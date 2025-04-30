Старые доллары: почему их трудно обменять и где сделать это без комиссии

При обмене валюты россияне часто сталкиваются с тем, что банки отказываются принимать доллары старых серий или взимают за это комиссию. Трудности с обменом банкнот старого образца есть и у наших туристов за рубежом. Разбираемся, какие купюры считаются устаревшими, как и где их можно обменять без потерь и стоит ли везти за границу.

© MDBrockmann/iStock.com; Рамблер

В чём проблема старых долларов и какие купюры считаются старыми

О сложностях с обменом старых долларов в России впервые заговорили осенью 2024 года. Тогда с отказами и дополнительными комиссиями столкнулись наши туристы за рубежом. Ассоциация туроператоров России подтверждала проблемы в Турции, ОАЭ, Египте, Таиланде, Армении и на других популярных направлениях для отдыха.

Позже некоторые банки внутри России стали отказываться принимать купюры старого образца, другие — покупать их дешевле аналогов из новой серии или брать комиссию за обмен.

Старыми принято называть долларовые купюры, выпущенные до 2006–2009 года. Их легко узнать: портреты президентов на них меньше, чем на новых, заключены в серый овал и немного смещены влево. Защита в таких банкнотах довольно проста: нет ни цветных вставок, ни голограмм, ни современных защитных лент. Напечатаны они на бумаге со светлым оттенком без использования дополнительных цветов — из-за этого в обиходе их называют «белыми».

Стодолларовая банкнота старого образца (1996–2013):

© bep.gov

После 2003 года дизайн долларов изменился и стал сложнее: появились синие нити, 3D-эффекты, голография и другие элементы, которые затрудняют подделку. Портреты американских президентов стали крупнее, а овал вокруг них исчез. Именно на такие купюры банки по всему миру ориентируются как на «новый стандарт».

Стодолларовая банкнота нового образца (с 2013 года):

© bep.gov

После редизайна старые доллары остались в обращении. По американским законам они абсолютно равнозначны новым. «Возраст» купюр в США не имеет значения: там до сих пор можно встретить даже наличные 1914 года выпуска. Однако на территории других стран банки вправе самостоятельно устанавливать, с какими банкнотами работать, а с какими нет.

Сложности, которые возникают при обмене старых купюр, во многом объясняются повышенными риском столкнуться с подделкой из-за более слабой защиты. Это повышает затраты банков на проверку их подлинности и делает менее выгодными по сравнению с новыми долларами.

Поэтому иногда старые банкноты не принимают вообще или отправляют на дополнительную проверку. А если вдобавок они повреждены — порваны, выцвели или с пятнами — проблем будет ещё больше.

Почему в России сложно найти новые доллары

Хотя трудности с обменом старых купюр есть и у жителей других стран, особенно в Азии и на Ближнем Востоке, для России ситуацию усугубляют санкции. Из-за ограничений с 2022 года российские банки не могут обновлять валютные запасы через федеральную резервную систему (ФРС) США.

Несколько лет назад ФРС запустила программу обмена старых долларов на новые. В её рамках банки по всему миру отправляют старые изношенные купюры обратно в Америку и получают взамен свежие банкноты. Однако из-за санкций для России этот канал оказался перекрыт, и новые доллары мы не получаем. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Это означает, что на внутреннем рынке доступны только те доллары, которые уже есть в стране. А это по большей части как раз старые купюры. Небольшое количество «свежей» валюты из-за рубежа привозят туристы, но глобально на ситуацию это не влияет.

При обмене рублей на доллары банки не могут гарантировать, что клиенты получат именно новые купюры, так как они сейчас в дефиците. Как сообщили «Рамблеру» на горячей линии Газпромбанка, наличие новых купюр нужно уточнять в том отделении, куда вы собираетесь обратиться. В некоторых офисах их нет совсем.

Старых долларов в банках, наоборот, достаточно. Сложности с проверкой их подлинности и невозможность отправки изношенных купюр в США снижают заинтересованность банков в операциях обмена таких долларов.

Ситуация с обменом в крупных банках

При подготовке статьи мы пообщались со специалистами служб поддержки пяти крупных российских банков. Их политика в отношении старых долларовых купюр оказалась разной.

Сбербанк

На вопрос о том, можно ли обменять в банке старые доллары на рубли, оператор в чате поддержки Сбера ответила положительно. Банк принимает к обмену любые банкноты в надлежащем состоянии. Комиссия за это не предусмотрена.

© sberbank.ru

При этом ранее Сбер приостановил приём у населения испорченных купюр из-за сложностей с их отправкой эмитенту. Уточнить, есть ли валюта в конкретном офисе банка и какой там курс обмена, можно с помощью интерактивной карты.

Банк ВТБ

Оператор горячей линии ВТБ объяснил, что банк принимает все купюры, если они не повреждены и не вышли из оборота. Комиссии за обмен старых долларов нет, но за операцию на сумму менее 300 долларов банк возьмёт с клиента 300 рублей.

Т-Банк

Из-за отсутствия отделений валюту в Т-Банке можно поменять только через банкомат. Однако из-за технических ограничений банкоматы банка не принимают купюры, выпущенные до 2009 года, — они остаются нераспознанными, уточнили в поддержке кредитной организации. При этом банкомат вполне может выдать клиенту такие банкноты.

© tbank.ru

Газпромбанк

Газпромбанк принимает старые доллары, но специалист кол-центра рекомендовала обращаться в конкретное отделение, чтобы уточнить, есть ли в нём валюта. При наличии банкнот обмен произведут по курсу банка.

Райффайзенбанк

На вопрос о возможности обменять старые доллары в кассах оператор горячей линии Райффайзенбанка ответил положительно. Банк работает с любыми купюрами в надлежащем состоянии.

