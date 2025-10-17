Эксперт оценил влияние переговоров Путина и Трампа на российский рынок

Российский фондовый рынок утром, 17 октября, открылся ростом. В ходе вечерней сессии 16 октября индекс Мосбиржи вырос почти на 7% и превысил показатель в 2700 пунктов.

В ходе торгов на вечерней сессии индекс Мосбиржи в моменте взлетел на 6,97%, до уровня 2716,58 пункта. Основная торговая сессия завершилась на уровне 2607,78 пункта, а вечерняя — 2716,58 пункта.

Ралли вызвал неожиданный звонок Дональда Трампа Владимиру Путину и заявление о предстоящих встречах: сначала главы МИДов — Лаврова и Рубио, а затем личной встречи президентов в Будапеште. Новость застала рынок врасплох: на вечерней сессии сработал массовый «вынос шортов», а объёмы торгов выросли вдвое. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Теперь на рынке повис главный вопрос: будет ли у этого всплеска продолжение, продолжает Кабаков. История уже знает подобные эпизоды — в феврале и августе рынок реагировал точно так же: взрывной рост на новостях о переговорах и последующий откат, когда становилось ясно, что конкретных договорённостей нет. Но в этот раз есть нюансы, замечает Кабаков. По его мнению, сигналы Трампа и Белого дома звучат мягче, чем прежде. Президент США заявил, что не время вводить новые санкции против России, что «Третьей мировой не будет» и что разговор с Путиным был «настолько продуктивным, что может привести к миру». При этом Кремль сохраняет молчание, но сам факт согласования встречи в Будапеште можно считать дипломатическим прорывом, подчеркнул Кабаков.

17 октября основные торги на Мосбирже открылись с отметки 2695,86 пункта.

Лидерами роста на 9:50 по мск стали:

MDM — +1,07%;

ПИК — +0,35%;

КЦ ИКС — +0,19%;

«Сургутнефтегаз» — + 0,12%.

Лидеры падения: «Ренессанс» (–2,26%), Совкомбанк (–1,84%), АФК «Система» (–1,8%), «Полюс» (–1,68%), МКБ (–1,53%).

Ближайшие дни рынок, скорее всего, проведёт в фазе оптимизма на ожиданиях встречи Путина и Трампа, считает Кабаков. Определённый оптимизм вызывает и ближайшее заседание ЦБ РФ по ставке. Базовый сценарий — продолжение роста по индексу Мосбиржи в диапазоне 2650–2750 пунктов, при этом возможны резкие колебания в обе стороны. Инвесторы будут искать точку выхода к встрече, то есть вероятен рост до самого Будапешта, а затем — фиксация прибыли и частичный откат, если от переговоров не последует конкретных решений.

