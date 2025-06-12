Личный опыт: как перевыпустить зарплатную карту Сбера после потери
1 мая я потеряла зарплатную дебетовую карту Сбера, после чего оформила её перевыпуск. Это было просто, новая виртуальная карта появилась и заработала сразу. «Пластик» доставил сотрудник банка на дом, но из-за праздников это заняло почти две недели. В этом материале рассказала про свой опыт и поделилась советами, как лучше действовать, если вы оказались в такой же ситуации.
Потеря и перевыпуск
Я обнаружила, что моя зарплатная карта от Сбера была утеряна, когда мне на телефон начали приходить пуш-уведомления от банка о списании средств в магазине. В тот момент я находилась на улице и сразу открыла Сбербанк Онлайн для блокировки карты.
Зашла в «Настройки» в поисках заморозки, но увидела опцию «Перевыпуск». Поскольку я являюсь зарплатным клиентом Сбера, мне было важно получить новую зарплатную карту.
Я выбрала «Перевыпуск». Указала в качестве причины «Украли или потерялась». Дополнительно блокировать старый «пластик» не пришлось, банк сам это делает при перевыпуске.
Перевыпустить карту стоило 150 рублей.
Сразу по приезде домой я подала электронное заявление в МВД о краже денег с карты. Зашла на сайт ведомства — раздел «Приём обращений». Далее «Министерство внутренних дел Российской Федерации» — «Продолжить» — «Подать обращение». Я заполнила анкету и приложила к ней скачанные из банка справки об операциях, которые сама не совершала, детально описав ситуацию. Заявление было зарегистрировано, на данный момент оно находится в очереди на рассмотрение.
Чтобы скачать справку с деталями операции, нужно выбрать нужный платёж из истории операций и нажать на него. После этого «Сохранить или отправить справку». Банк сформирует документ, в котором будут указаны:
- точные дата и время операции;
- статус платежа;
- сумма;
- тип операции;
- описание;
- код авторизации.
Получение
Поскольку я потеряла карту 1 мая, процесс получения нового «пластика» занял немного больше времени из-за выходных дней. Сразу после оформления заявки на перевыпуск мне пришло уведомление, что карта будет доставлена на указанный адрес. Я выбрала доставку на дом в понедельник, 12 мая.
Сотрудник банка связался со мной за несколько дней до доставки карты, 7 мая, чтобы уточнить адрес, дату и время доставки. По личным причинам я перенесла визит представителя банка с 12 на 14 мая. Он приехал в назначенные день и время с договором и конвертом, в котором была новая дебетовая карта. Для её получения мне понадобился паспорт. Весь процесс занял не более 5 минут.
После получения в мобильном приложении нужно отметить, что пластиковый носитель получен. Активировать его можно в банкомате или отделении Сбера. Я это сделала через банкомат.
Зачисление зарплаты на новую карту
Новую физическую карту я ждала почти две недели, но виртуальная карта с новыми реквизитами появилась в приложении банка почти сразу после оформления перевыпуска. В уведомлении говорилось, что счёт останется неизменным, но я решила уточнить у поддержи Сбера, нужно ли передавать новые реквизиты для зачисления зарплаты в бухгалтерию.
Денежные средства поступили без задержек. Интересно отметить, что первую зарплату после инцидента я получила ещё до активации новой банковской карты.
Мои советы после этой ситуации:
- Обязательно включайте пуш-уведомления об операциях, чтобы сразу заметить подозрительные списания.
- Не храните на карте много денег. Оставьте небольшую сумму на день, остальное переведите на накопительный счёт. Это уберегло меня от списания больших сумм. Я потеряла только 2 тысячи рублей.
- Установите лимит трат с «пластика» без ввода пароля. Тогда с вашей утерянной или украденной карты не смогут оплатить крупную покупку, а у вас будет больше времени среагировать.
- Лучше не блокировать, а сразу перевыпускать карту. За пару кликов вы получаете новую виртуальную карту с сохранением прежних условий по продукту. Пластиковую карту, возможно, придётся подождать.
- Если ваша карта была потеряна или украдена и с неё списали деньги — пишите заявление в полицию. Это можно сделать лично в отделении или в электронном виде на сайте МВД.
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