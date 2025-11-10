Когда стоит продавать акции, а когда нет: главные правила

Индекс Мосбиржи в октябре обновил годовые минимумы, и инвесторы снова запаниковали. Многие, увидев красные цифры в портфеле, продают свои акции по невыгодным ценам и теряют деньги. Чаще всего это происходит на эмоциях, чего можно избежать, если знать, что делать в таких ситуациях. Разбираемся, когда всё-таки нужно продавать ценные бумаги, а когда лучше просто переждать просадку.

Когда стоит продавать акции

Существует несколько универсальных правил, когда можно продавать акции.

1. Когда вы достигли инвестиционной цели

Перед началом инвестирования важно ответить себе на вопрос: «Зачем я инвестирую?» Так вы поставите себе финансовую цель и определите, для чего вы покупаете акции или другие инструменты.

Например, вы решили накопить себе на квартиру и обозначили цель в 15 миллионов рублей. При появлении этой суммы на вашем брокерском счёте можно будет продать все активы и вывести деньги. Если цель ещё не достигнута, то продавать бумаги без крайней необходимости не стоит.

2. Когда изменились фундаментальные причины

Опытные инвесторы перед покупкой той или иной бумаги обосновывают себе причину этого шага. Они выписывают главные инвестиционные тезисы, на основе которых добавляют компанию в свой портфель. Эти тезисы могут быть самыми разными, например:

Компания — лидер в своей отрасли, стабильно наращивает прибыль и выплачивает высокие дивиденды.

Компания производит продукцию, которая пользуется высоким спросом, у неё устойчивая бизнес-модель и низкая долговая нагрузка.

У компании грамотный менеджмент, который эффективно управляет бизнесом и уважает интересы миноритарных акционеров.

Если какой-либо из этих тезисов со временем становится неактуальным, инвестор может задуматься о продаже акций из своего портфеля.

Например, в 2022 году из-за санкций «Газпром» потерял доступ к крупному европейскому рынку. Из-за этого его выручка уже в 2023 году упала на 27%, а чистая прибыль ушла в отрицательную зону. В последующие годы снижение доходов продолжилось, а вместе с ними падали и акции. Бизнес-модель компании была сломана: основные покупатели отказались от продукции «Газпрома», и это оказалось не временной проблемой. В таком случае инвесторы могли бы задуматься над продажей бумаг, потому что фундаментальные факторы изменились.

3. Когда нужно провести ребалансировку портфеля

При создании инвестиционной стратегии нужно определить, какая доля в портфеле будет выделена под каждый вид активов. Например, 60% под акции и 40% под облигации. Если на рынке происходит какое-либо событие и облигации падают в цене, то доля акций может вырасти, и соотношение нарушится. В таком случае будет уместно зафиксировать часть позиций в акциях и на освободившиеся деньги докупить облигаций. Сделав это, вы вернёте доли инструментов к плановым 60/40 и продолжите следовать инвестиционной стратегии.

Тот же принцип работает и при изменении самой стратегии. Например, рыночная конъюнктура изменилась и вы хотите выделить под облигации не 40, а 50% портфеля. Тогда вам нужно продать 10% акций и докупить долговые инструменты.

Когда продавать акции не нужно

Мы разобрали три основные причины, по которым можно продавать ценные бумаги. Теперь разберём ситуации, когда этого лучше не делать.

1. Цена акций упала

Главная ошибка всех новичков заключается в том, что они начинают паниковать, когда цена акции идёт вниз. Многие ошибочно думают, что, если акция падает, значит, они сделали что-то неправильно и надо срочно продавать, пока цена не опустилась ещё ниже. На деле стоимость акций может падать по самым разным причинам, начиная от спекуляций крупных фондов и заканчивая падением всего рынка.

Например, 23 октября вышла новость о том, что США вводят санкции против нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». На этой новости упали акции всего нефтяного сектора, в том числе бумаги «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», хотя эти компании находятся под санкциями с начала 2025 года. То есть вышедшая новость никак не затрагивает бизнес этих двух эмитентов, но их акции всё равно снизились на фоне общего негатива. Такая ситуация не должна служить поводом для продажи бумаг.

Когда акции снижаются, первым делом нужно понять, почему происходит это снижение. Если фундаментальные причины не изменились, продавать бумаги нет смысла. Наоборот, снижение котировок может стать отличной возможностью докупить хорошие акции по низким ценам.

2. Вышла негативная новость, не влияющая на бизнес

В 2025 году рынок в основном падает на негативных геополитических новостях: заявлениях политиков, статьях в иностранных СМИ. Даже обычные фейки толкают цены акций вниз. При этом глобально для бизнеса конкретных компаний от этих новостей ничего не меняется, но многие участники рынка всё равно продают бумаги в надежде купить их позже по более низким ценам.

Такая стратегия может привести к потере денег, если вы не угадаете направление рынка. В любой момент может выйти позитивная новость, которая толкнёт акции вверх, и людям, ранее продавшим их, придётся выкупать бумаги по более высокой цене.

Если вы видите негативную новость, важно сначала оценить, как она влияет на бизнес компании, акции которой есть в вашем портфеле. Если для бизнеса ничего кардинально не меняется, продавать бумаги не стоит.

3. Блогер посоветовал продавать

Ещё одна распространённая ошибка: следовать советам финансовых блогеров и аналитиков. Если какой-то человек, мнение которого вы уважаете, призывает продавать те или иные акции, не нужно слепо следовать его рекомендации. Вначале проверьте информацию и оцените, насколько она соотносится с вашими причинами для покупки.

Например, блогер говорит, что акции нужно продавать, потому что компания не сможет достичь цели по выручке в этом году. Вы возвращаетесь к своим инвестиционным тезисам и видите, что покупали акции, потому что бизнес платит щедрые и стабильные дивиденды. Если дивидендная политика компании не изменилась, вам не стоит продавать эти бумаги, даже несмотря на советы лидера мнений.

Главное

Принимая решение о продаже акций, нужно отталкиваться от собственных инвестиционных целей и причин, по которым вы купили эти бумаги. Закрыть позицию можно, если вы достигли поставленной цели или если изменились фундаментальные показатели компании, ранее повлиявшие на ваше решение о покупке. Также продажа оправданна в рамках ребалансировки портфеля.

Не рекомендуется продавать бумаги по причине снижения цены акций, выхода новостей, не влияющих на бизнес компании. Влияние этих факторов на бумаги может оказаться краткосрочным. Также не стоит слепо доверять советам блогеров и финансовых аналитиков.

