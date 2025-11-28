Пенсия под угрозой: назван способ не потерять накопления

Инфляция снижает покупательную способность денег. Если пенсионные накопления не работают или приносят небольшой доход, их реальная стоимость ежегодно уменьшается. Рассмотрим, какие стратегии можно использовать для сохранения стоимости накопительной пенсии и какую из них лучше выбрать.

© gpointstudio/Freepik

У кого есть накопления и как о них узнать

Право на накопительную пенсию имеют люди, работавшие с 2002 по 2013 год. А также те, кто делал пенсионные взносы самостоятельно.

За размещение накопительной пенсии отвечает Социальный фонд (СФР) или негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Узнать её размер и место хранения можно:

На Госуслугах. Пройдите авторизацию в сервисе, в блоке «Пенсии, пособия» запросите выписку из СФР. В течение дня справка появится в вашем кабинете.

Пройдите авторизацию в сервисе, в блоке «Пенсии, пособия» запросите выписку из СФР. В течение дня справка появится в вашем кабинете. В СФР. Обратитесь в офис соцфонда с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС. Сведения предоставят в день обращения.

Обратитесь в офис соцфонда с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС. Сведения предоставят в день обращения. Через многофункциональный центр (МФЦ). Посетите МФЦ с паспортом и СНИЛС. Справка будет готова в течение 10 дней.

© gosuslugi.ru

Как проверить накопительную пенсию

Стратегии управления накопительной пенсией

Средства накопительной пенсии были заморожены на счетах граждан в 2014 году. Поэтому просто так забрать их нельзя, но можно управлять.

Есть 3 стратегии: оставить деньги в СФР, перевести в НПФ по программе обязательного пенсионного страхования (ОПС) или в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Рассмотрим особенности каждой стратегии.

Деньги в СФР

Если вы не подавали заявление на перечисление накопленных средств в НПФ, они остались в СФР и находятся под управлением госструктуры — ВЭБ.РФ.

Средства накоплений, хранящиеся в СФР, вложены в государственные облигации и другие низкорисковые инструменты — облигации крупнейших российских компаний, депозиты. Таким образом к накоплениям добавляется доход от управления и сумма на счёте постепенно растёт. Ольга Дайнеко эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

По результатам 2024 года доходность инвестирования портфеля СФР составила 8,1%. Этот показатель ниже уровне инфляции в 2024 году (9,52%). Однако по итогам первого полугодия 2025 года ситуация изменилась: при уровне инфляции в 4,2% доходность портфеля СФР составила 18,4%.

Плюсы и минусы хранения средств в СФР назвал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев:

Государственная гарантия. В отличие от НПФ, СФР не может обанкротиться или лишиться лицензии, так как это государственная структура.

В отличие от НПФ, СФР не может обанкротиться или лишиться лицензии, так как это государственная структура. Удобство . Не нужно принимать никаких решений, выбирать компанию, которой можно доверить управление деньгами. Накопления автоматически хранятся в СФР.

. Не нужно принимать никаких решений, выбирать компанию, которой можно доверить управление деньгами. Накопления автоматически хранятся в СФР. Надёжные инвестиционные инструменты. Соцфонд вкладывает деньги в низкорисковые активы.

Недостатки:

Ограниченные возможности воспользоваться накоплениями. Право на выплату средств возникает при соблюдении двух условий: достижение мужчиной 60-летия, женщиной — 55-летия, наличие стажа и пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

Право на выплату средств возникает при соблюдении двух условий: достижение мужчиной 60-летия, женщиной — 55-летия, наличие стажа и пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Консервативная инвестиционная стратегия . Инвестиционные инструменты СФР надёжные, но потенциально менее доходные. Поэтому покупательная способность накоплений может снижаться.

. Инвестиционные инструменты СФР надёжные, но потенциально менее доходные. Поэтому покупательная способность накоплений может снижаться. Отсутствие пополнения. Пополнения счетов приостановлены, что снижает потенциальную доходность пенсионных накоплений.

Деньги в НПФ по ОПС

Если вы перевели свои накопления в НПФ, ситуация аналогична предыдущей: накопления растут за счёт инвестдохода, поясняет Дайнеко. Однако НПФ имеют более широкие возможности для инвестирования, поэтому потенциальная доходность сбережений — выше.

По итогам 2024 года инвестиционная стратегия НПФ позволила получить средний доход по накоплениям в размере 9%, что выше, чем у СФР, но ниже показателя инфляции (9,52%).

Средневзвешенная доходность от инвестиций ПФР за первое полугодие 2025 составила 13%. Этот показатель превысил инфляцию (4,2%), но оказался ниже, чем у СФР.

