Россиян предупредили о росте цен на жильё

Рост цен на жильё ускорился — за 12 месяцев квадратный метр в новостройках подорожал на 5,2%, в готовом жилье — на 7,6%. Такая тенденция связана с активизацией спроса: продажи на первичном и вторичном рынках растут 5 месяцев подряд — с июня по октябрь. Такие данные приведены в исследовании Домклик и СберИндекса.

Динамика цен на недвижимость

По сведениям Домклик, медианная стоимость метра в жилье возрастом до 10 лет в октябре составила 163,4 тысячи рублей. Этот сегмент растёт более быстрыми темпами, чем новостройки, — на 8,7% год к году против 5,2%. Стоимость «квадрата» в домах постройки до 1991 года поднялась до 106,1 тысячи рублей.

Таким образом, рост цен на первичном рынке пока что ниже показателей инфляции. А на вторичном — уже его превысил.

Первичный рынок

В октябре средняя цена метра на первичке выросла на 0,6% и достигла 177,9 тысячи рублей. Темп роста повышается второй месяц подряд. Такие выводы сделали специалисты центра финансовой аналитики Сбербанка на основании заключённых ипотечных сделок в Сбере.

Регионы по стоимости строящегося жилья:

Москва — 373,3 тысячи рублей;

Санкт-Петербург — 245,4 тысячи рублей;

Московская область — 195,7 тысячи рублей;

Татарстан — 195,2 тысячи рублей;

Ленинградская область — 182,7 тысячи рублей.

Наиболее низкие цены на недвижимость зафиксированы в Пензенской области (102,4 тысячи рублей), Удмуртии (123,3 тысячи рублей), Воронежской и Самарской областях (123,7 тысячи рублей и 127,5 тысячи рублей соответственно).

В центре финансовой аналитики подсчитали, что цены на первичку растут уже шестой месяц подряд. Наибольший рост зафиксирован в Московской области (+1,7%), Красноярском крае (+1,5%) и Москве (+1,2%).

Однако есть регионы, где зафиксировано падение цен по сравнению с сентябрём: Санкт-Петербург (-0,6%), Свердловская область (-0,4%), Краснодарский край (-0,3%).

Вторичный рынок

По данным аналитиков, средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке составила 118,3 тысячи рублей. Дороже всего жильё обходится в Москве и Санкт-Петербурге: 320 тысяч и 215,3 тысячи рублей соответственно.

По сравнению с сентябрём рост цен на вторичке в октябре ускорился до 0,7% против 0,6%. В Санкт-Петербурге этот показатель составил +1,5%, в Москве — +1,4%, Ленинградской области — +1,3%, Новосибирской области — +1,3%.

В целом же цены на вторичное жильё растут с сентября 2024 года. За 12 месяцев они выросли на 7,6%.

Таким образом, стоимость «квадрата» на вторичке компенсирует отставание, вызванное большим объёмом сделок по льготным программам в 2020–2024 годах. Если ставки по рыночной ипотеке будут снижаться, готовая недвижимость будет создавать конкуренцию первичке.

