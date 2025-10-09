Дедолларизация: отразится ли отказ от доллара на экономике и рубле

Даже если вы не интересуетесь мировой экономикой, вы могли слышать про дедолларизацию. Это процесс постепенного отказа от использования доллара в международных расчётах и резервах. В 2025 году обсуждение дедолларизации активизировалось из-за роста непредсказуемости экономической политики США. Разобрали с экспертами, почему доллар теряет свои позиции на мировой арене и как ослабление этой валюты влияет на экономику России и рубль.

© dima_sidelnikov/iStock.com

Что такое дедолларизация

Дедолларизация — постепенное снижение зависимости мировой экономики от доллара США в расчётах и резервах. Позиции доллара на международной арене начали постепенно ослабевать с усилением экономической роли Китая и других стран, отметила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Эти процессы активизировались в начале 2000-х годов. Если в 2001 году доля американской валюты в резервах мировых центральных банков составляла 72%, то к 2025 году она снизилась до 58%. Доля золота в официальных резервных активах с 2015 года по настоящее время увеличилась примерно на 10%.

Точно назвать точку отсчёта, с которой по отношению к доллару начали проявлять определённый скептицизм, довольно трудно, сказал «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. По его словам, одной из причин падения интереса к доллару стало завершение периода глобализации.

По различным оценкам, период глобализации закончился приблизительно в 2008 году. Период, который начался после, характеризуется всё большей фрагментацией мировых экономик. Николай Дудченко аналитик ФГ «Финам»

Ещё одной причиной роста недоверия к доллару стало увеличение государственного долга США, отметил эксперт. За период с 2008 по 2023 год он вырос почти на 270% — с 9,24 до 34 триллионов долларов.

Жёсткая финансовая политика США ускорила процесс отказа от доллара, считает инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Санкции и вторичные санкции в отношении России и других стран привели к более активному поиску обходных каналов для платежей и переходу к торговле в локальных валютах.

Например, Китай с 2015 года развивает собственную международную систему платежей CIPS. Россия после отключения от SWIFT в 2022 году начала активнее использовать свою Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Россия за последние три года перевела большую часть расчётов в альтернативные валюты. По словам президента Владимира Путина, страна не проводила намеренную политику дедолларизации, это ей отказали в долларе.

Как выражается процесс дедолларизации:

Центральные банки диверсифицируют резервы. Страны и корпорации чаще расплачиваются в локальных валютах. Создаются и подключаются альтернативные платёжные системы.

Как тренд на отказ от доллара усилился в 2025 году

Что привело к ослаблению доллара

В 2025 году обсуждение дедолларизации на мировой арене активизировалось из-за роста непредсказуемости экономической политики США с приходом Дональда Трампа, а также бюджетных рисков, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики.

Весной Трамп анонсировал новые пошлины на импорт товаров из большинства основных торговых партнёров США, что спровоцировало глобальную распродажу доллара. Ещё одним негативным фактором для американской валюты стала мягкая денежно-кредитная политика ФРС. Регулятор продолжил цикл снижения процентной ставки, что привело к падению инвестиционного спроса на долларовые активы.

Помимо этого, опасения участников рынка по-прежнему вызывает стремительный рост национального долга США. В 2025 году он приблизился к 38 триллионам долларов.

В результате с начала 2025 года индекс доллара DXY потерял около 9%. Индикатор не поднимался выше 100 пунктов с начала августа.

Самые популярные валюты в мировой торговле в 2025 году

Несмотря на ослабление, доллар по-прежнему остаётся доминирующей валютой. По данным Банка международных расчётов (BIS), его доля в мировой торговле иностранной валютой в 2025 году составляет 89,2%.

На втором месте евро. Доля европейской валюты за три года снизилась почти на 2 процентных пункта и составила чуть менее 29%.

Японская иена занимает третье место с 16,8%. Далее идёт фунт стерлингов, чья доля в мировой торговле упала до 10,2% по сравнению со средним показателем в 13% за последние девять лет.

На пятом месте китайский юань. Его доля поднялась до 8,5 — с 7% в 2022 году. Доля юаня в мировой торговле с 2022 года выросла во многом за счёт перехода России на расчёты в этой валюте с торговыми партнёрами: Китаем, Индией, ОАЭ, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики.

Дедолларизация — это не «вчера был доллар, завтра его нет». Это длинный, фрагментарный процесс: доллар остаётся № 1 в резервах, платежах и рынках капитала, но его «монополия удобства» постепенно размывается через локальные валюты, новые каналы и цифровые платформы. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Как дедолларизация отражается на экономике России и рубле

Процесс дедолларизации, который начался ещё в 2000-х, позволил России достаточно быстро перестроить структуру расчётов с торговыми партнёрами в 2022 году — инфраструктура уже была технологически готова. В результате на замену доллару в расчётах пришли юани, рубли, рупии и дирхамы.

По данным Банка России на июль 2025 года, доля расчётов за экспорт в рублях составила 55,1%, в дружественных валютах — 30,2%. Доля недружественных валют при оплате российского экспорта составила всего 13,1%. Переход на альтернативные валюты снизил санкционные риски в платежах.

Ослабление доллара в 2025 году стало одной из причин сильного курса рубля. С января доллар ослаб к рублю на 28%. В начале октября он торгуется на уровне 81–82 рублей, что близко к годовым минимумам. Для сравнения: в первых числах января доллар стоил около 110 рублей. По оценкам аналитиков, справедливый курс доллара составляет 90–95 рублей.

Слабый доллар невыгоден экономике России в условиях растущего дефицита бюджета, отметил Дудченко. Дефицит федерального бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 5,74 триллиона рублей. Минфин уже увеличил объём размещений облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2,2 триллиона рублей, до 5,6 триллиона рублей. А правительство рассматривает повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20 до 22%.

Во времена экономической нестабильности особенно важно иметь подушку безопасности. Осенью 2025 года вклады остаются одним из самых выгодных способов сохранить и преумножить сбережения.

Главное

Постепенный отказ от доллара в мировой экономике начался ещё в 2000-х. Процесс активизировался на фоне завершения периода глобализации, усиления роли Китая и других стран, стремительного роста государственного долга США и жёсткой внешней политики Вашингтона.

Дедолларизация выражается в трёх аспектах: центральные банки диверсифицируют резервы, страны чаще расплачиваются в локальных валютах, создаются и подключаются альтернативные платёжные системы.

Отказ от доллара идёт медленно. Валюта по-прежнему лидирует в мировой торговле. В топ-5 также входят евро, иена, фунт и юань. При этом в 2025 году доллар ослаб к другим мировым валютам на фоне политической турбулентности и продолжения цикла снижения процентной ставки ФРС.

Россия после 2022 года начала проводить большинство международных расчётов в рублях и юанях. Слабый доллар невыгоден российской экономике в условиях растущего дефицита бюджета.

Экономист рассказал про альтернативы хранения сбережений в валюте