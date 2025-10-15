Как проанализировать свой инвестиционный портфель онлайн

Разобраться, какие активы работают, а какие тянут доходность вниз, теперь можно без сложных таблиц и встреч с консультантами. Современные цифровые сервисы позволяют оценить инвестиционный портфель, получить рекомендации и скорректировать стратегию вложений за несколько минут.

Почему важно регулярно анализировать портфель

Даже опытным инвесторам бывает сложно объективно оценить эффективность своих вложений. Иногда портфель в плюсе, но на деле теряет потенциал из-за неудачного распределения активов или переизбытка рисков.

Регулярный анализ помогает понять:

что приносит основную доходность;

где скрываются потери;

насколько вложения соответствуют вашим целям и уровню риска.

Раньше такие консультации стоили дорого и занимали время. Сегодня всё проще. Там, где в прошлом инвестор заказывал личную консультацию, собирал документы и ждал встречи, теперь достаточно нескольких кликов. В приложении СберБанк Онлайн доступна персональная цифровая консультация по портфелю — сервис, который анализирует ваши инвестиции и помогает оценить их эффективность на профессиональном уровне.

Что умеет и как работает инвестиционный ассистент Сбера

В основе современных решений — искусственный интеллект. Он собирает данные о ваших активах, сравнивает результаты с рыночными показателями и формирует персональные рекомендации.

Если у вас ещё нет портфеля, помощник предлагает заполнить анкету, на основе которой определяет ваш риск-профиль и набор подходящих инструментов.

Профессиональный анализ доходности

Сервис оценивает доходность инвестиций за разные периоды времени — как по всему портфелю, так и по отдельным инструментам. Он сравнивает ваши результаты с рыночными показателями и рассказывает, как можно изменить стратегию.

Он учитывает:

Уровень инфляции.

Индекс Московской биржи.

Индекс корпоративных облигаций и другие показатели на рынке.

Ассистент использует два способа расчёта доходности — взвешенную по времени (TWR) и взвешенную по деньгам (MWR). Между ними можно переключаться.

Первая показывает чистую доходность инвестиционной стратегии, оценивая успешность конкретных инструментов вне зависимости от пополнений счёта и вывода денег. Вторая — фактическую прибыль с учётом внесённых и выведенных денег, а также срока инвестирования. Последняя точнее отражает личный финансовый результат.

Сервис заранее предупреждает о предстоящих событиях, которые могут повлиять на портфель, помогая инвестору принимать взвешенные решения.

Диагностика проблемных зон

Помощник сфокусирован на повышении качества и доходности портфеля. Он автоматически выявляет его слабые места:

Более высокий риск, чем вы готовы нести.

Низкую ликвидность вложений.

Слишком однотипные инструменты в составе.

На основе этих данных советник может рекомендовать купить или продать определённые активы, чтобы сбалансировать вложения. Для получения таких советов нужно подписать отдельный договор.

Для клиентов с пакетами СберПремьер, СберПервый и Private Banking сервис уже работает. В будущем Сбер планирует расширить его, чтобы персональные консультации стали доступны большему кругу инвесторов.

Главное

Анализ инвестиционного портфеля — это не разовая процедура, а часть зрелого подхода к финансам. Сегодня сделать это можно онлайн — быстро, точно и бесплатно для клиентов Сбера.

Если вы уже пользуетесь продуктами банка, перейдите по ссылке и проанализируйте свои финансы — сервис доступен в приложении СберБанк Онлайн.

Если пока не являетесь клиентом, изучите условия брокерского обслуживания.

Там же можно открыть счёт и начать инвестировать.

