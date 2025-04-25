Как рассчитать свои отпускные после повышения оклада или смены работы

Чтобы комфортно провести отпуск, важно заранее спланировать свои личные финансы. Для этого необходимо знать, какие отпускные выплатит работодатель. Рассчитать размер выплат может быть затруднительно, если вас недавно повысили или вы сменили место работы. Разобрали с экспертами, как рассчитываются отпускные в таких ситуациях.

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Как рассчитать отпускные

Отпускные — деньги, которые работодатель выплачивает сотруднику за время ежегодного отпуска. Их сумма рассчитывается по формуле:

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Средний дневной заработок определяется, исходя из всех выплат за трудовую деятельность, полученных за 12 месяцев, предшествующих отпуску, отметил директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев.

Учитываются:

оклад;

надбавки и доплаты (за стаж, квалификацию, работу в выходные и ночные смены);

премии;

районные коэффициенты;

выплаты за сверхурочную работу.

Не учитываются:

больничные;

отпускные;

командировочные;

выплаты по договорам гражданско-правового характера (ГПХ);

выплаты от работодателя, не связанные с трудовой деятельностью (подарки, компенсации проезда и питания).

Для расчёта среднедневного заработка берётся общая сумма начислений за весь расчётный период и делится на 12, а затем на среднее количество календарных дней в месяце (29,3). Формула выглядит так:

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Пример расчёта:

Допустим, ваша зарплата составляет 90 тысяч рублей. Последние 12 месяцев она не менялась. Общий доход за период составил 1,08 миллиона рублей.

Среднедневной заработок = 3071,7 рубля (1 080 000 / 12 / 29,3).

Вы уходите в отпуск на 14 дней.

Отпускные = 43 003,8 рубля (3071,7 х 14).

Как считаются отпускные при повышении оклада

Если повышение произошло в период, используемый для расчёта отпускных, то средний заработок корректируется на коэффициент индексации за весь расчётный период, пояснил «Рамблеру» руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергей Довгаль.

Эксперт привёл пример расчёта:

Зарплата сотрудника:

Январь — март: 50 тысяч рублей.

Апрель — июнь: 60 тысяч рублей (повышение на 20%).

Июль — декабрь: 70 тысяч рублей (повышение на 16,7%).

Коэффициенты повышения:

С апреля: 70 000 / 50 000 = 1,4.

С июля: 70 000 / 60 000 = 1,167.

Пересчитываем выплаты до повышения:

Январь — март: 50 000 × 1,4 × 1,167 = 50 000 × 1,6338 = 81 690 рублей в месяц.

Апрель — июнь: 60 000 × 1,167 = 70 020 рублей в месяц.

Сумма выплат за 12 месяцев:

81 690 × 3 + 70 020 × 3 + 70 000 × 6 = 245 070 + 210 060 + 420 000 = 875 130 рублей.

Отработанные дни:

12 × 29,3 = 351,6 дня.

Средний дневной заработок:

875 130 / 351,6 = 2489 рублей.

Отпускные за 14 дней:

2 489 × 14 = 34 846 рублей.

Как считаются отпускные при смене места работы

Ситуация 1. Сотрудник сменил место работы менее 12 месяцев назад. Текущее место работы никак не связано с предыдущим. Расчёт отпускных производится с учётом дохода за фактически отработанное время в новой компании, сказал Довгаль.

Пример расчёта:

Зарплата сотрудника:

75 тысяч рублей в месяц.

Сумма выплат за 3 месяца:

75 000 х 3 = 225 тысяч рублей.

Отработанные дни:

3 × 29,3 = 87,9 дня.

Средний дневной заработок:

225 000 / 87,9 = 2559,7 рубля.

Отпускные за 7 дней:

2559,7 х 7 = 17 917,9 рубля

Ситуация 2. Сотрудник ротировался внутри одного холдинга со сменой юридического лица. При переходе между юрлицами в холдинге стаж сохраняется, если трудовой стаж не прерывался, рассказал Сергей Довгаль.

Пример расчёта:

Зарплата сотрудника:

6 месяцев в компании А: зарплата 60 тысяч рублей в месяц.

6 месяцев в компании Б (тот же холдинг): зарплата 80 тысяч рублей в месяц.

Сумма выплат за 12 месяцев:

(60 000 × 6) + (80 000 × 6) = 840 тысяч рублей.

Отработанные дни:

12 × 29,3 = 351,6 дня.

Средний дневной заработок:

840 000 / 351,6 = 2389,08 рубля.

Отпускные за 21 день:

2389,08 × 21 = 50 170,65 рубля.

Сколько можно «копить» отпускные

Меньше какой суммы не могут быть отпускные

Отпускные не могут быть ниже суммы, рассчитанной, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), подчеркнул Сергей Довгаль.

В 2025 году МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей в месяц.

Получается, минимальный среднедневной заработок = 765,9 рубля (22440 / 29,3).

Если отпуск 14 дней, минимальные отпускные составят:

765,9 × 14 = 10 722,6 рубля

Если отпускные сотрудника оказались ниже МРОТ, работодатель должен сделать перерасчёт и доплатить деньги.

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