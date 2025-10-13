Аналитики сообщили, что будет с рублем в ближайшее время

Рубль на прошлой неделе удерживал сильные позиции относительно мировых валют. В понедельник динамика сохраняется. Утром доллар торговался ниже 81 рубля. Мы проанализировали, что происходит на валютном рынке, и спросили у экспертов, продолжит ли рубль укрепляться во второй половине октября.

© dim4ik-69/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

В первой половине октября курс рубля вырос по сравнению с сентябрьскими значениями. Доллар на рынке «Форекс» по итогам прошлой недели (6–10 октября) закрылся на уровне 81,5 рубля. 30 сентября валюта торговалась в области 83 рублей.

Евро завершил торги в пятницу на отметке 94,8 рубля. Для сравнения: в последний торговый день сентября валюта торговалась вблизи 97 рублей.

Уровень закрытия курса юаня в пятницу составил 11,4 рубля. При этом в среду рубль обновил месячный максимум к юаню: китайская валюта в моменте опускалась до 11,25 рубля. 30 сентября юань находился вблизи 11,6 рубля.

В понедельник рубль продолжает укрепляться к мировым валютам. К 13:45 мск доллар стоил 80,79 рубля (-0,87%), евро — 93,6 рубля (-1,3%). Юань торговался по 11,33 рубля (-0,98%).

Официальные курсы Банка России на 13 октября:

Доллар — 81,18 рубля.

Евро — 94,05 рубля.

Юань — 11,36 рубля.

Почему рубль сменил падение на рост

Ослабление рубля в сентябре происходило на фоне уменьшения чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортёрами, свидетельствуют данные Банка России. Продажи сократились на 21%, до 4,9 миллиарда долларов в условиях более низких цен на нефть, роста доли расчётов в рублях и погашения валютного долга, отметил регулятор.

Падению предложения валюты в прошлом месяце могли способствовать ожидания по снижению ключевой ставки, сказала «Рамблеру» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Риторика и решение Банка России на заседании 12 сентября оказались более сдержанными, чем ожидания рынка. Возможно, это несколько снизило интерес к иностранной валюте во второй половине сентября и в начале октября. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Банк России в сентябре сделал осторожный шаг к снижению ставки в 100 базисных пунктов. Регулятор установил «ключ» на уровне 17% годовых вместо 18%. Многие аналитики ожидали снижения до 16% годовых.

Риторика ЦБ в октябре может стать более жёсткой, что окажет умеренную поддержку рублю, предполагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. По прогнозу эксперта, в этом месяце регулятор может взять паузу в цикле снижения ключевой ставки и сохранить её на уровне 17% годовых.

Данные по инфляции указывают на усиление инфляционного давления. Уже в перспективе 2025 года на инфляционные ожидания негативно может повлиять запланированное в 2026 году повышение налогов. Сочетание этих факторов усиливает вероятность более жёсткой риторики Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Наталия Пырьева Ведущий аналитик «Цифра брокер»

ЦБ уже начал переоценку траектории ставки с учётом актуальных данных, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Инфляция в годовом выражении на начало октября вновь превысила 8%, уровень безработицы составляет рекордно низкие 2,1%, дефицит бюджета за девять месяцев составил 4,4 триллиона рублей. Появляется всё больше мнений, что Банк России может зафиксировать ключевую ставку на уровне 17% вплоть до 2026 года, сказал Дудченко. На этом фоне рубль продолжает оставаться достаточно крепким, пояснил аналитик.

Каким будет рубль на неделе с 13 по 17 октября

На текущей неделе рубль будет торговаться вблизи текущих значений, возможен переход к умеренному ослаблению, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. По среднему прогнозу, доллар на неделе 13–17 октября будет стоить около 83 рублей, евро будет торговаться вблизи 95 рублей, юань — около 11,6 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар продолжит торговаться в диапазоне 80–85 рублей.

Евро останется в области 94–97 рублей.

Юань будет стоить 11,3–11,6 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар может находиться в области 81–85 рублей.

Евро составит 93,5–95,5 рубля.

Юань в диапазоне 11,3–11,8 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрия Бабина:

Доллар способен вернуться выше 81,5 рубля.

Евро будет вблизи 94,5 рубля.

Юань может попытаться закрепиться над 11,4 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 81–85 рублей.

Юань составит 11,3–11,9 рубля.

