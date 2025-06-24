Как перевести деньги за границу через Сбер в 2025 году: инструкция

В 2025 году перевести деньги за границу можно не только при помощи специализированных сервисов, но и через Сбербанк. Комиссия банку составит от 0 до 1,5%. Зачисление денег — от нескольких минут до пяти рабочих дней в зависимости от страны и способа получения платежа. В этой статье рассказали в деталях, в какие страны и на каких условиях можно перевести деньги через Сбербанк Онлайн.

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В мобильном приложении Сбера зайдите в нужную банковскую карту и нажмите на «Оплатить и перевести». Далее вам нужно выбрать «В другую страну».

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Перед вами появится список стран — выберите, куда хотите отправить деньги.

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Какие страны доступны для перевода

В июне 2025 года доступны переводы по 20 направлениям, в том числе в страны СНГ и дальнее зарубежье:

Абхазия;

Азербайджан;

Армения;

Белоруссия;

Вьетнам;

Индия;

Индонезия;

Иран;

Казахстан;

Китай;

Кыргызстан;

Монголия;

Молдова;

Сербия;

Таджикистан;

Таиланд;

Турция;

Узбекистан;

Филиппины;

Южная Осетия.

Условия зависят от страны назначения и способа получения денег. Посмотреть актуальные тарифы на момент перевода можно в разделе «Тарифы». Перейти к ним можно со страницы выбора страны.

Как выбрать способ перевода: комиссии и сроки

Тарифы делятся на 4 категории.

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Категория 1. Перевод по Фамилии, имени и номеру телефона для выплаты наличными.

Комиссия:

Узбекистан — 0%;

остальные страны — 1,5% суммы, минимум 30 рублей.

Лимит: 200 тысяч рублей в день.

Зачисление: мгновенно.

Категория 2. Перевод в другую страну по номеру счёта для зачисления на банковский счёт.

Комиссия: 1% от суммы перевода, минимум 150 рублей.

Лимит: 750 тысяч рублей в день.

Зачисление: до 5 рабочих дней.

Категория 3. Перевод за границу по номеру карты для зачисления на карту.

Комиссия:

Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Кыргызстан — 0%;

остальные страны — 1% от суммы, минимум 30 рублей.

Лимит: 500 тысяч рублей в день.

Зачисление: от нескольких минут до 3 рабочих дней.

Категория 4. Перевод за рубеж по номеру телефона для зачисления на карту или счёт.

Комиссия:

Азербайджан и Узбекистан — 0%;

остальные страны — 1% суммы, минимум 30 рублей.

Лимит: 300 тысяч рублей в день.

Зачисление: мгновенно.

Обратите внимание. Доступные способы отравить деньги могут отличаться в зависимости от страны назначения. Например, в Армению можно перевести деньги тремя способами: по номеру телефона, карты или счёта. Перевод в Турцию доступен только по номеру счёта получателя.

После выбора страны для перевода денег, введите данные получателя, выберите счёт для списания, укажите сумму. При переводе по номеру телефона также необходимо указать банк получателя.

© Сбербанк Онлайн

Проверьте указанную информацию и подтвердите операцию.

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