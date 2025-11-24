Что будет в декабре: как рубль отреагирует на переговоры по Украине

Курс рубля в конце ноября резко укрепился к основным мировым валютам. Доллар торгуется ниже 79 рублей, евро держится вблизи 91 рубля. Узнали у аналитиков причины роста рубля и спросили, каким будет курс национальной валюты к началу зимы.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Большую часть прошлой недели (с 17 по 21 ноября) курс рубля к мировым валютам на рынке «Форекс» оставался стабильным. Однако в пятницу динамика изменилась: рубль начал стремительно укрепляться. Доллар в моменте опускался ниже 77 рублей впервые с мая. На закрытии основной сессии торгов валюта стоила 79,1 рубля. Евро завершил прошлую неделю на отметке 91,06 рубля. Юань ослаб до 11,13 рубля.

В понедельник курс рубля остаётся крепким. К 13:40 мск доллар стоил 78,74 рубля (–0,47%), евро — 90,88 рубля (–0,19%), юань — 11,08 рубля (–0,44%).

Официальные курсы Банка России на 24 ноября:

Доллар — 79,02 рубля.

Евро — 90,56 рубля.

Юань — 11,06 рубля.

Почему рубль резко вырос

Укрепление курса рубля связано с ростом надежд на урегулирование российско-украинского конфликта на фоне позитивного новостного фона, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. В выходные прошла встреча делегаций США и Украины в Женеве, результатом которой стали «доработанные рамки мирного урегулирования». Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова к мирным переговорам.

Но эффект от этих новостей продлится недолго, предупреждает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Дополнительную поддержку рублю оказывают операции Банка России, обратил внимание директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков. Регулятор ежедневно продает китайские юани на 9 миллиардов рублей в рамках бюджетного правила.

Ещё одним позитивным фактором для курса рубля выступает приближение налогового периода, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Экспортёры активизируют продажи валютной выручки для уплаты платежей в бюджет. Срок налоговых выплат в этом месяце истекает 28 ноября.

Важным фактором поддержки Силаев считает жёсткую денежно-кредитную политику Банка России. Потому что высокие процентные ставки поддерживают привлекательность рублёвых активов для сбережений, пояснил эксперт.

В то же время рост рубля сдерживает падение мировых цен на нефть. Стоимость январских фьючерсов Brent на бирже Ice опустилась к 61–62 долларам за баррель. Котировки реагируют на рост вероятности возвращения российского сырья на мировой рынок в случае урегулирования конфликта, пояснили «Рамблеру» эксперты.

Каким будет рубль в конце осени

При сохранении позитивных настроений от геополитики и в условиях налогового периода доллар до конца ноября может оставаться в диапазоне 78–82 рублей, евро — в области 91–92 рублей, юань — в пределах 11,0–11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар может находиться в интервале 78–80,5 рубля.

Евро будет 90,5–93 рубля.

Юань составит 11–11,3 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар может превысить 80 рублей.

Евро — вблизи 92 рублей.

Юань останется выше уровня 11 рублей.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар около 78 рублей.

Евро может протестировать на прочность отметку 90 рублей.

Юань способен опуститься до 10,9 рубля.

Прогноз старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева:

Доллар в диапазоне 78–82 рублей.

Юань в области 11–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в пределах 78–82 рублей.

Юань составит 11–11,5 рубля.