Плюсы стратегии:

Сбережения застрахованы. Если НПФ потеряет лицензию или обанкротится, накопительная пенсия не сгорит, возврат взносов гарантирован государством.

Если НПФ потеряет лицензию или обанкротится, накопительная пенсия не сгорит, возврат взносов гарантирован государством. Потенциально более высокая доходность, чем у СФР. НПФ активно управляет средствами, которые инвестируют в разные инструменты, в том числе акции.

Минусы:

Ограниченные возможности воспользоваться накоплениями и отсутствие пополнения . Действуют такие же ограничения, как и для СФР.

. Действуют такие же ограничения, как и для СФР. Риск потери инвестдохода . Под страхование подпадают только взносы — при банкротстве НПФ инвестдоход не возвращается.

. Под страхование подпадают только взносы — при банкротстве НПФ инвестдоход не возвращается. Необходимость выбора компании. Доходность НПФ зависит от их инвестиционной стратегии. При выборе компании нужно анализировать показатели деятельности.

Деньги в НПФ по ПДС

Согласно данным опроса и анализа работы 14 НПФ, проведённого «РБК Инвестиции», диапазон доходности ПДС в 2024 году составил от 15 до 39% годовых. Это значительно выше инфляции в 9,52%.

По итогам первого полугодия 2025 года доходность ПДС составляла от 17,12 до 26,7% годовых, что также выше уровня инфляции.

Кроме того, перевод накоплений в ПДС даёт больше возможностей, говорит Дайнеко. Программа позволяет не только получить инвестиционный доход, но и воспользоваться другими льготами.

Если не просто перевести в ПДС пенсионные накопления, но и пополнять счёт личными взносами, выгода будет больше. Тогда участнику станут доступны софинансирование и налоговые льготы, которые обеспечат дополнительную доходность и позволят значительно увеличить реальную стоимость ваших сбережений. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Плюсы:

Возможность получить накопления раньше. Доступ к ним открывается не только при достижении установленного возраста, но и по истечении 15 лет участия в программе или возникновении сложных жизненных ситуаций (болезнь, гибель кормильца).

Доступ к ним открывается не только при достижении установленного возраста, но и по истечении 15 лет участия в программе или возникновении сложных жизненных ситуаций (болезнь, гибель кормильца). Возможность увеличивать накопления. Помимо перевода в ПДС пенсионных накоплений, вы можете самостоятельно переводить в программу средства и получать софинансирование от государства.

Помимо перевода в ПДС пенсионных накоплений, вы можете самостоятельно переводить в программу средства и получать софинансирование от государства. Страхование средств. Деньги в ПДС застрахованы в пределах до 2,8 миллиона рублей. Страхуется не только сумма накопительной части, но и инвестдоход, добровольные взносы и сумма госфинансирования.

Минусы:

Если в составе накопительной пенсии размещены средства материнского капитала, на счёт ПДС перевести их нельзя . Маткапитал вернётся в СФР, владельцы смогут воспользоваться средствами согласно установленным правилам.

. Маткапитал вернётся в СФР, владельцы смогут воспользоваться средствами согласно установленным правилам. Инвестдоход зависит от инвестиционной стратегии НПФ. Доходность у НПФ будет разная, но все обязаны обеспечить безубыточность вложений.

Как работает программа долгосрочных сбережений

Какую стратегию выбрать

Выбор личной стратегии зависит от: возраста участника, целей, требований к доходности, говорит Дайнеко.

Первый сценарий — хранение средств в СФР — подходит осторожным людям предпенсионного возраста, которые не хотят погружаться в тему управления накоплениями, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Сценарий перевода в НПФ по ОПС позволяет получить повышенную доходность и защитить деньги от инфляции. Но нужно выбирать надёжный НПФ с долгой историей работы, предупреждает Абелев.

Перевод накоплений в ПДС может быть оправдан, если вы имеете возможность копить вдолгую, говорит Дайнеко.

Главное

Пенсионные накопления можно хранить в СФР или перевести их в НПФ — по обязательному пенсионному страхованию или по программе долгосрочных сбережений.

По итогам 2024 года доходность ПДС существенно превысила уровень инфляции, в других сценариях в прошлом году показатель был ниже роста цен.

В первом полугодии 2025 года все стратегии позволили получить доходность выше инфляции, но максимум — принесли накопления, хранившиеся в ПДС.

При выборе стратегии управления накопленными средствами необходимо отталкиваться от ваших целей.

Перевод средств накопительной пенсии в ПДС: ваши инвестиции без вложений и усилий