Аналитики объяснили, почему российский рынок снова рухнул

Главный индикатор российского фондового рынка индекс Мосбиржи на торгах в четверг упал более чем на 3% и в моменте опускался до 2546,26 пункта. Активнее всего снижались акции крупнейших нефтегазовых компаний. Они торгуются в красной зоне после введения новых санкций США. Проанализировали, что происходит на рынке, и спросили у аналитиков, когда индекс Мосбиржи сможет перейти к восстановлению.

© MicroStockHub/iStock.com

Второй обвал за две недели

Индекс Мосбиржи рухнул уже второй раз за последние две недели. В прошлую среду, 15 октября, индикатор в моменте опускался до 2521,87 пункта. Однако уже на следующий день индекс отыграл падение после телефонного разговора президентов России и США. Во время него лидеры договорились об очной встрече. Новость оказалась позитивной, поэтому к закрытию торгов в пятницу, 17 октября, индекс Мосбиржи преодолел отметку 2700 пунктов и закрылся на 2720,63 пункта.

В понедельник индикатор продолжил положительную динамику и на пике достигал 2757,39 пункта. Но со вторника начался новый разворот вниз из-за сообщений о возможном переносе встречи Путина с Трампом. За два дня российский фондовый рынок упал на 3,35%.

В ночь со среды на четверг стало известно, что встреча не состоится, а США вводят дополнительные санкции в отношении России. Новые ограничения затронули в основном российские нефтегазовые компании. Новость спровоцировали ещё большее падение российского фондового рынка. За торговую сессию бенчмарк потерял около 100 пунктов. Дневной минимум зафиксирован на отметке 2546,26 пункта.

К 17:50 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2558,4 пункта (-3,57%). Сильнее всего снижались:

«Лукойл» (-5,59%)

Эн+ (-4,89%)

Русал (-4,32%)

«Роснефть» (-4,12%)

МКБ (-4,09%)

Что будет дальше и как на рынок может повлиять Банк России

Сейчас рынок сконцентрирован на геополитике, отметил главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин. При отсутствии положительных сигналов относительно предстоящих российско-американских переговоров индекс Московской биржи может опуститься ниже отметки в 2500 пунктов, допустил эксперт. Он спрогнозировал возвращение к 2800 пунктам в течение нескольких дней при наличии позитивных геополитических факторов.

На этой неделе инвесторы также ожидают решение Банка России по ключевой ставке. По словам Шульгина, участникам рынка важно не столько решение, сколько сигнал регулятора. Аналитик описал два сценария:

ЦБ снижает ставку до 16% годовых, но сигнализирует, что она останется надолго. Это окажет дополнительное давление на фондовый рынок, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики.

ЦБ сохраняет ставку 17%, но указывает на потенциал её снижения в 2026 году. Обновлённые прогнозы по ставке и инфляции указывают на потенциал снижения «ключа» до 11–12% годовых к концу 2026 года. Эту информацию рынок воспримет с оптимизмом.

Фундаментальных причин для такого резкого падения индекса Мосбиржи нет, сказал «Рамблеру» эксперт в области инвестиций в коммерческую недвижимость Федор Степанов. По его словам, текущее снижение бенчмарка связано с эмоциональной реакцией на информационный фон и не отражает реальных экономических тенденций. Глубокая коррекция вниз выглядит маловероятной, считает Степанов.

Он допускает существенное снижение рынка только в случае неожиданного повышения ключевой ставки. По прогнозу аналитика, в таком сценарии рынок может просесть дополнительно на 3–4%, но это не базовый вариант. Скорее всего, регулятор сохранит ставку на уровне 17% годовых, и тогда потенциал дальнейших распродаж ограничится 1–1,5%, предполагает Степанов.

Российский фондовый рынок остаётся недооценённым и обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста, убежден эксперт. Согласно его оценке, любые положительные новости способны спровоцировать стремительное восстановление.

Российский фондовый рынок упал: как инвестору извлечь выгоду