Как оплачивать штрафы, налоги и ЖКХ: основные способы онлайн

Существует множество сервисов, которые позволяют оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), налоги и штрафы без посещения профильных организаций и банков. В этой статье мы рассмотрим основные способы оплаты этих счетов онлайн.

© «Рамблер»

Как оплачивать жилищно-коммунальные услуги

Собственники жилья каждый месяц получают квитанции на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в виде единых платёжных документов (ЕПД) или отдельных квитанций от поставщиков услуг ЖКХ. В квитанции указываются данные плательщика, платёжные реквизиты поставщика услуг, а также расчёт по сумме платежа.

© Квитанция ЖКУ

Рассмотрим способы оплаты таких квитанций через Госуслуги, сайт ГИС ЖКХ и в приложении банка.

Через Госуслуги

Сейчас напрямую через сервис «Госуслуги» оплатить ЖКУ нельзя. Для этого нужно скачать отдельное приложение «Госуслуги Дом». Оно работает только с многоквартирными домами. Если у вас частный дом, придётся воспользоваться другими способами.

Чтобы оплатить ЖКУ через «Госуслуги Дом», необходимо:

Скачать в App Store, Google Play, AppGallery или RuStore. Подтвердить свою учётную запись через Госуслуги. Указать адрес своего жилья. Подтвердить собственность недвижимости, прикрепив выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Её можно получить на Госуслугах. Нажать «Счета» в нижнем меню. Выбрать счёт, который хотите оплатить. При оплате по счетам комиссия не взимается. Проверить сумму задолженности и оплатить её с помощью банковской карты.

© Приложение «Госуслуги Дом»

Через сайт ГИС ЖКХ

Ещё один способ оплаты — через сайт государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Может взиматься комиссия банка. Размер комиссии в зависимости от банка может различаться. Чтобы оплатить, необходимо:

Войти в свой личный кабинет через портал «Госуслуги». Нажать кнопку «Оплатить ЖКУ по любому лицевому счёту». Заполнить данные и расчётный счёт поставщика услуг, номер лицевого счёта плательщика, период оплаты и начисленную сумму. Нажать кнопку «Далее», подтвердить параметры платежа и нажать кнопку «Оплатить». Ввести адрес электронной почты для получения чека и выбрать использование банковской карты. Заполнить данные своей карты. Нажать «ОК» и оплатить.

© dom.gosuslugi.ru

Через приложение банка

Самый простой способ — оплата через QR-код, который есть в каждой квитанции ЖКУ. При такой оплате комиссия, как правило, не взимается. Данный способ самый быстрый и выгодный.

Для оплаты ЖКХ по QR-коду откройте приложение банка и найдите кнопку оплаты по QR, наведите камеру на платёжный документ. Например, в приложении «Сбербанк Онлайн» кнопка оплаты по QR находится на главном экране в верхнем левом углу.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

Если не работает оплата по QR-коду, можно оплатить счёт за ЖКУ по реквизитам. Для этого перейдите в раздел «Платежи», выберите «Оплата по реквизитам» и заполните реквизиты поставщика коммунальных услуг и сумму платежа. Реквизиты поставщика указаны в квитанции об оплате.

© Приложение «Сбербанк Онлайн»

Помимо вышеописанных способов, вы можете оплатить ЖКХ через сайты управляющих компаний, а если вы живёте в Москве, то через сайт mos.ru.

Как оплачивать налоги

С 10 сентября Федеральная налоговая служба (ФНС) каждый год начинает рассылать налоговые уведомления, в которых информирует о необходимости уплаты налога. В соответствии со ст. 409 Налогового кодекса РФ, налог подлежит к уплате не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В этом году 1 декабря — выходной день, поэтому вы должны уплатить налог за 2023 год до 2 декабря.

В налоговом уведомлении указаны сумма и срок уплаты налога, объект налогообложения, налоговая база и реквизиты для перечисления налога единым налоговым платежом (ЕНП).

Рассмотрим подробнее способы уплаты налогов через Госуслуги и личный кабинет ФНС.

Через Госуслуги

Чтобы уплатить налог через Госуслуги, необходимо:

Войти в свой личный кабинет. Выбрать «Платежи». Если налог не отображается во вкладке «К оплате», то нажать «Оплата по квитанции». Указать номер УИН. Он состоит из 20–25 цифр. Его можно найти в налоговом уведомлении или квитанции об оплате. Выбрать из списка начисление и оплатить его. При оплате может взиматься комиссия банка.

© gosuslugi.ru

Через личный кабинет ФНС

Самый удобный способ уплаты налогов — через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Чтобы уплатить налог через личный кабинет, необходимо:

Войти на сайт ФНС. Войти в свой личный кабинет с помощью учётной записи на Госуслугах или другим способом. Проверить начисления налогов. Они отображаются на главной странице личного кабинета. Если на главной странице ничего нет, перейти в раздел «Налоги» и выбрать нужный. Нажать «Оплатить» и произвести оплату любым удобным способом.

© www.nalog.gov.ru

Как оплачивать штрафы

Оплачивать штрафы можно на сайте организации, от которой пришёл штраф. Штрафы от ГИБДД приходят в виде постановлений об административном нарушении на почту и в личный кабинет Госуслуг. Если уведомлений нет, то можно запросить проверку на сайте Госавтоинспекции. Сервис выдаст список найденных неоплаченных штрафов, после чего сайт предложит выбрать удобный способ оплаты.

Рассмотрим также, как оплатить штрафы:

Через Госуслуги

В данном случае алгоритм действий тот же, что и с налогами:

1. Войти в свой личный кабинет.

2. Выбрать «Платежи». Если штраф не отображается во вкладке «К оплате», то нажать «Оплата по квитанции».

5. Указать номер УИН. Его можно найти в постановлении об административном правонарушении в графе «Номер постановления ГИБДД» или уведомлении о получении штрафа на Госуслугах.

6. Выбрать из списка начисление и оплатить его. При оплате может взиматься комиссия банка.

© gosuslugi.ru

Через приложение банка

Если постановление пришло вам на почту в виде квитанции, вы можете уплатить штраф по указанным в ней реквизитам через приложение вашего банка. Это можно сделать по аналогии с оплатой ЖКХ по реквизитам, которая описывается в начале статьи.

Коротко