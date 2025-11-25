Кому положена льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

Налоговая льгота за длительное владение активами — один из самых выгодных инструментов для инвесторов. Она позволяет частично или полностью освободить от подоходного налога прибыль от продажи бумаг, которыми инвестор владел три года и более. Разбираемся, какие активы подходят под льготу, как посчитать сумму вычета и как его оформить.

На что распространяется налоговая льгота

Льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) — это инвестиционный вычет, позволяющий инвестору не платить подоходный налог (НДФЛ) с прибыли от продажи ценных бумаг, если он владел ими три года или дольше. ЛДВ применяется не к доходу, а к прибыли — разнице между ценами приобретения и продажи.

На какие бумаги распространяется льгота:

российские акции;

российские облигации;

бумаги членов ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана);

российские биржевые и открытые ПИФы.

На что льгота не распространяется:

на иностранные акции и ETF не из ЕАЭС;

на купонные и дивидендные выплаты, так как это доход, а не прибыль;

на прибыль от сделок с валютой и драгметаллами, фьючерсами, опционами и другими производными инструментами вне зависимости от страны их происхождения.

Когда можно воспользоваться льготой

Инвестор может воспользоваться льготой, если он:

налоговый резидент России;

держит бумаги на брокерском счёте;

купил активы после 1 января 2014 года;

непрерывно владеет бумагами не менее трёх лет.

Воспользоваться льготой не удастся, если ценные бумаги куплены на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — даже если потом их перевели на обычный брокерский счёт. Для индивидуальных счетов существуют отдельные налоговые льготы.

Как размер льготы зависит от периода владения

Льгота предоставляется в размере 3 миллионов рублей за каждый год. То есть вы можете получить:

9 миллионов рублей вычета, если держите активы 3 года;

12 миллионов, если 4 года;

15 миллионов, если 5 лет и так далее.

Как рассчитывается срок владения

Срок считается с даты поступления бумаги на депозитарный счёт, а не с момента покупки в торговом приложении. Иногда это две разные даты — важно следить за этим.

Если бумаги одной компании покупались в разное время, в их отношении действует принцип FIFO (от англ. first in — first out, то есть «первым вошёл» — «первым вышел»). Согласно ему первыми «продаются» бумаги из самых ранних покупок.

Пример. Допустим, вы приобрели акцию нефтяной компании в 2021 году, а затем купили ещё одну в 2023 году.

При последующей продаже одной акции для целей налогообложения будет считаться, что вы реализовали бумагу, поступившую первой на ваш счёт, то есть купленную в 2021 году. Если вы решите продать и вторую бумагу, то срок владения будет исчисляться уже с 2023 года.

Передача бумаг в заём, репо, перевод их между собственными счетами или разными брокерами срок владения не обнуляет. Но если у вас несколько брокеров, ЛДВ в пределах одного года суммируется по всем счетам, главное — не превысить лимит.

А вот при наследовании или дарении бумаг срок владения начинается с нуля — срок рассчитывается от момента попадания активов на ваш баланс.

При наличии нескольких счетов у одного брокера важно следить за тем, чтобы те же самые активы, по которым вы планируете получить вычет, не продавались раньше срока с других счетов. В таком случае льгота аннулируется, так как право на неё определяется по всем счетам в совокупности.

Пример. Вы открыли два счёта у одного брокера и купили на оба из них акции компании А. Спустя два года вы продали эти акции с одного из счетов, а ещё через год попытались получить ЛДВ по второму счёту, на котором эти акции сохранились. В таком случае вы получите отказ.

Как получить налоговую льготу

Есть два варианта оформления вычета: через брокера, который в данном случае будет вашим налоговым агентом, и напрямую через налоговую службу.

Оформить через брокера

Некоторые брокеры рассчитывают размер вычета самостоятельно и предоставляют льготу автоматически. В таком случае с вас сразу удержат меньше налогов. Вам нужно будет только проверить, правильно ли брокер посчитал сумму ЛДВ. Для этого можно запросить у него справку о доходах. В ней должен быть указан код 618.

Сформируйте в своём личном кабинете отчёт по брокерскому счёту, в котором есть история сделок и сумма всех комиссий, включая удержания брокера, биржи и депозитария. Если что-то не так, инвестор может подать обращение в службу поддержки. По результатам обращения брокер обязан произвести корректировку расчётов. Лидмила Хапугина руководитель направления финансово-экономических экспертиз «АльфаПро»

Некоторые компании по умолчанию списывают налог полностью, а вычет рассчитывают, только если подать заявление в свободной форме или по образцу компании. Если брокеров у вас несколько, заявление нужно направить каждому из них.

Получение вычета через брокера — быстрый и удобный способ, но таким образом можно оформить льготу только в текущем году.

Обратиться в налоговую

Если брокер удержал налог, неверно подсчитал размер льготы или вы хотите получить вычет не за этот год, то вам нужно обратиться в налоговую службу. Таким способом можно получить вычет за три предыдущих года до подачи декларации.

В налоговую нужно обращаться и клиентам зарубежных брокеров, которые работают с активами эмитентов из ЕАЭС, — они не предоставляют ЛДВ самостоятельно.

Необходимые документы:

декларация 3-НДФЛ;

брокерский отчёт за весь период владения бумагами;

налоговый регистр или детализированный расчёт налога от брокера, собственноручный расчёт финансового результата;

справка 2-НДФЛ от брокера.

На проверку декларации уходит до 3 месяцев. Если всё в порядке, возврат налога после этого произведут в течение 30 дней.

Если инвестор использует несколько счетов у разных брокеров, ему придётся следить, не превысили ли они допустимый размер вычета. Если превысили, нужно рассчитать и доплатить налог. Чтобы не допустить задолженности, в таком случае удобнее оформить льготу через налоговую. Если счёт открыт у одного брокера, удобнее получать вычет у него без траты времени на сбор документов. Лидмила Хапугина руководитель направления финансово-экономических экспертиз «АльфаПро»

Главное

Если вы держите активы на брокерском счёте более трёх лет, то можете уменьшить прибыль на сумму до 3 миллионов рублей за каждый год владения. С этого года ЛДВ распространяется только на активы, обращающиеся на российских биржах, а также на бумаги стран ЕАЭС. Льгота не применяется к прочим иностранным активам, а также к ИИС.

Получить льготу можно двумя способами: через российского брокера (обычно автоматически, но иногда нужно заявление) или через ФНС, подав декларацию и подтверждающие документы. Первым способом можно оформить ЛДВ за текущий год, вторым — за три предшествующих года.