Можно ли обменять старые доллары на новые

Услуг по прямому обмену старых купюр на новые банки не оказывают. Однако клиенты могут попробовать договориться о подборе банкнот нового образца при обмене рублей на доллары.

В некоторых банках это подаётся как дополнительная платная опция. Но чаще всего в прямые обязанности кассиров подбор не входит, и всё зависит от того, сможет ли клиент с ними договориться. Шансы здесь не равны нулю и повышаются, если позвонить в банк заранее и уточнить информацию о наличии купюр.

Какие банки ввели комиссии

Дополнительные сборы при обмене долларов в основном ввели средние и небольшие банки. К примеру, Реалист Банк в ноябре 2024 года ввел комиссию за покупку 50-долларовых купюр с датой выпуска до 2004 года и 100-долларовых купюр, выпущенных до 2009 года. Изначально плата за обмен составляла 1 тысячу рублей за банкноту, но с 1 мая она повысится до 3 тысяч рублей.

Солид Банк с 17 февраля 2025 года берёт комиссию в размере 1 тысячи рублей за каждую купюру, выпущенную в 1996–2006 годах и ранее. Комиссия прописана в новой тарифной сетке кредитной организации.

Банк «Санкт-Петербург» с 1 марта этого года ввёл комиссию за покупку купюр номиналом 10, 20, 50, 100 долларов всех серий. За каждый доллар клиентам придётся заплатить 10 рублей.

Что делать со старыми долларами

Ситуация с обменом банкнот устаревших серий сейчас сложная, но не безвыходная. Главное, что стоит понимать: она постоянно меняется, поэтому выгодные условия нужно искать в ручном режиме. Перед принятием решения лучше самостоятельно обзвонить несколько банков.

О чём нужно спросить:

Принимает ли банк доллары старого образца.

По какому курсу происходит обмен.

Есть ли дополнительные комиссии за их покупку.

Выяснив ситуацию в нескольких банках, выберите лучшее предложение. Если долларов много, заранее забронируйте необходимую вам сумму в конкретном отделении, чтобы она точно была в кассе к моменту вашего прихода.

Если вам нужно поменять крупную сумму в валюте и при этом все или большая часть купюр старые, лучше разделить наличные деньги на 2–3 части и обменять их отдельно. От приёма всех денег сразу банк может отказаться. Главное — следить, чтобы суммы оставались достаточными для обмена без комиссии за минимальный объём.

Если вы всё же не смогли найти подходящее предложение, рассмотрите альтернативные решения:

Откройте в банке валютный депозит. При его закрытии вы получите назад другие банкноты. Гарантий, что они будут новыми, нет, но такая вероятность существует. Узнайте, банкоматы каких банков в вашем городе принимают старую валюту. Их список будет небольшим, но варианты есть. Откройте счёт в таком банке и пополните его через банкомат. В зависимости от организации это может быть валютный или рублёвый счёт (тогда доллары конвертируют по внутреннему курсу). Договоритесь с родственниками или друзьями в Европе, США, Казахстане, Белоруссии или других странах, где нет проблем с обменом старых долларов, чтобы они отправили вам перевод. В случае западных стран это не так просто, как раньше, но возможно. Ответный перевод вам могут сделать в рублях или, например, в евро. Но помните, что за такие переводы банки тоже взимают комиссии.

В крайнем случае деньги старого образца можно попытаться обменять или потратить во время заграничной поездки. Это достаточно рискованный, но не безнадёжный вариант.

Личный опыт автора. В декабре 2024 года я отдыхал в Таиланде, на острове Пхукет. Все долларовые купюры, кроме одной, у меня были старыми. Несмотря на это, я свободно обменивал их на баты в любом обменном пункте без каких-либо дисконтов. О том, что в Таиланде с этим есть проблемы, я узнал только по возвращении домой.

Недавно я вернулся из отпуска на Бали. Проблем с обменом старых долларов там сейчас нет. Раньше разницы не было и в Турции, но теперь обменять «белую» валюту там можно только с дисконтом. Его размер колеблется от 3 до 10% и зависит от того, как вы договоритесь. В такой ситуации лучше не идти в банки или обменники, а тратить эти доллары там, где их принимают. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Однако к такому путешествию лучше подготовиться заранее. Вот что можно сделать:

Позвоните в свой отель и узнайте, можно ли рассчитаться старыми долларами за проживание.

Почитайте туристические сообщества, спросите о нюансах обмена валюты у тех, кто уже отдыхает там, куда вы поедете. Возможно, вам посоветуют места, где старые купюры принимают без проблем.

Не берите с собой крупные банкноты — их сложнее потратить на улице, а при возврате сдачи вас могут обсчитать.

Выезжая за рубеж со старыми долларами, позаботьтесь о том, чтобы они не были единственной валютой. Можно также взять с собой евро или национальную валюту страны, в которую отправляетесь. В таком случае вы не останетесь без средств, даже если обменять доллары в итоге не получится.

Коротко

Старые доллары не потеряли своей платёжеспособности, но обменять их в России может быть сложно. Банки иногда устанавливают комиссии или снижают курс, особенно если купюры сильно изношены или выпущены до 2006–2009 годов.

Лучший способ сохранить деньги — заранее уточнить условия обмена в нескольких банках и при необходимости разбить сумму на части. Если купюры в хорошем состоянии, обмен в России вполне возможен — просто к этому стоит подойти внимательно.

В качестве альтернативы можно рассмотреть открытие долларового депозита, пополнение счёта долларами через банкомат или обмен через перевод близким в другую страну. Вывозить доллары за границу — вариант, но не гарантированный: за рубежом старые банкноты тоже могут не принять или обменять с уценкой.

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