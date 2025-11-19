Эксперты объяснили, почему биткоин рухнул почти на 30%

Стоимость биткоина на криптовалютной бирже Binance в начале недели в моменте опускалась ниже 90 тысяч долларов. Такое произошло впервые с минувшего апреля. При этом только в начале октября цена биткоина обновила исторический рекорд, достигнув 126 199 долларов. Всего за полтора месяца криптовалюта подешевела на 28,7%. Мы спросили у аналитиков, чем вызвано столь резкое падение самой популярной криптовалюты и куда перекладывают деньги инвесторы.

Что стоит за обвалом биткоина

Настроения на рынке криптовалют стали ухудшаться, когда у инвесторов появились сомнения в готовности Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить процентную ставку на заседании 10 декабря, сказали «Рамблеру» опрошенные эксперты. В конце октября глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что сценарий смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в декабре «не гарантирован».

В начале текущей недели рынки оценивали вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базовых пунктов в 43%. Месяц назад оценка была заметно выше — 80%.

Жёсткость монетарной политики ФРС поддерживает курс доллара, укрепление которого снижает привлекательность рисковых активов, включая акции и криптовалюты, пояснил старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев. В результате наблюдается падение американских фондовых индексов и биткоина:

С начала ноября индекс широкого рынка США S&P 500 упал на 3,3% .

. Промышленный индикатор Dow Jones опустился на 3,1% .

. Бенчмарк для технологического сектора Nasdaq 100 потерял 5,2% .

. Стоимость биткоина за этот период упала на 16,7%.

Ещё одна причина обвала на криптовалютном рынке — переоценка крупнейших технологических компаний, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Традиционно считается, что биткоин служит опережающим индикатором акций американского технологического сектора. В начале этой недели сообщалось, что ряд крупных инвесторов избавились от своих позиций в акциях Nvidia. Ранее в ноябре из отчётности Softbank стало известно, что инвестхолдинг продал свою долю в Nvidia за 5,8 миллиарда долларов.

Распродажа акций Nvidia обострила опасения в отношении перекупленности Уолл-стрит из-за акций, связанных с бумом ИИ-компаний. Это стало ещё одним негативным фактором для всех ключевых рисковых биржевых активов. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Куда перетекают деньги

Американские спотовые биткоин-ETF — биржевые фонды, которые напрямую отслеживают цену биткоина, — фиксируют рекордный совокупный чистый отток средств из криптовалюты. Только за прошлую неделю (с 10 по 14 ноября) из биткоин-ETF ушло более 1,11 миллиарда долларов.

Это уже третья неделя подряд с чистым оттоком, сказал «Рамблеру» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Общий объём оттока за последние три недели превысил 3,1 миллиарда долларов. По мнению Антонова, инвесторы фиксируют прибыль в ожидании более ясных сигналов.

В условиях высокой неопределённости из-за ухудшения прогнозов по экономике США на рынке наблюдается общее снижение аппетита к риску, отметил Никита Зуборев. По его словам, инвесторы не стремятся перекладывать деньги из биткоина в другие рисковые активы. Они предпочитают переводить капитал в наличные или вкладывать его в облигации.

В случаях продолжительного падения курса биткоина часть капитала перетекает в традиционные защитные активы, согласен Потавин.

Это могут быть:

золото и другие драгоценные металлы;

гособлигации, особенно США и Германии;

доллар США и швейцарский франк.

Чего ждать от курса биткоина в ближайшее время

Пока текущий спад стоимости биткоина можно считать здоровой коррекцией после стремительного роста, считает Владислав Антонов. Только в начале октября стоимость криптовалюты установила исторический рекорд, превысив 126 тысяч долларов.

Цена биткоина в ближайшее время может опуститься в область 87,7 тысячи долларов, прогнозирует Антонов. Он также не исключает возможность более глубокой коррекции к уровню 77,5 тысячи долларов.

Вероятной целью снижения стоимости биткоина трейдеры считают район 80–85 тысячи долларов, отметил Потавин. По мнению аналитика, при падении до этих уровней криптовалюта может быть вновь интересна к покупке со спекулятивными целями.

Главное

Основная причина падения стоимости биткоина — сдвиг в ожиданиях относительно темпов снижения процентной ставки ФРС. Регулятор может задержаться с решением о смягчении монетарной политики дольше, чем ранее ожидал рынок.

Влияние на стоимость биткоина также оказывает переоценка акций технологических компаний. В этом секторе фиксируется распродажа ценных бумаг. Традиционно считается, что биткоин служит опережающим индикатором акций американского технологического сектора.

В условиях текущей неопределённости на рынке наблюдается общее снижение аппетита к риску. Инвесторы перекладывают сбережения в более надёжные активы: облигации, наличную валюту, драгоценные бумаги.

В ближайшее время цена биткоина может опуститься до 77,5–80 тысяч долларов.

