Что такое Система быстрых платежей (СБП), и как она работает

В 2018 году Банк России совместно с Национальной платёжной системой разработал сервис для денежных переводов — Систему быстрых платежей (СБП). В этой статье объясним, что такое Система быстрых платежей, для чего она нужна и как ею пользоваться.

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Что такое СБП

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Система быстрых платежей — это сервис, который позволяет мгновенно переводить деньги между банковскими счетами по номеру телефона. Через СБП можно оплачивать товары и услуги, совершать покупки в офлайн- и онлайн-магазинах, расплачиваться в кафе и ресторанах.

По данным Банка России, во втором квартале 2024 года через СБП проведено 3,3 млрд операций на 16,4 трлн рублей — в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Переводами в СБП воспользовались 6 из 10 россиян, оплатой товаров и услуг — 4 из 10. В среднем один клиент за квартал совершил 24 перевода и оплатил 14 покупок.

Темпы роста объёмов и количества операций по СПБ.

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СБП разработана, чтобы сделать банковские переводы внутри страны максимально простыми, быстрыми и дешёвыми. Физическим лицам и бизнесу СБП позволяет переводить деньги онлайн круглосуточно без праздников и выходных, а также экономить на комиссиях.

Лимиты и комиссии СБП

Комиссии для граждан и бизнеса отличаются. Рассмотрим сначала комиссии для первой категории.

Комиссия при переводе между физлицами составляет:

до 100 тыс. рублей в календарный месяц — бесплатно ;

; свыше 100 тыс. рублей в календарный месяц — 0,5% суммы, превышающей лимит перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод.

При переводе средств между своими счетами, открытыми в разных банках:

до 30 млн рублей в совокупности по всем счетам — бесплатно ;

; свыше 30 млн рублей в календарный месяц — 0,5% суммы, превышающей лимит перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод.

При оплате товаров и услуг комиссия с физлиц не берётся и даже не тратится лимит на переводы.

Максимальная сумма одного перевода через СБП — до 1 млн рублей, за исключением переводов на свои счета в разных банках. Во втором случае лимит — 30 млн рублей.

Банки могут устанавливать собственные ограничения на суточные и ежемесячные переводы. Например, в ВТБ каждый месяц можно переводить до 10 млн рублей, а в Т-Банке нельзя делать более 30 переводов в сутки.

Комиссии для бизнеса зависят от вида деятельности. Компания платит банку:

0,2% — если она предоставляет жилищно-коммунальные услуги;

— если она предоставляет жилищно-коммунальные услуги; 0,4% — если продает потребительские товары, товары повседневного спроса, лекарства, товары медицинского назначения или БАДы. Та же ставка предусмотрена для медицинских и образовательных учреждений, страховых, телекоммуникационных, транспортных, управляющих компаний, ПИФов, инвестиционных и пенсионных фондов, а также для благотворительных организаций и самозанятых;

— если продает потребительские товары, товары повседневного спроса, лекарства, товары медицинского назначения или БАДы. Та же ставка предусмотрена для медицинских и образовательных учреждений, страховых, телекоммуникационных, транспортных, управляющих компаний, ПИФов, инвестиционных и пенсионных фондов, а также для благотворительных организаций и самозанятых; 0,7% — если она не подпадает под первые две категории. Чтобы принимать платежи в СБП, компании не требуется терминал или другое оборудование. Достаточно получить и распечатать QR-код.

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Плюсы и минусы СБП

Система быстрых платежей имеет как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим сначала преимущества:

Мгновенные переводы. Если обычный банковский перевод может идти до нескольких дней, то по СБП переводы осуществляются мгновенно. Сервис работает 24/7 без праздников и выходных.

Безопасность. Чтобы получить деньги, не нужно сообщать номер карты или счёта. Достаточно сказать номер телефона, который привязан к вашему счёту.

Экономия на комиссиях. Комиссии за обычные банковские переводы составляют 1–2%.

Выгоднее, чем эквайринг. Для бизнеса СБП также часто выгоднее, чем банковский эквайринг (услуга, которая позволяет компаниям принимать безналичную оплату).

Конкурент Google Pay. У СБП есть приложение СБПэй, которое стало аналогом переставших работать в России Apple Pay и Google Pay. Приложение позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона, а также другими способами: QR-код, кнопка на сайте или просто платёжная ссылка.

Помимо преимуществ, СБП имеет и недостатки:

Сложность возврата при неверном переводе. Если человек указал неверный номер телефона, то деньги будут переведены другому получателю. Поскольку переводы в СБП осуществляются мгновенно, отменить такой перевод невозможно. Деньги можно будет вернуть только при согласии владельца счёта, на который по ошибке был сделан перевод.

Сложность подключения. По СБП можно сделать перевод только тому пользователю, который подключён к этому сервису. Некоторые банки подключают своих клиентов автоматически, в других — нужно подключать сервис самостоятельно.

На данный момент участниками СБП являются 220 банков из 317, действующих в России. Все крупнейшие банки дают доступ к данному сервису. Уточнить полный список банков-участников СБП можно на сайте сервиса.

Доступность личной информации. Через СБП можно узнать имя и первую букву фамилии человека, а также в каких банках у него есть счета. Этой информацией могут воспользоваться мошенники.

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Примеры подключения СБП

Т-Банк подключает своих клиентов к СБП автоматически. Достаточно выбрать «Перевод по телефону», и банк самостоятельно осуществит перевод через СБП.

В ВТБ, чтобы пользоваться СБП, эту функцию нужно сперва подключить. Порядок подключения в мобильном приложении следующий:

Войдите в приложение «ВТБ Онлайн». Перейдите в раздел «Услуги». Выберите «Получение переводов на ВТБ». В меню «Сервисы» выберите «Получение переводов на ВТБ». Включите опцию «Переводы по номеру телефона».

Готово. Теперь вам доступны переводы по Системе быстрых платежей.

Как осуществлять переводы по СБП

Чтобы осуществить перевод по СБП, необходимо, чтобы и получатель, и отправитель были подключены к сервису. Порядок в каждом банке может отличаться, но общий алгоритм выглядит так:

Откройте приложение банка и выберите функцию перевода через СБП. Укажите номер телефона получателя. Если переводите между своими счетами, введите свой номер. Выберите банк, в который нужно перевести деньги. Введите сумму перевода. Проверьте данные, ознакомьтесь с информацией о комиссии и подтвердите перевод.

Коротко

Система быстрых платежей — это сервис, который позволяет мгновенно переводить средства между банковскими счетами по номеру телефона.

Переводы по СБП осуществляются мгновенно. Сервис работает 24/7 без праздников и выходных.

Физлица могут переводить до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно, для своих счетов лимит установлен на уровне 30 млн рублей в месяц. За переводы выше лимита комиссия — 0,5%. Для юрлиц комиссии составляют от 0,2 до 0,7%.

По СБП можно сделать перевод только тому пользователю, который подключён к этому сервису. Не все банки подключают своих клиентов автоматически, поэтому нужно знать, как подключиться самостоятельно.