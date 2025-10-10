Чего ждать россиянам после легализации криптоторгов

Банк России анонсировал планы по введению полноценного регулирования инвестиций в криптовалюты к 2026 году, а с 2027 года за нелегальный оборот цифровых активов начнут наказывать по всей строгости закона. Об этом представители регулятора сообщили на форуме «Финополис-2025». Вместе с экспертами разбираемся, что означают планы ЦБ для российских инвесторов и что ждёт рынок в ближайшем будущем.

Как будет работать механизм сделок

В соответствии с планами Банка России все операции с цифровыми активами будут проводиться через финансовых посредников, получивших специальные лицензии. Такая система позволит создать достаточно гибкие механизмы, включающие брокеров, инфраструктуру учёта и платформы, аналогичные криптобиржам, полагают в ЦБ.

Мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает всё инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году. Одновременно с этим и начал бы работать лицензионный процесс, чтобы до конца 2026 года, может быть, появились уже первые компании с соответствующими лицензиями (для работы с криптовалютами — прим. «Рамблера»), — заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Компаниям, желающим проводить операции с криптовалютой, потребуется работать через существующие виды лицензий, такие как брокерская, дилерская или депозитарная. Эти лицензии могут получать как действующие участники финансового рынка, так и новые компании, заинтересованные в конкретном виде деятельности.

По словам Чистюхина, первоначально доступ к криптовалютам получат лишь лица, соответствующие критериям «суперквалифицированного инвестора» — с активами на 100 миллионов рублей и более или годовым доходом от 50 миллионов рублей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность расширения круга инвесторов за счёт «квалифицированных», не обладающих столь большими материальными ресурсами. Но они должны будут пройти специальное тестирование на знание рисков, связанных с криптовалютой.

Регулятор обсуждал этот вопрос с Минфином и правительством, позиции ведомств практически совпадают, отметила глава ЦБ. В ближайшее время ЦБ планирует внести соответствующий законопроект в Госдуму.

Как будут регулировать сделки

Помимо требований к лицензированию и посредничеству, Банк России делает акцент на соблюдении антиотмывочных норм. Как российские регуляторы, так и международное сообщество признают повышенные риски, связанные с использованием криптоактивов для отмывания денег и финансирования терроризма.

Планируется, что все механизмы противодействия отмыванию денег будут распространяться на инвестиции в криптовалюты. Помимо обязательной идентификации участников, потребуются прозрачность инвестиций и подтверждение легальности происхождения средств. Любая криптовалютная деятельность, не одобренная ЦБ, будет признана нелегальной.

В соответствии с обозначенным планом сразу после легализации участникам криптовалютного рынка будет отведен минимум год на подготовку и приведение процессов под необходимые критерии. А с 2027 года в Административном и Уголовном кодексах появятся статьи с наказанием за нелегальный оборот криптоактивов, пояснили в ЦБ.

Основатель финтех-компании «Полигант» Станислав Чернухин предположил, как будет выглядеть процесс перехода.

Те, кто останется вне рамок регулирования, рискуют быть заблокированными или подвергнуться ответственности после 2027 года. Переходный период, очевидно, должен включать амнистию для существующих игроков и понятный механизм добровольной легализации активов. Станислав Чернухин основатель финтех-компании «Полигант»

Как участникам рынка подготовиться

Владельцам криптовалют стоит уже сейчас начать адаптацию к грядущим изменениям в регулировании, предупредил старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев. Хотя определены основные направления — лицензирование и регулирование посредников, — итоговые положения будут зависеть от деталей реализации.

Из подготовки владельцам криптоактивов точно стоит заранее ознакомиться с новыми правилами, как только они станут известны, чтобы понять, подпадают ли они под категорию допущенных к торгам инвесторов, и подготовиться к возможному декларированию активов и уплате налогов в соответствии с будущим законодательством. Никита Зуборев Старший аналитик BestChange.ru

Владельцы криптоактивов по-прежнему смогут владеть ими, но им стоит заранее позаботиться об их легальности, посоветовал Зуборев. В частности, быть готовым к строгой идентификации и соблюдению правил против отмывания денег на биржах и в обменниках. Аналитик уже сейчас призывает проверить «чистоту» криптокошелька, так как в будущем высокорисковые активы будет сложно обменять или придётся это делать значительно дешевле.

Какие проблемы могут возникнуть

Регулирование криптовалютного рынка создаёт новые вызовы и риски для владельцев криптокошельков, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. В первую очередь это связано с необходимостью адаптации к новым правилам и требованиям, которые пока находятся в стадии разработки.

Критерии допуска инвесторов видит нерациональными финансовый аналитик Владислав Антонов.

Видим глубокое противоречие в позиции регулятора: ЦБ одновременно фиксирует рекордную доходность биткоина и золота в «Обзоре рисков финансовых рынков», но отказывается легализовать доступ к этим активам для миллионов россиян. Владислав Антонов Финансовый аналитик BitRiver

Запреты не решают проблему, а лишь заставляют задуматься инвестора перенаправить капитал в другие юрисдикции, полагает Антонов. Он предлагает внедрить гибкое регулирование, включающее проверки личности клиента, лимиты для розничных инвесторов и допуск зарубежных бирж.

Создание системы легального инвестирования в криптовалюту неизбежно повлечёт за собой и технологические вызовы, считает основатель финтех-компании «Полигант» Станислав Чернухин. Он опасается, что международные сервисы могут закрыть доступ или автоматически считать российские адреса высокорисковыми. Поэтому российским площадкам стоит разрабатывать собственные решения для отслеживания транзакций и оценки рисков, уверен эксперт.

Также сложности могут возникнуть, когда начнут связывать анонимные криптоадреса с реальными людьми и потребуются системы для отслеживания транзакций, указал старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев. По его словам, доказать легальность происхождения уже находящихся в обороте средств будет затруднительно. Для этого потребуются надёжные механизмы верификации. Но создание единой лицензированной системы может быть опасно, так как она станет целью для хакеров и мошенников, предупредил эксперт. Кроме того, ограничение конкуренции замедлит развитие отрасли и рискует привести к утечкам данных.

Текущее состояние рынка криптовалют в России

Россия занимает третье место в мире по майнингу биткоина, сообщил в рамках форума первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин. По разным оценкам, объём криптовалют на криптокошельках россиян превышает 10 миллиардов долларов.

Считаю, что участники рынка готовы активно заходить на этот рынок. Видим мы и спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешённые ранее в этом году Центральным банком, — первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин.

Соответствующие разрешения регулятор ввёл в мае 2025 года. С этого момента на российском рынке появились несколько инструментов, позволяющих инвесторам получить доступ к динамике цифровых активов: фьючерсы на биткоин, цифровые финансовые активы (ЦФА) на биткоин и структурные продукты с привязкой к криптовалюте.

Как вложиться в криптовалюту на российском рынке