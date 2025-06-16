Топ-10 самых изощрённых схем мошенников: пенсии, выплаты, заработок

Мошенники придумывают всё более изощрённые схемы обмана с картами, платежами и использованием современных технологий. Несмотря на совершенствование систем защиты банков, за первый квартал 2025 года им удалось совершить почти 297 тысяч мошеннических операций на сумму около 6,9 миллиарда рублей. Рассказываем о новейших способах мошенничества и делимся рекомендациями, как от них уберечься.

© kyoshino/iStock.com

Специальный счёт в Центробанке

Многоходовая схема обмана, которую, по данным ЦБ РФ, всё чаще используют мошенники. Она работает следующим образом:

Аферист под видом сотрудника правоохранительного ведомства звонит потенциальной жертве и сообщает о том, что занимается задержанием преступников, похищающих деньги со счетов граждан. В процессе разговора он якобы переключает собеседника на специалиста Банка России. Это придаёт беседе официальности и усыпляет бдительность человека. Подставной представитель Центробанка предлагает собеседнику перевести имеющиеся сбережения на специальный счёт в регуляторе, чтобы защитить их от действий злоумышленников. Но в действительности средства попадают к мошенникам.

Как защититься: в Центробанке и других ведомствах не существует никаких специальных счетов для сохранности денег граждан. Если вам поступают предложения перевести свои накопления, игнорируйте их.

Инвестиции в цифровой рубль

Злоумышленники предлагают гражданам инвестировать в цифровые рубли, обещая получение пассивного дохода. Они призывают пользователей присоединиться к инвестиционной программе цифрового рубля Банка России, которой на самом деле вовсе не существует.

Потенциальную жертву агитируют вложить деньги в новый якобы государственный проект, рассказывают, что сейчас действует низкий порог входа, но скоро он будет повышен. Сбор денег проводят через фейковые сайты, созданные в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля.

Как защититься: вся информация о цифровом рубле размещена на официальном сайте ЦБ РФ. Не доверяйте данным, полученным из других источников.

Закрытие международного счёта

Мошенники рассылают гражданам письма якобы от лица Центробанка. Они содержат логотип ведомства и походят на настоящие. В сообщении указывают, что у человека есть действующий счёт в иностранной финансовой организации, а на нём находится крупная сумма денег. Этот счёт нужно закрыть, в противном случае его держателя ждут штраф и другие санкции.

В письме есть ссылка, по которой можно «закрыть» счёт. Однако она ведёт на фишинговый сайт, который предназначен для получения персональных данных пользователей. А иногда такая ссылка содержит вредоносное программное обеспечение, которое открывает мошенникам доступ к приложениям банков.

Как защититься: не переходите по ссылкам, полученным в письмах и мессенджерах. Помните, что сотрудники Центробанка никогда не запрашивают личные данные граждан и не просят совершить какие-либо операции по счетам.

Перерасчёт пенсии

Аферисты под видом сотрудников Социального фонда (СФР) обещают пенсионерам сделать перерасчёт пенсии в связи с неучтённым трудовым стажем. Схема работает так:

Пенсионеру сообщают, что его пенсию можно увеличить, поскольку при её расчете был учтён не весь трудовой стаж. Жертву приглашают прийти на консультацию в отделение СФР или многофункциональный центр. Для записи на приём пенсионеру нужно назвать персональные данные (номер СНИЛС или паспорта) и код из СМС.

С помощью этих данных мошенники получают доступ к аккаунту пользователя на сайте Госуслуг. Далее они могут оформить кредиты или микрозаймы.

Как защититься: получив звонок из СФР, положите трубку и самостоятельно перезвоните в службу. Не диктуйте посторонним свои личные данные и поступающие коды.

Дополнительный заработок на маркетплейсе

Мошенники рассылают в мессенджерах и соцсетях объявления о возможности дополнительного заработка. Всё, что нужно, — оставить отзывы об определённых товарах на маркетплейсе.

Потенциальной жертве высылают ссылку, которая перенаправляет на ресурс, копирующий страницу маркетплейса. Пользователь оставляет на ней свой отзыв и получает от мошенников небольшую оплату за свою «работу».

После этого аферисты предлагают повысить заработок, выполняя более сложные задания. Это может быть покупка товара или оформление подписки. Однако после оплаты покупки или услуги «работодатель» исчезает.

Как защититься: проверяйте, куда ведут ссылки, перед тем, как перейти по ним. Не доверяйте предложения о работе, которые связаны с вложением собственных средств.

Бесплатная услуга в салоне красоты

Схема, по которой мошенники звонят потенциальной жертве, приглашают её на бесплатную бьюти-процедуру, а после её прохождения склоняют оформить кредит, известна давно. Однако в последнее время появился новый метод обмана, связанный с приглашениями в салоны красоты.

Злоумышленник создаёт профиль на сайте знакомств. Он маскируется под успешного обеспеченного мужчину, используя реальное фото другого человека. В переписке с выбранной жертвой он рассказывает, что владеет сетью салонов красоты, и предлагает собеседнице воспользоваться бесплатной услугой.

Затем события развиваются следующим образом:

Аферист отправляет жертве ссылку для бронирования визита и личный промокод. Перейдя по ссылке, девушка попадает на копию страницы известного салона красоты и заполняет форму регистрации. Для подтверждения записи пользователи Android должны скачать приложение, а обладательницы iPhone — пройти идентификацию по Apple ID.

