматах.

Скидки от партнёров

Зарплатные клиенты Сбербанка получают доступ к специальным предложениям:

30% скидки на связь от СберМобайл;

25% на сервис СберЗдоровье;

15% на подписку на сервис СберПраво;

СберПрайм — всего за 1 рубль на 2 месяца.

С СберПрайм вы получаете повышенный кешбэк, фильмы, музыку, скидки и бесплатную доставку.

Как стать зарплатным клиентом Сбербанка

Вы можете оформить перевод зарплаты на карту Сбера буквально в пару кликов — через приложение Сбербанк Онлайн:

1. Зайдите в приложение, выберите нужный счёт и нажмите «Сделать зарплатной».

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2. Подтвердите действие, скачайте готовое заявление, распечатайте и передайте его в бухгалтерию.

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Инструкция и детали — на сайте.

Коротко

Получать зарплату на карту — удобно. Получать зарплату на карту Сбербанка — ещё и выгодно. Это сниженные ставки, бесплатные сервисы, бонусы и привилегии. А главное — вы сами выбираете, в каком банке получать деньги.

Зарплатная карта: как выбрать и оформить лучший вариант

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