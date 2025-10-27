Что будет с рублём в конце октября

Рубль начал последнюю неделю октября на сильных позициях относительно мировых валют. Доллар утром в понедельник торговался по 79 рублей, евро стоил меньше 92 рублей, юань находился в области 11,1 рубля. Это значительно ниже, чем прогнозировали опрошенные «Рамблером» эксперты в начале месяца. Рассказываем, что происходит на валютном рынке и сможет ли рубль завершить октябрь вблизи текущих уровней.

© Andreus/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

В течение прошлой недели (20–24 октября) динамика курса рубля была относительно стабильной. Днём в пятницу национальная валюта продемонстрировала резкий рост к доллару, евро и юаню. Рынок отреагировал на решение Банка России по ключевой ставке и ужесточение прогноза по её динамике на 2026 год. На момент закрытия основной сессии торгов на «Форексе» 24 октября доллар стоил 79,62 рубля, евро торговался по 92,71 рубля, юань был на уровне 11,19 рубля.

В понедельник динамика сохраняется. К 13:45 мск доллар стоил 79,49 рубля (-0,16%%), евро — 92,54 рубля (-0,18%). Юань торговался по 11,18 рубля (-0,08%).

Позиции рубля на конец октября намного лучше, чем предполагали оценки опрошенных «Рамблером» аналитиков. В начале месяца эксперты прогнозировали укрепление доллара до 85–87 рублей, евро — до 97–100 рублей, юаня — до 11,6–12 рублей.

Официальные курсы Банка России на 27 октября:

Доллар — 80,97 рубля.

Евро — 94,08 рубля.

Юань — 11,3 рубля.

Причины укрепления рубля в конце октября

Главная причина укрепления рубля — повышение прогноза ЦБ по ключевой ставке на следующий год, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. Регулятор изменил прогноз на 2026 год с 12–13% до 13–15% годовых.

Снижение ставки в пятницу на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых эксперты назвали символическим. Фактически Банк России ужесточил среднесрочную траекторию денежно-кредитной политики, отметили они.

Влияние ключевой ставки будет заметно при снижении хотя бы на 1% и более «голубиной» риторике регулятора. Тогда это может дать импульс к ослаблению рубля подобно поведению валюты в преддверии прошлого заседания. Иван Ефанов Аналитик «Цифра брокер»

Дополнительным фактором поддержки рубля в конце месяца традиционно выступает налоговый период. Пик платежей приходится на 27 и 28 октября.

Сможет ли рубль удержать крепкие позиции к началу ноября

Курс рубля в последнюю неделю октября останется вблизи текущих уровней, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. По среднему прогнозу, стоимость доллара составит 80–81 рубль, евро будет торговаться около 93 рублей, юань — в районе 11,3 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова:

Доллар может торговаться в коридоре 77–83 рублей.

Евро останется в области 92–96 рублей.

Юань будет в диапазоне 11,2–11,8 рубля.

Прогноз старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева:

Доллар останется в диапазоне 80–82 рублей.

Евро продолжит торговаться по 93–95 рублей.

Юань будет стоить 11–11,2 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар будет двигаться в диапазоне 80,5–81,5 рубля.

Стоимость евро составит 93,5–95,2 рубля.

Юань будет на уровне 11,3–11,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар способен опуститься ниже 80 рублей.

Евро будет находиться ближе к 93 рублям.

Юань будет торговаться вблизи 11 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в интервале 80–84 рублей.

Стоимость юаня составит 11,2–11,7 рубля.

