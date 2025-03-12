Банк приостановил перевод денег из-за подозрений в мошенничестве: почему и что с этим делать

Объём подозрительных операций по обналичиванию денег в первом полугодии 2024 года составил 28 миллиардов рублей, оценивали в Центробанке. Цифра уменьшилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но по-прежнему остаётся высокой. Чтобы бороться со злоумышленниками, банки с подозрением относятся к некоторым операциям, поэтому останавливают денежные переводы. В каких случаях это происходит и как не стать подозреваемым в мошенничестве — разбираемся в этом материале.

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Почему банки следят за любыми переводами

Банки в России по закону обязаны предотвращать финансовые мошенничества, отмывание денег и финансирование терроризма. Для этого кредитные организации внимательно следят за подозрительными операциями по картам и счетам. Это могут быть, например, внезапные поступления крупных сумм денег, которые человек быстро переводит другим физлицам.

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Есть операции, которые банкам нужно обязательно контролировать, и так называемые сомнительные операции. Для первого случая критерии прописаны в законе:

операции с наличными на сумму свыше 1 миллиона рублей;

сделки с недвижимостью на сумму от 5 миллионов рублей;

лизинговые платежи свыше 1 миллиона рублей.

В случае с сомнительными операциями банки руководствуются положениями и разъяснениями Центробанка, где прописаны признаки сомнительных операций. Вот типовые:

существенный рост объёма денег на счёте клиента, не соответствующий его обычной деятельности, после чего человек быстро переводит эти средства на другой счёт;

регулярные зачисления крупных сумм от третьих лиц с последующим снятием этих денег в виде наличных;

операции, не имеющие очевидного экономического смысла или законной цели.

Когда банк считает вашу операцию нетипичной, то есть сомнительной, он может приостановить перевод и заморозить деньги на срок до 5 рабочих дней, чтобы провести проверку. Для этого банк внимательно анализирует «поведение» вашего счёта в контексте подозрительной операции.

Также банк может запросить у вас дополнительные документы или разъяснения, связанные с нетипичным переводом. Если подозрения подтвердятся, то банк может вообще отказаться проводить операцию.

Когда банк может заблокировать перевод

Вот несколько распространённых ситуаций.

Необычно крупный перевод. Если вы регулярно отправляете небольшие суммы (например, до 5–10 тысяч рублей друзьям за оплату ужина, билетов в кино и попкорна), но вдруг переводите со своего счёта 1 миллион рублей. Это может показаться подозрительным. В этом случае банк проверяет, вы ли проводите конкретную операцию или это мошенники получили доступ к вашему счёту.

Большое количество переводов подряд, особенно если суммы одинаковые. Когда человек внезапно начинает переводить деньги на счета, с которыми раньше не работал, или делает много переводов за короткий срок, банк может счесть такое поведение нетипичным для конкретного клиента и проверить такие переводы.

Перевод в «подозрительный» банк или страну. Некоторые банки или страны считаются рискованными с точки зрения отмывания денег или финансирования терроризма. Если переводить туда деньги или получать оттуда платежи, банк может остановить платёж и запросить разъяснения о происхождении средств или о цели их отправки. Банк также может потребовать документы, которые доказывают «чистоту» операции (проверка на отмывание денег). Это могут быть, например, особенно в случае с крупными суммами, договоры купли-продажи недвижимости.

Списки «подозрительных» государств ведёт и обновляет, в частности, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Сейчас в чёрный список ФАТФ входят Мьянма, Иран, КНДР.

У этой организации есть и так называемый серый список неблагонадёжных стран, за которым следят особенно пристально. Сейчас их 23, в том числе Алжир, Болгария, Хорватия, Сирия и другие.

Деньги пришли от сомнительного источника. Например, вам на счёт вдруг пришёл перевод от компании, которая уже находится под подозрением у банка. На месте организации может быть и другой человек, который подозревается в мошенничестве.

Аномальная активность на счёте. Если человек проводит за короткий срок много разных операций по карте или на счёте, банк может заподозрить взлом личного кабинета злоумышленниками. Тогда банк блокирует перевод, считая его мошенническим, и проверяет операцию.

Что делать, если банк приостановил перевод

Связаться с банком. Обычно банк присылает СМС или пуш-уведомление в приложении с просьбой подтвердить операцию. Нужно ответить «Да» или «Подтверждаю», если перевод действительно ваш. Если вы не отправляли этот перевод или не видите его в банковском приложении, стоит позвонить в банк (по номеру с официального сайта, а не из СМС) и спросить о переводе и его заморозке. Дать банку подтверждающие документы. Если банк напрямую требует обоснований или подтверждения законности операции, то нужно отправить договор, чек, счёт или другой подходящий документ. Например, когда перевод на 1,5 миллиона рублей связан с покупкой авто, можно отправить договор купли-продажи. Подождать окончания проверки. Обычно банк анализирует операцию и проверяет документы за 1–3 рабочих дня. Но в сложных случаях этот срок может длиться до 30 дней. Подать жалобу в Банк России или прокуратуру. Так имеет смысл поступать, если вы уже передали банку все возможные документы и всё разъяснили, но он всё равно необоснованно замораживает деньги. Жалобу в Банк России можно направить здесь, а в прокуратуру — здесь.

Что делать, чтобы избежать заморозки переводов

Не делать резких изменений в финансовом поведении. Если вы планируете крупный перевод, то лучше заранее предупредите банк.

Разбить крупное денежное отправление на несколько частей, но не слишком мелко, иначе это тоже может показаться подозрительным.

Не допускать, чтобы операции по вашему счёту показались банку подозрительными. Например, не давайте карту третьим лицам, чьё финансовое поведение вы не можете предсказать.

Хранить документы на крупные суммы. Собирайте чеки, справки, договоры и выписки, если вы получили существенные суммы, например от продажи машины или квартиры.

Коротко

Банк может заблокировать перевод, если посчитает его подозрительным. Это связано с требованиями закона и системами безопасности.

Чаще всего такая заморозка длится не более 5 дней и проблема решается простым подтверждением личности клиента и проверкой документов по операции.

Если банк задерживает деньги без объяснений или надолго, то можно пожаловаться в Центробанк или правоохранительные органы.

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