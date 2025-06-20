Новые правила снятия наличных: что изменится с 1 сентября

1 сентября 2025 года в действие вступят новые правила снятия наличных в банкоматах. Теперь банки смогут ограничить выдачу наличных на 48 часов до лимита в 50 тысяч рублей в сутки. А для лиц, включённых в базу Банка России как сопричастных к финансовому мошенничеству, будет действовать лимит в размере 100 тысяч рублей в месяц. Как будут работать нововведения и что они значат для обычных граждан, разберёмся вместе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

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Информируйте банк заранее, если нужна сумма больше

Вступающие в силу 1 сентября поправки в закон № 395-1 обяжут банки проверять операции по обналичиванию денег на предмет мошеннических действий. Как будет проходить проверка:

При выдаче денег со счёта клиента банк проверит транзакцию. Если кредитная организация обнаружит признаки выдачи средств без согласия клиента, то на 48 часов введёт временное ограничение — можно будет снять не более 50 тысяч рублей в день. Клиент получит уведомление, в котором банк объяснит причины введения ограничений.

Для немедленной разблокировки счёта клиенту потребуется обратиться в банк — лично или по телефону и объяснить, что снятие средств проводится добровольно. После того как банк убедится, что клиент не оказался под влиянием мошенников, ограничения будут сняты.

Основная цель нововведений — пресечь обналичивание денег с карт лицами, которым они не принадлежат. Изменения защитят граждан, потерявших свои банковские карты, а также доверившихся злоумышленникам.

«Ограничения на снятие наличных — часть комплексного подхода к защите граждан от мошенничества. Сегодня мошенники используют всё более изощрённые схемы, включая психологическое давление и социальную инженерию, чтобы заставить людей добровольно отдать доступ к своим счетам. Ограничения дают клиенту одуматься», — рассказывает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Введение лимита на снятие наличных будет применяться в тех случаях, когда есть признаки операции без добровольного согласия клиента, пояснил Аксаков. Эти признаки определит регулятор.

Для большинства россиян, ведущих обычные финансовые операции, никаких ограничений не будет, добавляет чиновник. Сумму сверх лимита клиент может всегда оперативно получить в отделении банка по паспорту.

Тем, кто собирается снять крупную сумму денег со своего счёта через банкомат, с 1 сентября стоит лучше заранее уведомить банк о подобных операциях, а также распределять деньги между разными счетами. Такой совет дала сенатор и арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

Какие ограничения для тех, кто попал в базу ЦБ

Лица, которые участвовали в мошеннических операциях и включены в специальную базу Банка России, смогут снимать в банкомате не более 100 тысяч рублей в месяц. Если они попробуют превысить данный порог, банк заблокирует операцию. Ограничение будет снято только после того, как человека исключат из списка Центробанка.

Для данных лиц банки с середины мая уже лимитируют переводы 100 тысяч рублей в месяц. Эти меры направлены в первую очередь против дропперов — людей, которые предоставляют свои карты и счета мошенникам для прогонки и обналичивания похищенных средств, — отмечает Анатолий Аксаков.

Ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов — людей, которые за деньги передают третьим лицам зарегистрированные на себя электронные средства платежа. Закон предусматривает в том числе штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода дроппера за 3–12 месяцев.

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