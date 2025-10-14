Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов

Биржевые цены на золото и серебро в ходе торгов 14 октября установили новые исторические максимумы, следует из данных торгов на Нью-Йоркской бирже Comex. Стоимость золота впервые превысила отметку 4190 долларов за тройскую унцию, цена серебра поднималась выше 52 долларов за унцию.

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото в моменте достигла рекордных 4190,9 доллара. К 11:07 мск цена драгоценного металла скорректировалась и золото стоило 4145,9 доллара за унцию.

Максимум для фьючерса на серебро с поставкой в декабре был зафиксирован на отметке 52,495. После этого пика котировки развернулись. К 11:11 мск серебро на бирже торговалось в области 50,2 доллара за унцию.

Цены на драгоценные металлы растут в условиях политической и экономической неопределённости. Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины на китайский импорт в размере 100% от действующих ставок. Нововведение может вступить в силу с 1 ноября. На фоне потенциального обострения отношений США с Китаем инвесторы перекладывают деньги в более надёжные активы, которыми традиционно выступают золото и серебро.

