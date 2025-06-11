Россиянам объяснили, что изменилось после ужесточения правил переводов на карту

Обычным пользователям банковских сервисов можно не бояться блокировок и других санкций со стороны банков после введения новых правил, рассказали «Рамблеру» эксперты.

30 мая 2025 года начали действовать новые правила денежных переводов без открытия счёта. Согласно им граждане могут анонимно переводить до 15 тысяч рублей, по паспортным данным — до 100 тысяч рублей. Всё, что больше этой суммы, теперь требует обязательной полной идентификации.

Установление лимитов на операции без открытия счёта направлено на соответствие российского законодательства международным требованиям, повышение прозрачности финансовых операций и снижает риски осуществления нелегальных переводов. Об этом рассказал «Рамблеру» руководитель Финансового мониторинга Банка ДОМ.РФ Евгений Иванов.

Обычным пользователям банковских услуг не нужно беспокоиться, так как изменения коснутся тех, кто регулярно совершает крупные переводы без открытия счёта, объяснила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева.

Для большинства пользователей изменения означают, что нужно более внимательно относиться к крупным переводам и при необходимости открытию счёта. Блокировки возможны, если клиент систематически совершает переводы без открытия счёта, пытается обойти лимиты, разбивая переводы на несколько мелких, или совершает операции, которые вызывают подозрения у банка как потенциально опасные. Полина Берсенева Директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка

Введённые изменения не ухудшают клиентский сервис и не создают ограничений для подавляющего большинства пользователей, совершающих переводы для повседневных потребностей, добавляет Иванов.

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