Мемные акции: лотерея или реальный способ разбогатеть

Социальные сети диктуют тренды не только в моде и культуре, но и на фондовом рынке. Слышали ли вы про мемные акции? Это бумаги, стоимость которых аномально взлетает без явных причин. Публикации об этом в социальных сетях и на форумах ещё сильнее «раздувают» актив. Рассказываем, откуда появляются акции-мемы, как их распознать и насколько опасно в них инвестировать*.

© Motortion/iStock.com

Какие акции называют мемными

Мемы — это видео, изображения, фразы, которые быстро распространяются в интернете и резко становятся популярными. Мемные акции получили своё название за схожий вирусный характер. Это ценные бумаги, ставшие популярными благодаря активной рекламе и обсуждению среди розничных инвесторов, трейдеров и влиятельных лиц в соцсетях и специализированных форумах.

Про такие акции обычно пишут только хорошее, отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Такой подход далёк от адекватной оценки актива. Профессиональная аналитика предполагает взвешенный подход и обязательно включает анализ рисков, подчеркнула она.

Акцию преподносят как следующую «звёздную» бумагу. Активно взывают к эмоциям: «Успей купить, пока не поздно!» Или преподносят идею как «эксклюзивный» совет «только для своих». Обычно это происходит синхронно на разных площадках. Малых Наталья Малых Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

Как правило, акции-мемы до внезапной популярности представляют собой бумаги небольших эмитентов с относительно низкой ликвидностью и малой капитализацией, сказала Малых. По её словам, котировки таких активов легче всего подвинуть вверх.

Самые первые акции-мемы

Самые известные мемные бумаги — акции американской сети по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop. Именно с них началась история акций-мемов.

К концу 2020 года бизнес оказался в тяжёлом положении: люди стали чаще скачивать игры онлайн, а не покупать в магазинах. Пандемия ускорила снижение продаж. Компания закрывала магазины, акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) торговались преимущественно в красной зоне.

В январе 2021 года хедж-фонды Citadel, Mеlvin Capital, Susquehanna решили заработать на падении бумаг GameStop и открыли короткие позиции. На тот момент акции стоили около 20 долларов за штуку.

Стремление крупных игроков рынка заработать на проблемах GameStop не понравилось интернет-сообществу любителей видеоигр и самой розничной сети. Мелкие трейдеры на форуме договорились и начали массово скупать акции GameStop.

Стоимость бумаг на фоне ажиотажа начала резко расти. Хедж-фонды, которые ставили на понижение, начали терять огромные деньги. Им пришлось покупать акции обратно, чтобы закрыть свои ставки, и это заставляло цену расти ещё сильнее. На пике акции GameStop достигали около 500 долларов за штуку, демонстрируя доходность 2400%.

Впоследствии стоимость бумаг скорректировалась. В 2022 году эмитент провёл сплит акций в соотношении 4:1. На конец октября 2025 года бумаги на бирже торговались вблизи 23 долларов за штуку.

© ru.tradingview.com, цены с учётом сплита в 2022 году

Что такое сплит акций, как и для чего его проводят компании

Три главных признака мемных акций

Взрывная популярность. Резкий скачок количества упоминаний акций компании в социальных сетях и на форумах, появление связанных с бумагой мемов и хештегов. Отсутствие фундаментальной основы для роста. Низкая прибыльность, убытки, высокая задолженность или другие финансовые проблемы эмитента. Компания работает в устаревшей или неперспективной отрасли. Аномальная волатильность цен. В течение короткого периода стоимость актива может взлетать и падать на десятки процентов.

Можно ли извлечь выгоду: мнения экспертов

Все опрошенные «Рамблером» аналитики подчеркнули, что вложения в мемные акции сопряжены с высокими рисками и могут привести к потере капитала.

Мемные активы являются спекулятивными, а не инвестиционными инструментами, подчеркнул аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

Покупать такие бумаги стоит при готовности к полной потере вложенных средств. Инвесторам с низкой толерантностью к риску и недостаточным опытом вовсе не следует вкладываться в акции-мемы. Дмитрий Вишневский Аналитик «Цифра брокер»

На мемных акциях в лучшем случае смогут заработать только те, кто присоединился к ралли в самом начале, считает Наталья Малых. Если об активе уже написали во всех социальных сетях и ведущих биржевых СМИ, скорее всего, ралли близится к завершению, отметила она.

Если инвестор решил рискнуть и вложиться в идею, перед покупкой ему стоит проверить отчёты компании, пресс-релизы и презентации на официальном сайте, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики.

Большая ошибка — вкладывать все сбережения в одну акцию, не проверив эмитента. Особенно если бумага низколиквидная. Не надо покупать то, что не знаешь. Наталья Малых Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

Вишневский назвал ещё три важных правила для снижения риска:

Выставлять строгие лимиты. Диверсифицировать портфель. Отказаться от импульсивных покупок на пике «хайпа».

Главное

Мемные акции получили своё название за схожий вирусный характер распространения с интернет-мемами. Стоимость таких бумаг быстро взлетает на фоне ажиотажного спроса, вызванного иррациональным энтузиазмом. Хайп создают блогеры и инвесторы на форумах и в социальных сетях.

Обычно мемными акциями становятся бумаги некрупных компаний с низкой ликвидностью и повышенной волатильностью. Их проще всего «раскачать» усилиями мелких трейдеров.

Три ключевых признака мемных акций: взрывная популярность, отсутствие фундаментальной основы для роста и аномальная волатильность цен.

Аналитики предупреждают о высоких рисках вложений в акции-мемы. Среднестатистический инвестор с большой долей вероятности потеряет капитал.

«Быки»‎ и «медведи» ‎на бирже: признаки трендов и торговые стратегии

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.