В результате злоумышленники получают контроль над мобильным устройством человека. Они крадут банковские данные и снимают деньги со счетов.

Как защититься: обещание подарков — распространённый способ психологического воздействия. Критически относитесь к любым проявлениям щедрости от незнакомых людей. Не переходите по ссылкам от незнакомцев. И тем более не скачивайте никакие программы с неизвестных сайтов.

Штраф за нарушение правил на ОГЭ и ЕГЭ

В период сдачи госэкзаменов жертвами мошенников всё чаще становятся выпускники. Аферисты пишут им в соцсетях или мессенджерах от лица наблюдателей экзаменационной комиссии. Они утверждают, что камеры зафиксировали нарушение и теперь школьнику нужно уплатить штраф.

Выпускнику присылают ссылку для оплаты. Однако по ней пользователь попадает на фишинговую страницу. После ввода на такой странице данных банковской карты мошенники получают доступ к сбережениям жертвы.

Они используют и другие схемы, направленные на выпускников школ. Об этом «Рамблеру» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В последнее время наблюдается значительный рост мошеннической активности, направленной на выпускников школ. Мошенники предлагают “ответы” на ЕГЭ, обещают продать бюджетные места в вузах и требуют регистрироваться на фишинговых ресурсах для “допуска” к экзаменам. Сергей Кузьменко Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Как защититься: нарушение правил сдачи госэкзаменов действительно может привести к наложению штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей (п. 4 ст. 19.30 КоАП РФ). Но такое взыскание назначает суд. При этом нарушителей никогда не просят уплачивать штрафы по ссылкам из мессенджеров. Поэтому любые сообщения с подобными просьбами нужно игнорировать.

Поддельные рабочие чаты для учителей и врачей

Информация о преподавателях и медработниках традиционно публикуется на официальных веб-ресурсах образовательных и медицинских организаций, где они трудятся. Эти сведения стали использоваться преступниками в мошеннических схемах.

Потенциальной жертве отправляют приглашение присоединиться к фальшивому рабочему чату в одном из популярных мессенджеров. Там фигурируют поддельные профили начальника и сослуживцев, что снижает уровень настороженности адресата.

Дальше ненастоящий руководитель просит зарегистрироваться в корпоративном боте, обновить свои данные в системе или подтвердить доступ к какому-либо ресурсу. На телефон жертвы приходит СМС с кодом. В это время другие поддельные сотрудники в чате начинают скидывать свои якобы только что полученные коды. Следуя примеру коллег, сотрудник скидывает свой код. Таким образом мошенники получают доступ к его профилю на портале «Госуслуги».

Как защититься: если вас приглашают в чат, проверьте, действительно ли в нём состоят ваши знакомые, родственники, коллеги. Ни при каких обстоятельствах не публикуйте пароли, поступающие на ваш телефон.

Розыгрыш призов к празднику

В преддверии празднования Дня России 12 июня 2025 года набрала обороты новая схема мошенничества в Telegram. Аферисты через Telegram-боты предлагают пользователям поучаствовать в розыгрыше денежных призов от государства. Для регистрации и подтверждения личности участникам нужно ввести код, поступивший в мессенджере или СМС.

После предоставления такого кода злоумышленники получают контроль над аккаунтом пользователя в Telegram.

Выманив доступ к аккаунту Telegram, мошенники не только получают возможность шантажировать пользователя, завладев его личными данными и конфиденциальной информацией, но и превращают украденный аккаунт в инструмент для дальнейших преступлений: рассылки спама, распространения вредоносного ПО и обмана контактов жертвы. Сергей Кузьменко Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Как защититься: не верьте обещаниям крупных призов. Никому не сообщайте коды, поступающие на ваше устройство. Чтобы защитить свой аккаунт, включите двухфакторную аутентификацию в Telegram.

Перевод медицинской карты в цифровой формат

Мошенники по телефону представляются сотрудниками медицинских организаций и рассказывают, что в скором времени все бумажные медкарты будут упразднены, поэтому нужно срочно перевести свою карту в электронный формат. Для этого требуются номер СНИЛС и код из СМС.

Таким образом злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги». С его помощью они оформляют микрозаймы и осуществляют другие действия от лица владельца аккаунта.

После этого они могут позвонить жертве повторно, на этот раз представляясь сотрудниками правоохранительных ведомств. Аферисты сообщают, что аккаунт пользователя на Госуслугах взломан и для защиты личных сбережений их нужно перевести на безопасный счёт, где деньги будут храниться до восстановления доступа к личному кабинету. Естественно, что после перевода следы денежных средств теряются.

Как защититься: не передавайте посторонним лицам коды из сообщений. Самостоятельно перезванивайте в медицинские организации и государственные органы, если их сотрудники хотят получить от вас какую-то информацию. Не отправляйте денежные переводы неизвестным.

Коротко

С развитием технологий мы постоянно сталкиваемся с новыми рисками и опасностями. Защититься от них помогает информированность и осведомлённость.

Чтобы не стать жертвой мошенников, всегда проверяйте, с кем вы общаетесь: перезванивайте в ведомства и организации, от имени которых с вами разговаривают или ведут переписку.

Никогда и никому не сообщайте свои данные и коды, поступающие на ваш телефон.

Не переходите по ссылкам, полученным от незнакомых людей. И тем более не скачивайте неизвестные приложения на свои устройства.

На карту поступил анонимный денежный перевод: что делать