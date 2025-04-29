Почему банк заблокировал карту и что с этим делать

Подозрительная транзакция, просроченная задолженность, неправильный ПИН-код — это лишь три причины блокировки вашей карты банком. Разобрали эти и другие распространённые сценарии блокировки карт и способы быстро вернуть доступ к личным финансам с доцентом кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаилом Хачатуряном.

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Почему банк может заблокировать карту

Клиент нарушил договор. Например:

Просрочил платёж по кредитке.

Передал карту другому человеку. Банк может заподозрить это по изменениям в потребительском профиле.

Клиент выполнял подозрительные операции:

Три раза подряд ввёл неверный ПИН-код.

Переводил деньги ночью.

Использовал карту в другом регионе.

Несколько раз снимал наличные за короткий промежуток времени.

У карты истёк срок действия. Если владелец карты не обратится в банк за получением новой карты в последний месяц срока действия старой карты, он потеряет возможность проводить любые операции с ней.

Обратите внимание. Срок действия, указанный на «пластике», может не совпадать с фактическим сроком действия карты. Многие банки после 2022 года продлили действие ранее выпущенных карт. Посмотреть точную информацию о карте можно в мобильном приложении вашего банка.

Карта потерялась, или её украли. В случае обнаружения факта пропажи карты или её утери владелец должен сам обратиться в банк и составить заявление на блокировку карты. Во многих банках это можно сделать через личный кабинет на сайте или в приложении, но блокировка может считаться временной. Чтобы окончательно заблокировать карту и получить новую, следует обратиться в отделение банка, говорит экономист.

Как и когда перевыпустить банковскую карту

Блокировку инициировали правоохранительные органы или служба финансового контроля банка. Такая ситуация возможна, если проводится предварительная проверка или расследование уголовного дела, связанного с владельцем карты.

Карту потребовали заблокировать судебные приставы. Из-за неуплаты налогов или просрочек по кредиту у гражданина могут накопиться серьёзные долги. Организация, которой клиент должен денег, подаёт на него в суд, и дело переходит к судебным приставам. Они требуют арестовать счёт, и тогда приостанавливаются все операции по карте.

Карту заблокировали по 115-ФЗ. Хачатурян пояснил причины применения положений Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Банк применяет данные нормы при наличии подозрительных движений денежных средств по счёту клиента либо при проверке сомнительных финансовых операций. Пристальное внимание уделяется операциям на сумму свыше 600 тысяч рублей, отметил эксперт.

Особое внимание службы банков обращают на:

Транзитные операции. Деньги зачислили на счёт и почти мгновенно вывели.

Деньги зачислили на счёт и почти мгновенно вывели. Большое число переводов физлицам. Подозрения возникнут, если клиент отправит деньги 10 и более разным людям за один день или более 50 — за месяц. Также банк обратит внимание, если владелец карты за сутки совершил 30 и более переводов одному человеку.

Подозрения возникнут, если клиент отправит деньги 10 и более разным людям за один день или более 50 — за месяц. Также банк обратит внимание, если владелец карты за сутки совершил 30 и более переводов одному человеку. Переводы крупных сумм: от 100 тысяч рублей за день и от 1 миллиона рублей и больше в месяц.

от 100 тысяч рублей за день и от 1 миллиона рублей и больше в месяц. Низкий средненедельный баланс. Если в течение недели на счёте хранится в среднем не более 10% от ежедневного оборота.

Если в течение недели на счёте хранится в среднем не более 10% от ежедневного оборота. Отсутствие повседневных расходов. Клиент не использует карту для оплаты продуктов или «коммуналки».

Клиент не использует карту для оплаты продуктов или «коммуналки». Взаимодействие с людьми и компаниями, подозреваемыми в незаконной деятельности.

Что делать, если карту заблокировали

Если банк заблокировал карту, необходимо:

Связаться с ним по горячей линии или в чате поддержки. Также можно прийти в отделение. Узнать точную причину блокировки. Подтвердить личность и операции (если требуется). Следовать инструкциям для разблокировки или перевыпуска.

Чтобы разморозить карту после блокировки по 115-ФЗ, нужно доказать банку легальность финансовых операций. Для этого потребуется собрать пакет документов. Каждый банк имеет право дополнять список индивидуальными требованиями, но к числу обязательных бумаг относятся:

Письменные разъяснения экономической сути операций.

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев.

Основание для осуществления операций — договор, контракт, соглашение.

Подтверждение выполнения операции — счета, акты, чеки.

Данные о счетах в других банках.

Срок предоставления данных документов в банк составляет 7 рабочих дней. Ответ из банка должен прийти в течение 6 дней. При отказе в разблокировке карты клиент имеет право обратиться в межведомственную комиссию ЦБ и в суд.

Можно ли снять деньги с заблокированной карты

Если под блокировку попала именно карта, а не счёт, вы сможете вывести деньги. Сделать это можно тремя способами:

Снять наличные через кассу банка. Не забудьте взять с собой паспорт. Перевести деньги на другой счёт по реквизитам через сотрудника в отделении банка. Также понадобится паспорт. Выпустить виртуальную карту с прикреплением к тому же счёту и продолжить пользоваться деньгами, если ваш банк поддерживает такую услугу.

4 совета от эксперта, как избежать блокировки карты банком

Внимательно относиться к тому, какие операции и в отношении кого вы осуществляете. Стараться хранить карты и все сопутствующие документы в местах, максимально недоступных для третьих лиц. Носить карты раздельно от остальных документов на случай кражи или утери. Не поддаваться на провокации мошенников и не передавать данные своих карт и документов третьим лицам как по телефону, так и лично.

Коротко

Карта может попасть под блокировку банка, если её владелец нарушит условия договора, например будет не вовремя вносить платежи по кредиту или передаст карту в пользование другому человеку. Среди других частых причин таких блокировок — истечение срока действия, операции в несвойственное клиенту время, крупные и частые переводы физлицам, требование правоохранителей.

Уточнить причину блокировки можно у сотрудников банка по телефону, в чате поддержки в мобильном приложении или лично в отделении. Вам также сразу объяснят, что необходимо предпринять для разблокировки карты. Чётко следуйте полученной инструкции.

Если банк заморозил только карту, а счёт остаётся доступным — вы можете продолжать пользоваться своими деньгами. Чтобы средства вновь стали доступны, переведите их по реквизитам на другой счёт с привязанной рабочей картой или выпустите новую виртуальную карту к старому счёту. Ещё один вариант — снять со счёта наличные в кассе.

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