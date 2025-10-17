Что такое сплит акций, как и для чего его проводят компании

В октябре девелоперская компания ПИК провела заседание совета директоров и приняла решение провести обратный сплит акций 100 к 1. Это значит, что, акционеры получат одну акцию компании в обмен на 100. Цена бумаги вырастет в 100 раз: вместо текущих 360 рублей акции будут стоить 36 тысяч рублей. Разбираемся, что такое сплит, как он работает и для чего нужен.

Что такое сплит

Сплит акций — это процедура увеличения числа выпущенных акций компании путём деления каждой существующей акции на несколько новых, сохраняя общую капитализацию неизменной. Простыми словами, компания увеличивает количество своих акций, делая каждую отдельную акцию дешевле. Такой сплит называют прямым.

Например, если акции компании стоят 1000 рублей и она проводит сплит с коэффициентом 100 к 1, то в результате акционеры вместо одной бумаги стоимостью тысячу рублей получают 100 акций стоимостью 10 рублей. Таким образом, акции становятся дешевле, но общая стоимость компании не меняется.

Самый известный сплит на российском фондовом рынке провела компания «Транснефть» в 2024 году. Стоимость её акции до сплита составляла около 160 тысяч рублей — это были самые дорогие бумаги на Московской бирже. После сплита цена бумаг составила всего ~1600 рублей.

Помимо прямого сплита, существует обратный сплит (консолидация) — это уменьшение числа находящихся в обращении акций за счёт объединения уже выпущенных в новые. Здесь происходит противоположный процесс: вместо 100 акций стоимостью 10 рублей из нашего примера акционеры получили бы одну бумагу стоимостью 1000 рублей.

Для чего проводят сплит

Для проведения прямого сплита может быть несколько причин:

Повышение доступности акций. Когда цена одной акции становится очень высокой (например 10–50 тысяч рублей), для мелких и розничных инвесторов покупка даже одной бумаги может быть затруднительной. Сплит снижает цену, делая акции более доступными для небольших портфелей.

Когда цена одной акции становится очень высокой (например 10–50 тысяч рублей), для мелких и розничных инвесторов покупка даже одной бумаги может быть затруднительной. Сплит снижает цену, делая акции более доступными для небольших портфелей. Улучшение ликвидности на рынке. Большее количество акций в обращении и большее число участников торгов обычно приводит к сужению спреда (разницы между ценой покупки и продажи). Это делает акции более ликвидными.

Большее количество акций в обращении и большее число участников торгов обычно приводит к сужению спреда (разницы между ценой покупки и продажи). Это делает акции более ликвидными. Психологический эффект. Хотя общая стоимость компании не меняется, более низкая цена за акцию может восприниматься рынком как «более доступная» и «дешёвая», даже если это не так. Это может привлечь внимание новых инвесторов.

Хотя общая стоимость компании не меняется, более низкая цена за акцию может восприниматься рынком как «более доступная» и «дешёвая», даже если это не так. Это может привлечь внимание новых инвесторов. Подготовка к включению в рыночные индексы. Для некоторых рыночных индексов должны соблюдаться критерии цены акций или ликвидности. Например, для включения акций в индекс Мосбиржи коэффициент ликвидности должен составлять не менее 15%. Поскольку сплит увеличивает ликвидность акций, он может проводиться с целью исполнения таких требований.

Обратный сплит проводится с другой целью. В основном эта процедура более актуальна для иностранных рынков. На иностранных биржах есть требование по минимальной стоимости акций, поэтому, когда цена бумаг опускается ниже минимального порога, компанию могут обязать провести обратный сплит. Например, минимальная цена акций для листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже составляет 4 доллара.

В России таких требований нет, но компании всё равно иногда проводят обратный сплит, например, это делала компания ВТБ. До объединения номинальная стоимость акций составляла 0,01 рубля, что усложняло расчёты при проведении операций с бумагами. В результате сплита в соотношении 5000 к 1 произошло следующее:

номинальную стоимость бумаг повысили с 0,01 рубля до 50 рублей;

рыночная цена изменилась с ~0,02 рубля до ~100 рублей.

количество бумаг уменьшилось с 27 триллионов до 5,4 миллиарда.

Это упростило расчёты и сделало более удобным оборот ценных бумаг.

Что касается компании ПИК, участники рынка пока не пришли к единому мнению о причинах проведения обратного сплита. После объединения акций одна бумага станет оцениваться примерно в 30 тысяч рублей. Это сделает акции компании менее доступными для большого числа инвесторов.

