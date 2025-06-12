Личный опыт: как перевыпустить зарплатную карту Сбера после потери

1 мая я потеряла зарплатную дебетовую карту Сбера, после чего оформила её перевыпуск. Это было просто, новая виртуальная карта появилась и заработала сразу. «Пластик» доставил сотрудник банка на дом, но из-за праздников это заняло почти две недели. В этом материале рассказала про свой опыт и поделилась советами, как лучше действовать, если вы оказались в такой же ситуации.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости; Рамблер

Потеря и перевыпуск

Я обнаружила, что моя зарплатная карта от Сбера была утеряна, когда мне на телефон начали приходить пуш-уведомления от банка о списании средств в магазине. В тот момент я находилась на улице и сразу открыла Сбербанк Онлайн для блокировки карты.

Зашла в «Настройки» в поисках заморозки, но увидела опцию «Перевыпуск». Поскольку я являюсь зарплатным клиентом Сбера, мне было важно получить новую зарплатную карту.

Я выбрала «Перевыпуск». Указала в качестве причины «Украли или потерялась». Дополнительно блокировать старый «пластик» не пришлось, банк сам это делает при перевыпуске.

Перевыпустить карту стоило 150 рублей.

© Сбербанк Онлайн

Сразу по приезде домой я подала электронное заявление в МВД о краже денег с карты. Зашла на сайт ведомства — раздел «Приём обращений». Далее «Министерство внутренних дел Российской Федерации» — «Продолжить» — «Подать обращение». Я заполнила анкету и приложила к ней скачанные из банка справки об операциях, которые сама не совершала, детально описав ситуацию. Заявление было зарегистрировано, на данный момент оно находится в очереди на рассмотрение.

Чтобы скачать справку с деталями операции, нужно выбрать нужный платёж из истории операций и нажать на него. После этого «Сохранить или отправить справку». Банк сформирует документ, в котором будут указаны:

точные дата и время операции;

статус платежа;

сумма;

тип операции;

описание;

код авторизации.

© Сбербанк Онлайн

Получение

Поскольку я потеряла карту 1 мая, процесс получения нового «пластика» занял немного больше времени из-за выходных дней. Сразу после оформления заявки на перевыпуск мне пришло уведомление, что карта будет доставлена на указанный адрес. Я выбрала доставку на дом в понедельник, 12 мая.

Сотрудник банка связался со мной за несколько дней до доставки карты, 7 мая, чтобы уточнить адрес, дату и время доставки. По личным причинам я перенесла визит представителя банка с 12 на 14 мая. Он приехал в назначенные день и время с договором и конвертом, в котором была новая дебетовая карта. Для её получения мне понадобился паспорт. Весь процесс занял не более 5 минут.

После получения в мобильном приложении нужно отметить, что пластиковый носитель получен. Активировать его можно в банкомате или отделении Сбера. Я это сделала через банкомат.

Зачисление зарплаты на новую карту

Новую физическую карту я ждала почти две недели, но виртуальная карта с новыми реквизитами появилась в приложении банка почти сразу после оформления перевыпуска. В уведомлении говорилось, что счёт останется неизменным, но я решила уточнить у поддержи Сбера, нужно ли передавать новые реквизиты для зачисления зарплаты в бухгалтерию.

© Сбербанк Онлайн

Денежные средства поступили без задержек. Интересно отметить, что первую зарплату после инцидента я получила ещё до активации новой банковской карты.

Мои советы после этой ситуации:

Обязательно включайте пуш-уведомления об операциях, чтобы сразу заметить подозрительные списания.

об операциях, чтобы сразу заметить подозрительные списания. Не храните на карте много денег. Оставьте небольшую сумму на день, остальное переведите на накопительный счёт. Это уберегло меня от списания больших сумм. Я потеряла только 2 тысячи рублей.

Оставьте небольшую сумму на день, остальное переведите на накопительный счёт. Это уберегло меня от списания больших сумм. Я потеряла только 2 тысячи рублей. Установите лимит трат с «пластика» без ввода пароля. Тогда с вашей утерянной или украденной карты не смогут оплатить крупную покупку, а у вас будет больше времени среагировать.

без ввода пароля. Тогда с вашей утерянной или украденной карты не смогут оплатить крупную покупку, а у вас будет больше времени среагировать. Лучше не блокировать, а сразу перевыпускать карту. За пару кликов вы получаете новую виртуальную карту с сохранением прежних условий по продукту. Пластиковую карту, возможно, придётся подождать.

За пару кликов вы получаете новую виртуальную карту с сохранением прежних условий по продукту. Пластиковую карту, возможно, придётся подождать. Если ваша карта была потеряна или украдена и с неё списали деньги — пишите заявление в полицию. Это можно сделать лично в отделении или в электронном виде на сайте МВД.

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