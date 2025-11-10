Аналитики спрогнозировали новую волну падения рубля

Рубль стабилизировался после укороченной рабочей недели. Курс доллара на межбанковском рынке находится вблизи 81 рубля, юань торгуется ниже 11,4 рубля. Спросили у аналитиков, какие факторы определяют курс национальной валюты в середине ноября и каким будет рубль на неделе с 10-го по 14-е число.

© Professor25/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

В конце прошлой недели (3–7 ноября) доллар на рынке «Форекс» торговался в районе 81 рубля. Это примерно посередине между октябрьским минимумом по доллару (78,2 рубля) и максимумом (85,2 рубля). Евро в пятницу завершил основную сессию торгов на отметке 93,6 рубля. Курс юаня находится около 11,36 рубля.

В понедельник валютные пары продолжают торговаться вблизи тех же уровней. в 13:40 мск доллар стоил 80,94 рубля, евро — 93,61 рубля, юань — 11,37 рубля.

Официальные курсы Банка России на 10 ноября:

Доллар — 81,23 рубля.

Евро — 93,84 рубля.

Юань — 11,36 рубля.

Почему курс рубля остаётся стабильным

Крепость рубля связана с факторами экспорта и импорта, сказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. По его словам, на рынке по-прежнему сохраняется повышенный объём предложения валюты на фоне дорогого фондирования и временного лага между отгрузкой сырья и оплатой. Кроме того, в условиях текущей высокой ключевой ставки (16,5% годовых) импортёрам невыгодно кредитоваться, что также сокращает спрос на валюту, добавил эксперт.

Тенденция вскоре может измениться. Притоки валюты от экспортёров сократятся, а снижение ставки Банка России может активизировать покупки валюты под импорт. Михаил Зельцер Аналитик «БКС Мир инвестиций»

Поддержку национальной валюте продолжает оказывать жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Позитивным фактором также выступают данные по инфляции, подчеркнул он. Темпы роста потребительских цен постепенно замедляются: недельная инфляция с 28 октября по 5 ноября снизилась до 0,11%, а годовой показатель — до 7,89%.

Сырьевые рынки спокойны, что снижает риск негативного влияния на рубль. Январский фьючерс на нефть сорта Brent в понедельник торгуется около уровня 64 долларов за баррель.

В целом влияние факторов разнонаправленное, но равновесие пока сохраняется, заключил Владислав Силаев.

Каким будет рубль в ближайшее время

Сильных сдвигов в курсах валют в ближайшее время не будет, считают в УК «Альфа-Капитал». Согласно их прогнозу, ослабление рубля может произойти ближе к декабрю на фоне роста импорта и предновогоднего спроса. С такой оценкой согласен и аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, новая волна ослабления курса рубля может прийти в декабре, а в ноябре российская валюта, вероятно, сохранит стабильность.

На ближайшей неделе опрошенные «Рамблером» аналитики ждут, что доллар будет торговаться в узком диапазоне 80–82 рублей. Курс евро, согласно среднему прогнозу, составит 92–94 рубля, юаня — 11,2–11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет в коридоре 80,5–82,5 рубля.

Курс евро составит 93–94,5 рубля.

Юань может торговаться в области 11,2–11,5 рубля.

Прогноз старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева:

Доллар останется в области 80–82 рублей.

Курс евро составит 93–94 рубля.

Юань будет стоить 11,2–11,5 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар будет находиться в диапазоне 80–82 рублей.

Евро будет в области 92–94 рублей.

Курс юаня составит 11,2–11,4 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 80–84 рублей.

Юань будет стоить 11,2–11,7 рубля.