Возможно, именно такую цель ставит руководство компании: снизить внимание к своим ценным бумагам и даже подготовиться к процедуре делистинга. Тем не менее официальных заявлений, подтверждающих эту точку зрения, нет.

Как сплит влияет на цену акций

Прямой сплит часто считают позитивным для котировок. Снижение цены повышает доступность акций для частных инвесторов и увеличивает спрос на них. Однако нередко рост акций начинается задолго до самой процедуры, так как многие трейдеры и инвесторы активно скупают бумаги, надеясь извлечь выгоду из предстоящего события.

Так, например, о планах провести сплит акций «Транснефти» стало известно в сентябре 2023 года, а проведён он был в феврале 2024 года. С сентября по февраль акции подорожали на 25%, но в первый день после сплита упали на 5%.

© ru.tradingview.com

Планирование дробления акций оказывает большое влияние на цену в краткосрочной перспективе. Этот фактор со временем теряет свой эффект, и оценка компании возвращается к справедливым уровням — такой стоимости компании, в которой учтены все потенциальные риски и перспективы бизнеса. Она определяется с помощью фундаментального анализа и мультипликаторов.

Как инвестору анализировать мультипликаторы и зачем они нужны

Обратный сплит может не влиять на акции, если их цена будет по-прежнему доступной для покупателей. Но если в результате процедуры акции станут менее доступными, то это будет негативным фактором и приведёт к падению котировок.

Так произошло с бумагами компании ПИК: 8 октября, когда вышла новость о планах провести обратный сплит, цена акций упала почти на 10%. Падение продолжилось и после новости: с 8 по 16 октября акции упали более чем на 30%, до 374 рублей.

© ru.tradingview.com

Как происходит сплит акций

Процедура сплита — долгий процесс, который может растягиваться на несколько месяцев. Он состоит из нескольких этапов:

1-й этап. Сначала совет директоров компании выносит этот вопрос на обсуждение, где принимается решение.

2-й этап. В случае принятого положительного решения тот же вопрос выносится на общее собрание акционеров, где те должны проголосовать за или против.

3-й этап. Когда решение одобрено акционерами, руководство компании подаёт документы для выпуска новых акций в Центральный банк.

4-й этап. В указанную дату торги акциями на бирже приостанавливаются и старые акции конвертируются в новые с учётом дробления или объединения.

5-й этап. Специальная служба ЦБ регистрирует отчёт с результатами дробления, а эмитент меняет устав.

6-й этап. Торги новыми акциями возобновляются.

Весь этот процесс проходит без участия инвестора, поэтому ему никаких действий предпринимать не нужно.

Какие сложности возникают

В случае проведения прямого сплита всё просто и понятно: одна акция разбивается на несколько и у инвестора число бумаг на счету увеличивается. При обратном сплите акции объединяют в заданном соотношении, скажем, 100 к 1. Инвестор с менее чем сотней бумаг получает дробный остаток — неполный лот.

Торговля неполными лотами на российском биржевом рынке недопустима. В этом случае есть три выхода:

Эмитент сам выкупит неполные лоты на внебиржевом рынке. Так, например, поступил ВТБ: неполные лоты можно было продать самой компании через своего брокера. Вы продадите неполные лоты брокеру на внебиржевом рынке. Если эмитент решит не выкупать неполные лоты у своих акционеров, это могут сделать брокеры. Но здесь они вправе предложить купить бумаги по цене ниже рыночной, в результате чего вы потеряете часть своих средств. Вы продадите неполные лоты другим покупателям на внебиржевом рынке. Если вас не устроит предложение брокера, то вы можете поискать самостоятельно тех, кто предложит более выгодную цену. Такой процесс может затянуться на долгое время, и есть вероятность, что вы так и не найдёте покупателя.

Совет: когда компания объявляет обратный сплит, лучше самостоятельно довести число акций на своём счету до нужного количества путём покупки или продажи лишних. Или вы можете полностью продать бумаги, если не планируете их держать после сплита.

Главное

Сплит — это увеличение числа акций, которое сопровождается снижением их цены. Обратный сплит — это уменьшение числа находящихся в обращении акций, объединение нескольких акций в одну новую с увеличением её цены.

Сплит проводят для повышения привлекательности акций среди инвесторов, увеличения ликвидности или для соблюдения требований бирж или регуляторов.

Обратный сплит проводят для упрощения расчётов и процесса торговли акциями, для соблюдения требований бирж или регуляторов или с иными целями.

Проведение прямого сплита положительно влияет на цену акций в краткосрочной перспективе, а проведение обратного сплита может или не влиять вовсе или приводит к падению цен.

