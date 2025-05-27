Как перевести деньги, если нет банковской карты

В XXI веке практически у каждого есть банковская карта, поэтому с денежными переводами проблем обычно не возникает. Но как быть, если нужно отправить деньги, а у получателя или у вас карты всё же не оказалось? Разбираемся, как сделать перевод в таких случаях и что для этого нужно.

© alexkich/iStock.com; Рамблер

Когда может понадобиться перевести деньги без банковской карты

Несмотря на распространение электронных банковских сервисов, часть граждан по-прежнему предпочитает наличные. По данным ВЦИОМ, в 2024 году доля россиян, которые не пользуются картами, составляла 11%.

Чаще всего живые деньги выбирают:

пожилые люди;

иностранные граждане без счёта в российском банке;

те, чьи счета арестовали судебные приставы;

не доверяющие банковской системе люди.

Один из минусов отсутствия современных средств платежей — сложности с переводом денег. Тем не менее существует несколько способов отправить перевод другому человеку без использования банковских карт. Рассмотрим их подробнее.

Юнистрим

Банк Юнистрим имеет собственную систему переводов, которая позволяет совершать транзакции внутри России и за рубежом без открытия банковского счёта. Отправить можно и деньги с банковской карты, и наличные.

Получатель сможет забрать деньги в любом пункте обслуживания Юнистрим в России, Армении, Белоруссии, Молдове, Сербии, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.

Чтобы перевести наличные:

Посетите любой пункт обслуживания. Им может быть отделение самого Юнистрима или «Почты России», офис банка-партнёра или салон связи. Найти такой пункт можно на сайте системы. Сообщите сотруднику данные получателя, размер перевода и страну назначения. Предъявите паспорт, вид на жительство, миграционную карту или другой документ для подтверждения личности. Передайте деньги и получите от сотрудника бланк заявления на перевод. Сообщите получателю номер перевода из этого бланка.

Отслеживать статус перевода можно на сайте Юнистрим — достаточно ввести контрольный номер на главной странице.

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Если банковской карты нет только у получателя, а у вас есть, можно отправить деньги с неё в личном кабинете на сайте банка.

Для этого:

1. Авторизуйтесь и выберите «Отправить перевод».

© unistream.ru

2. Выберите страну получателя и тип выплаты «Наличными».

© unistream.ru

3. Укажите сумму перевода. Она не может быть меньше 50 рублей и больше 445 тысяч рублей. Сервис автоматически посчитает комиссию и укажет сумму, необходимую для совершения транзакции.

С 30 мая лимит на переводы без открытия счёта в России ограничат 100 тысячами рублей. Переводы больших сумм всё равно будут возможны, но отправителю придётся пройти полную идентификацию. Правила пользования сервисом из-за этого могут измениться.

4. Укажите данные получателя, чтобы он смог забрать деньги.

© unistream.ru

5. Добавьте карту, с которой будет совершён перевод, и нажмите «Продолжить».

© unistream.ru

6. Деньги спишутся с карты, и вы получите номер для отслеживания перевода.

Комиссия за перевод внутри России составит:

С карты банка Юнистрим — 1%, минимум 40 рублей.

С карты другого банка — 1,5%, минимум 50 рублей.

Наличными через пункт обслуживания — 1,1%, но не менее 100 рублей, если сумма менее 100 тысяч рублей, и от 990 до 1990 рублей при переводах более 100 тысяч рублей.

Комиссии за переводы в другие страны можно посмотреть на сайте сервиса.

Когда перевод дойдёт до получателя, он сможет забрать его в таком же пункте обслуживания. Для этого ему нужно будет сообщить сотруднику номер перевода, сумму, валюту, Ф. И. О. отправителя и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Помимо Юнистрима, есть и другие похожие платёжные системы. Их список можно найти в реестре ЦБ.

ЮMoney

Сервис электронных платежей ЮMoney даёт возможность переводить деньги без посещения офиса банка. Чтобы воспользоваться им, вам всё равно придётся создать цифровую карту, но это гораздо быстрее и удобнее по сравнению с пластиковыми картами банков.

Что такое виртуальные карты и как ими пользоваться

Чтобы создать электронный кошелёк и привязанную к нему виртуальную карту, отправителю и получателю нужно зарегистрироваться на сайте ЮMoney и пройти идентификацию.

Подтвердить личность можно несколькими способами:

Заполнив анкету с паспортными данными.

Через Госуслуги.

Через Сбер ID или VK ID.

После того как вы и получатель зарегистрировались и прошли идентификацию, вы можете отправить перевод на электронный кошелёк. Сначала нужно пополнить свой. Это можно сделать наличными или с банковского счёта, если он есть.

Пополнить кошелёк наличными можно через терминалы, банкоматы, определённые отделения банков или салонов связи.

Например, чтобы сделать это через салон связи:

Найдите ближайший салон МТС, «Мегафон» или «Билайн» (актуально для всех регионов России).

Назовите сотруднику номер кошелька или привязанный к нему номер телефона, отдайте деньги и заберите чек. Не выбрасывайте чек до зачисления средств.

