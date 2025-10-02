В СберИнвестициях за год удвоилось число инвесторов с ИИС-3

Клиенты СберИнвестиций открыли уже около 500 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), сообщает пресс-служба Сбера. За 9 месяцев на платформу пришло в 4 раза больше инвесторов, чем за аналогичный период 2024 года. Основную долю новых клиентов составили состоятельные инвесторы с активами от 1 миллиона рублей.

© Khanchit Khirisutchalual/iStock.com

Число новых состоятельных инвесторов с ИИС-3 в СберИнвестициях за год выросло вдвое. Нетто-притоки на счета за период с января по сентябрь составили 37 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года (8 миллиардов рублей).

ИИС-3 становится инструментом, который всё чаще выбирают состоятельные инвесторы. Для них налоговая нагрузка становится всё более чувствительной, поэтому им важно иметь возможность освободить от НДФЛ доход до 30 миллионов рублей, — руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

На начало октября на счетах ИИС-3 в СберИнвестициях размещено активов на общую сумму 93 миллиарда рублей. С начала года нетто-притоки составили 44 миллиарда рублей. У инвесторов с активами от 100 миллионов рублей доля облигаций достигла в объёме нетто-покупок 75%.

Активнее всего инвесторы вкладывали деньги в облигации. По итогам третьего квартала (июль — сентябрь) чистые инвестиции в них достигли 13 миллиардов рублей. Это 61% от всех нетто-покупок на ИИС-3.

Второе место заняли акции. Интерес инвесторов к этому типу активов рос в течение года. По итогам первого квартала (январь — март) на акции приходилось 18% от общего объёма нетто-покупок на ИИС-3. К концу второго квартала (апрель — июнь) значение выросло до 19%. По результатам третьего квартала акции заняли 21% от общего объёма. Чаще всего инвесторы покупали бумаги Сбера, ВТБ, «Лукойла», X5, «Газпрома», Т-Технологий, Яндекса, «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Новатэка».

Какие налоги платит инвестор