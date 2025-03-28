Как и когда перевыпустить банковскую карту

Перевыпуск банковской карты необходим в нескольких случаях. Прежде всего если ваша карта была утеряна или украдена. Также карту стоит перевыпустить, если истекает срок её действия, что обычно происходит каждые три-пять лет. Поводом для замены может быть и физическое повреждение карты, например размагничивание полосы или износ микрочипа, что делает невозможным её дальнейшее использование. Аналитик Банки.ру Эряния Бочкина рассказала «Рамблеру», когда нужно менять старый «пластик» на новый и как это правильно сделать.

© Nikolay Gyngazov/globallookpress.com, Рамблер

Причины для перевыпуска карты

Перевыпуск потребуется, если:

карта потеряна или украдена;

карту «зажевал» банкомат;

карта технически неисправна (размагнитилась, повредился микрочип);

данные карты попали к мошенникам;

данные карты скомпрометированы (стали известны посторонним);

изменились Ф. И. О. владельца карты;

закончился срок действия карты.

Некоторые клиенты перевыпускают карту, чтобы получить продукт с новым или лимитированным дизайном.

Важно. Не спешите сразу избавляться от старого «пластика», если срок действия истёк. После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году многие российские банки продлили сроки действия карт этих платёжных систем. Сроки были увеличены для карт российской платёжной системы «Мир». Проверьте данные в мобильном приложении своего банка — там будет указан актуальный срок действия карты.

Личный опыт автора:

У меня есть карта Visa от Сбера. На «пластике» указан срок действия 11/22, то есть ноябрь 2022 года. Проверяем мобильное приложение банка — картой можно пользоваться до ноября 2029 года.

© «Рамблер», мобильное приложение Сбербанк Онлайн

Способы перевыпустить карту

Большинство банков сейчас дают возможность подать заявление на перевыпуск карты в мобильном приложении или интернет-банкинге.

Рассмотрим, как можно перевыпустить карту в Сбербанк Онлайн.

Шаг 1. Выберите карту, которую хотите перевыпустить. Зайдите в «Настройки». Вам нужен раздел «Безопасность». Далее нажмите на «Перевыпустить».

© Мобильное приложение Сбербанк Онлайн

Шаг 2. Выберите причину перевыпуска: карта потерялась или была украдена, вы забыли ПИН-код, изменились Ф. И. О. в паспорте. Если причина другая, укажите свой вариант.

© Мобильное приложение Сбербанк Онлайн

Шаг 3. Дальнейшие действия будут зависеть от того, почему вы решили перевыпустить карту:

Потеря или кража. Можно перевыпустить онлайн. Услуга стоит 150 рублей.

Можно перевыпустить онлайн. Услуга стоит 150 рублей. Забыли ПИН-код. Перевыпуск не нужен. Вам сразу предложат сменить ПИН-код в приложении.

Перевыпуск не нужен. Вам сразу предложат сменить ПИН-код в приложении. Изменились Ф. И. О. Для перевыпуска карты придётся лично посетить офис банка. С собой возьмите новый паспорт и документы об изменении Ф. И. О.

© Мобильное приложение Сбербанк Онлайн

Если вы указали свою причину, банк проанализирует её и предложит решение. Следуйте инструкциям на экране. Если появятся вопросы, обратитесь в поддержку.

Если у вашего банка нет опции перевыпуска карты онлайн или вам некомфортно пользоваться дистанционными сервисами, обратитесь в отделение банка. Для перевыпуска понадобятся:

паспорт;

мобильный телефон.

Штраф за перевыпуск карты не предусмотрен. Но сама услуга может быть платной. Новую пластиковую карту банка можно забрать в отделении или заказать доставку на дом. Обычно срок её изготовления не превышает 10 дней. Виртуальная карта появится в приложении моментально.

Что проверить при получении карты

Когда вы получаете карту, обратите внимание на:

Конверт. Он должен быть запечатан.

Он должен быть запечатан. Внешний вид карты. На ней не должно быть дефектов.

На ней не должно быть дефектов. Корректность персональных данных. Проверьте, правильно ли указаны на карте ваши имя и отчество.

Проверьте, правильно ли указаны на карте ваши имя и отчество. Договор. Вместе с картой в конверте должны быть документы, в которых прописаны условия использования продукта.

Вместе с картой в конверте должны быть документы, в которых прописаны условия использования продукта. Соответствие реквизитов. Информация на карте должна совпадать с информацией в документах.

Если при получении карты вы обнаружили, что конверт, в котором она выдаётся, вскрыт, данные карты могли быть скомпрометированы. В этом случае лучше отказаться от получения и переоформить продукт заново. Эряния Бочкина Аналитик Банки.ру

Как активировать новую карту

Способ 1. В отделении банка. Если вы получаете карту в офисе, попросите сотрудника сразу её активировать. Нужно будет вставить карту в специальный аппарат и ввести ПИН-код.

Способ 2. Через банкомат своего банка. Вставьте карту в банкомат и введите ПИН-код. Далее совершите любую операцию: оплатите ЖКУ, снимите 100 рублей или просто запросите баланс по карте. Для активации подойдёт только банкомат той финансовой организации, где была выпущена карта.

Способ 3. Онлайн. Активировать новую карту можно через мобильное приложение или интернет-банкинг. Обычно нужно кликнуть на продукт и нажать на «Активировать».

Способ 4. При доставке карты на дом. Сотрудник банка, который привёз вам новую карту, поможет её активировать. Проверить работоспособность новой карты можно, переведя на неё небольшую сумму или оплатив с её помощью недорогую покупку.

Что делать со старой картой?

Если старая пластиковая карта банка вам больше не нужна, вы можете:

Принести её в отделение банка, где её утилизируют.

Сдайте «пластик» на переработку.

Обратите внимание. Если вы хотите отправить ненужную банковскую карту на переработку, уточните пункты приёма этого вида «пластика» в вашем городе. Не все центры принимают ПВХ — материал, из которого изготавливают дебетовые и кредитные карты.

Коротко

Банковскую карту придётся перевыпустить в случае кражи или потери, компрометации данных, изменения имени или фамилии, окончания срока действия, а также износа или размагничивания «пластика».

Прежде чем заказывать новую карту взамен просроченной, проверьте информацию в мобильном приложении. Многие российские банки автоматически продлевают срок действия карт. Если карта физически исправна, ею можно продолжать пользоваться.

Заказать новую карту можно онлайн через банковское приложение или лично в отделении. С собой необходимо иметь паспорт и мобильный телефон.

Получить новый «пластик» можно в офисе банка или курьером на дом. Активировать карту можно через специальный аппарат у сотрудника, в банкомате или мобильном приложении.

Что делать при потере или краже данных карты: инструкция