Как ведёт себя рубль в ожидании встречи Путина и Уиткоффа

Курс рубля к началу декабря находится вблизи годовых максимумов. Доллар утром в понедельник стоил 77,5 рубля, евро находился ниже 90 рублей, юань торговался дешевле 11 рублей. Проанализировали, что происходит на валютном рынке, и спросили у аналитиков, каким будет курс рубля на первой неделе декабря.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль по итогам недели 24–28 ноября укрепил позиции относительно мировых валют. Доллар на рынке «Форекс» в пятницу завершил основную сессию торгов на отметке 77,49 рубля. В понедельник утром он начал торги с того же уровня. С начала года доллар потерял к рублю более 31,5%.

Евро за прошедшую неделю также ослаб. Курс валюты вечером в пятницу составил 89,88 рубля. Новую неделю евро начал с той же отметки. По сравнению с первыми числами января курс снизился по отношению к рублю на 23,5%.

Юань завершил торги 28 ноября на уровне 10,95 рубля. Утром в понедельник китайская валюта стоила 10,97 рубля. По сравнению с началом 2025 года курс юаня снизился к рублю на 29,5%.

К 13:45 мск доллар стоил 77,74 рублей, евро — 90,39 рубля, юань — 10,99 рубля.

Официальные курсы Банка России на 1 декабря:

Доллар — 78,23 рубля.

Евро — 90,82 рубля.

Юань — 11,02 рубля.

Почему рубль остаётся сильным

Главным фактором поддержки рубля продолжает выступать позитивная геополитическая повестка, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты. 1 декабря в Москву прибывает спецпосланник президента США Стив Уиткофф для продолжения переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. 2 декабря ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Это следующий шаг после консультаций представителей США и Украины в Майами накануне 30 ноября.

Рынок позитивно реагирует на любые сигналы о движении к урегулированию конфликта, закладывая ожидания снижения санкционных рисков в будущем, пояснил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По его словам, в условиях высокой неопределённости любой конструктивный диалог воспринимается как шанс на улучшение ситуации.

Дополнительную поддержку рублю в конце ноября оказал налоговый период, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Экспортёры традиционно увеличивают продажи валюты в конце месяца для уплаты налогов.

Экспортёрам выгоднее продавать валюту для совершения налоговых платежей, чем брать кредиты под эти выплаты в рублях по высокой ставке. Резкий рост предложения валюты на рынке приводит к локальному укреплению рубля. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Среди фундаментальных факторов поддержки курса рубля остаётся жёсткая денежно-кредитная политика Банка России, добавил Потавин. Регулятор снижает ключевую ставку медленнее, чем ожидал рынок. Шаг в октябре на 0,5 процентных пункта, до 16,5% годовых, был довольно осторожный, считает аналитик.

Эксперты предполагают, что на следующем заседании ЦБ по ставке 19 декабря может произойти как новое снижение, так и пауза в этом цикле.

В позитивном сценарии к концу года можно ожидать снижение ключевой ставки до 16% годовых. Это всё ещё очень высоко по историческим меркам. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Каким будет рубль на неделе 1–5 декабря

В отсутствие негативных факторов рубль в начале декабря продолжит удерживать сильные позиции относительно иностранных валют, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. По среднему прогнозу, доллар на неделе с 1 по 5 декабря будет находиться в области 78 рублей, евро — торговаться чуть выше 90 рублей. Курс юаня будет держаться вблизи 11 рублей.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в коридоре 78–79,5 рубля.

Евро составит 90,3–92 рубля.

Юань будет стоить 11–11,3 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар может протестировать на прочность уровень 78 рублей.

Евро будет вблизи 90 рублей.

Юань в области 10,9 рубля.

Прогноз старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева:

Доллар способен опуститься к 70–75 рублям.

Юань будет колебаться в диапазоне 11–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в пределах 78–82 рублей.

Юань составит 11–11,5 рубля.