Информация о других способах пополнения и комиссиях доступна на официальном сайте ЮMoney.

Если у вас есть банковская карта, вы можете пополнить кошелёк с неё или напрямую перевести деньги на кошелёк получателя.

Для этого:

1. Авторизуйтесь на сайте.

2. Перейдите в раздел «Переводы».

3. Выберите способ получения «В ЮMoney».

© yoomoney.ru

4. Укажите сумму и выберите способ списания «С банковской карты».

© yoomoney.ru

5. Укажите данные карты и подтвердите перевод.

Лимит на один перевод из кошелька составляет от 60 до 400 тысяч рублей в зависимости от уровня идентификации получателя. С карты можно перевести не более 15 тысяч за один перевод и не более 200 тысяч в месяц.

Получатель увидит перевод на балансе своего электронного кошелька. Чтобы обналичить деньги, ему понадобится телефон с технологией NFC. Нужно будет добавить виртуальную карту ЮMoney в Mir Pay, приложить телефон к NFC-считывателю любого банкомата и ввести ПИН-код.

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Если получатель прошёл полную идентификацию, он сможет снять до 100 тысяч рублей за один раз и до 1,3 миллиона рублей в месяц. Комиссия составит 3%, но не менее 100 рублей. Если получатель не проходил идентификацию и не заполнял анкету, снять деньги не получится.

Через банк

Для перевода через банк необязательно открывать счёт. Достаточно прийти в отделение организации, которая оказывает эту услугу, и заполнить заявление. Ограничений по сумме таких транзакций, как правило, нет, но при переводе крупных сумм банки могут поинтересоваться их происхождением.

Комиссия за такую услугу составляет 1–2%, но за переводы внутри одного банка её могут не взимать вообще. На руках у отправителя остаётся квитанция об операции, которую нужно хранить до выдачи денег.

Получатель должен будет прийти в офис банка (того же самого или банка-партнёра) с паспортом и попросить сотрудника выдать деньги. Если у него есть банковская карта, вы можете внести наличные сразу на его счёт. Для этого достаточно знать номер счёта или карты.

С помощью счёта мобильного телефона

Если у получателя есть банковская карта, а у вас нет, можно отправить деньги прямо на баланс его мобильного телефона. Пополнить его можно наличными через терминал, банкомат или офис банка. Далее получателю останется только перевести деньги со счёта телефона себе на карту. Комиссия за это может отличаться в зависимости от оператора.

Как перевести деньги со счёта телефона на карту

«Почта России»

Если другие способы не подходят, всегда можно отправить перевод через почтовое отделение. На своём официальном сайте «Почта России» позволяет рассчитать комиссию и даёт инструкцию по отправке денег. Услуга доступна в любом отделении.

Чтобы воспользоваться ею:

Заполните бланк на официальном сайте и распечатайте его. Придите в отделение, отдайте сотруднику бланк и предъявите документ, удостоверяющий личность. Оплатите услугу наличными или картой.

«Почта России» предоставляет несколько услуг по переводу денег:

Обычный почтовый перевод. Когда деньги придут, почтальон принесёт получателю извещение и положит его в почтовый ящик. Деньги можно будет забрать в ближайшем почтовом отделении. Комиссия за перевод внутри России составляет 100 рублей + 2,5% от переводимой суммы. Максимальный срок доставки — 2 дня. Отправить можно не более 500 тысяч рублей. Перевод с доставкой на дом. В этом случае почтальон принесёт деньги прямо домой, а если получателя не будет дома, положит извещение в почтовый ящик. Сроки и максимальная сумма в этом случае будут такими же. За доставку на дом придётся доплатить 1,77% от суммы перевода, но не менее 29,5 рубля. Экспресс-перевод «Форсаж». Это мгновенный перевод денег с задержкой максимум 1 час. Чтобы получить такой перевод, нужно прийти в отделение «Почты России», предъявить паспорт, назвать контрольный номер и кодовое слово.

Стоимость этой услуги даже ниже, чем у обычных переводов: при отправке до 3 тысяч рублей — 99 рублей, а при переводе сверх этого лимита — 1,2% от суммы, но не менее 149 и не более 1000 рублей. Перевести таким способом можно максимум 300 тысяч рублей.

Коротко

Юнистрим позволяет переводить деньги внутри России без открытия счёта. Переводы осуществляются через пункты обслуживания или через официальный сайт.

С помощью кошелька ЮMoney можно переводить деньги при условии идентификации отправителя и получателя в личном кабинете на сайте сервиса. Деньги можно обналичить с помощью телефона с функцией NFC.

Некоторые банки позволяют переводить деньги без открытия счёта через кассу. Для этого нужны только Ф. И. О. и паспорт.

Если у вас нет банковской карты, а у получателя есть, вы можете отправить деньги на баланс его телефона, а он переведёт их себе на карту.

«Почта России» позволяет перевести деньги классическим способом. Получатель сможет забрать перевод в ближайшем отделении или получить его дома.

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