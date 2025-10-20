Аналитики объяснили, что будет с рублем на этой неделе

Рубль снова перешёл к падению в конце прошлой недели после неожиданного роста в первой половине октября. Сегодня курс доллара торгуется выше 80 рублей, евро в моменте приближался к отметке 95 рублей. Рассказываем, что происходит на валютном рынке и что ждёт рубль на ближайшей неделе.

© MicroStockHub/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля в первой половине прошлой недели укреплял позиции относительно мировых валют. Локальные минимумы курса доллара на рынке «Форекс» были близки к 78 рублям, евро — к 91 рублю, юаня — к 10,9 рубля.

Однако утром в четверг динамика сменилась на противоположную. В результате к закрытию основной сессии торгов в пятницу доллар превысил отметку 81 рубль, а евро поднялся к 94,5 рубля. Юань завершил пятницу вблизи 11,4 рубля.

В понедельник утром иностранные валюты продолжили расти по отношению к рублю. Курс доллара на открытии торгов составил 81,2 рубля. Евро утром стоил 94,7 рубля, юань — 11,4 рубля.

Днём динамика сменилась. К 13:40 мск доллар находился на уровне 80,89 рубля (-0,2%). Курс евро был 94,3 рубля (-0,28%). Юань торговался по 11,36 рубля (-0,27%).

Официальные курсы Банка России на 20 октября:

Доллар — 80,98 рубля.

Евро — 94,58 рубля.

Юань — 11,34 рубля.

Что происходит с рублём

Высокая волатильность на валютном рынке в последние недели вызвана по большей части разовыми факторами и действиями отдельных игроков, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин связывает скачки в динамике курса рубля со сделками крупных игроков на рынке.

Учитывая нестабильность оплаты экспорта из-за жёсткого санкционного режима, возможно, происходил приток задержавшейся большой суммы в качестве расчёта за прошлые поставки. После того как она была реализована, курс рубля вернулся на более низкие уровни. Дмитрий Бабин Эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций

Аналогичного мнения придерживается аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, в начале прошлой недели участники рынка сообщили, что есть признаки крупного валютного поступления одному или нескольким экспортёрам на сумму 10–15 миллиардов долларов.

На этой неделе поддержку рублю будет оказывать налоговый период. Пик налоговых платежей придётся на 27 и 28 октября.

В этом месяце, помимо стандартных выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортёрам нужно будет оплатить и квартальный налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Это означает повышение предложения валюты на рынке, что может привести к усилению курса рубля. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Позитивно на рубль влияют ожидания участников рынка относительно более осторожных решений на заседании Банка России по ключевой ставке 24 октября, добавляет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Перед предыдущими заседаниями регулятора наблюдалось спекулятивное ослабление рубля из-за ставки рынка на быстрое снижения «ключа», отметил эксперт. Сейчас ожидания развернулись, и инвесторы закладывают более длительный период высоких ставок. Это повысило интерес к рублёвым активам и стало причиной укрепления рубля, пояснил Силаев.

Негативными факторами остаются санкции и низкие цены на нефть. Декабрьский фьючерс Brent на бирже Ice в понедельник торговался вблизи 61 доллара за баррель.

Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке: прогнозы экспертов

Каким будет рубль на неделе с 20 по 24 октября

Рубль по-прежнему слишком крепкий, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. При этом, по их прогнозам, в ближайшее время национальная валюта продолжит находиться вблизи уже сложившихся диапазонов: 80–85 рублей за доллар, 94–98 рублей к евро и 11–11,7 рубля за китайский юань.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в коридоре 80–82,5 рубля.

Евро составит 94–97,5 рубля.

Юань может находиться в области 11,2–11,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрия Бабина:

Доллар может подняться к 82 рублям.

Евро способен уйти к 95,5 рубля.

Юань будет находиться в районе 11,5 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар в диапазоне 80–85 рублей.

Евро составит 94–98 рублей.

Юань будет стоить 11–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар составит 80–84 рубля.

Юань будет в области 11,2–11,7 рубля.

Эксперты подтвердили риск рецессии: чего ждать россиянам